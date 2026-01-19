志に命を懸けた、幕末志士との恋が楽しめるボル恋人気タイトル「幕末維新 天翔ける恋」配信5周年“きみと織りなす、天翔ける恋縁”をテーマに特別企画を多数開催！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のボル恋タイトル「幕末維新 天翔ける恋」が1月19日（月）に配信5周年を迎えたことをお知らせいたします。

「幕末維新 天翔ける恋」（以下、「幕天」）は、幕末を舞台に“新時代を創る志”に命を懸けた志士との恋がお楽しみいただけるボル恋の人気タイトルです。2021年に配信を開始して以降、幕末という時代ならではの重厚なストーリーや魅力的なキャラクター、そして美麗なイラストが支持され、このたび5周年を迎えることができました。

支えてくださったファンの皆様への感謝の気持ちを込めて、アプリ内では「きみと織りなす、天翔ける恋縁」をテーマに、お慕いしている彼へあなたの想い（愛文）を届けられる5周年特別企画「あいぶみ逢瀬録」をはじめ、心ときめく企画を多数お届けいたします。

5周年を迎えた「幕天」で、彼との特別なひとときをぜひお楽しみください。

幕天5周年記念企画が盛りだくさん！

企画１.： 5周年特別企画「あいぶみ逢瀬録」開催中！

お慕いしている彼にあなたの気持ち（愛文）を届けられる5周年特別企画「あいぶみ逢瀬録」が開催中です。

アプリをプレイして手に入る「愛文」を集めて彼に贈ると、彼との愛が深まり、彼と逢瀬に出かけることができるようになります。

彼と逢瀬では、彼からの特別なメッセージを受け取ることができます。

メッセージは全部で10種類。たくさん「愛文」を集めて、彼との逢瀬をお楽しみください(ハート)

さらに、贈った「愛文」の数に応じて、5周年記念イラストや特別アバター、称号などさまざまな特典を獲得することができます。この機会だけの限定特典となりますのでぜひお見逃しなく。

開催期間：1月16日(金) 12:00 ～ 2月12日(木) 23:59

企画２.：5周年記念 物語イベント

「きみと織りなす未来（あした）」 前編 開催中

「異国のドレスを仕立てたい、父のような仕立屋になりたい」という夢に彼と力を合わせて一歩近づく5周年に相応しいストーリーです。

ストーリーをクリアすると、5周年記念の特別な衣装のアバターやふわふわアニマルぬいを獲得することができます。

さらに、本イベントで獲得できるポーズ替えアバターと後編で獲得できるポーズ替えアバターを組み合わせることで、“あなたの手の甲に口づけをする彼”を演出することができます(ハート)

この機会だけの限定アバターを手に入れて、5周年を存分にお楽しみください。

◆前編 登場キャラクター

坂本龍馬、高杉晋作、大久保利通、三条実美、板垣退助、

西郷隆盛、トーマス・グラバー

開催期間：1月11日(日) 12:00 ～ 1月21日(水) 23:59

企画３.：5周年ガチャ「おすわりぬいコレクション」が登場！

5周年を記念して、特別な装いの彼ぬいぐるみが新登場♪

ちょこんとおすわりした可愛い彼ぬいと一緒に、周年のひとときをお楽しみください。

開催期間：1月11日(日) 12:00 ～ 2月11日(水・祝) 23:59

企画４.：5周年記念ログインボーナスを実施

アプリ内にて、5周年を記念したログインボーナスを実施いたします。期間中ログインすると、ダイヤやラブパスなどの豪華アイテムをプレゼント♪



さらに、5周年の装いのカレが日替わりで登場します！

毎日ログインして、ログインボーナスと日替わりのカレをお楽しみください。

開催期間：1月19日(月) 00:00 ～ 2月1日(日) 23:59

企画５.：幕天決戦～祝5周年の変～を開催！

アプリをプレイして手に入るアイテム“差入れ”を集めて、好きな彼が所属する組を応援しよう！

彼に贈った差入れの数に応じて、豪華な特典をプレゼント。

可愛い「5周年衣装ちび彼」や「5周年特別ポーズ替えアバター」など、ここでしか手に入らない限定アバターが登場しますので、この機会をお見逃しなく♪

開催期間：1月22日(木) 12:00 ～ 1月31日(土) 23:59

企画６.：5周年記念 物語イベント

「きみと織りなす未来（あした）」 後編 開催

「異国のドレスを仕立てたい、父のような仕立屋になりたい」という夢に彼と力を合わせて一歩近づく5周年に相応しいストーリーです。

前編同様、ストーリーをクリアすると、5周年記念の特別な衣装のアバターやふわふわアニマルぬいを獲得することができます。

さらに、本イベントで獲得できるポーズ替えアバターと前編で獲得できるポーズ替えアバターを組み合わせることで、“あなたの手の甲に口づけをする彼”を演出することができます(ハート)

この機会にしか手に入らないアバターとなりますので、イベント前編・後編あわせてご参加いただき、5周年を存分にお楽しみください♪

◆後編 登場キャラクター

徳川慶喜、沖田総司、桂小五郎、勝海舟、土方歳三、岩倉具視

開催期間：2月1日(日) 12:00 ～ 2月11日(水・祝) 23:59

ほかにも今後のストーリーに関する重大発表を準備しております。詳細はアプリにて発表予定です。

今後の「幕天」の展開に引き続きご期待ください！

「VOLTAGEパスポート」にて「幕天」5周年応援キャンペーン＆X投稿キャンペーン開催中!

毎日の胸きゅんが貯まる！無料会員ポイントサイト「VOLTAGEパスポート」（以下、「ボルパス」）では、「幕天」5周年を記念して、応援キャンペーンおよびＸ投稿キャンペーンを開催しております。

この機会にアプリとあわせてボルパスもお楽しみください。

※ボルパスptが貯まるのは連携後のご利用分に限ります。

※ボルパスアカウントをお持ちでない方は、新規登録をお願いします。

VOLTAGEパスポート公式サイト：https://passports.voltage.co.jp/(https://passports.voltage.co.jp/)

【幕天5周年応援キャンペーン】

１.5周年記念景品を追加

5周年を記念して、アバター「【ボルパス限定】ゴールドシャンデリアドレス」が追加されました♪

そのほかにも、周年記念のARカメラや3周年イラストを使ったポストカードも追加となりましたので、この機会にボルパスでも幕天5周年をお楽しみください。

※ARカメラ景品は【1/31 23:59】まで交換いただけます。

それ以外の5周年記念景品は1月以降も景品交換は可能です。

２.ボルパスで使えるボルパスpt増量中

「ボルパス」連携後、「幕天」にログイン・アプリ内にてアイテムを購入すると、「ボルパス」内で使用できるボルパスptがいつもより多く手に入ります。お得なこの機会をお見逃しなく！

実施期間：1月1日（木） ～ 1月31日(土) 23:59

３.ラブパス5枚プレゼント

「ボルパス」と「幕天」を連携するとラブパス（アプリ内アイテム）5枚をプレゼントいたします。

※1月1日（月）以降に連携された方が対象です。

実施期間：1月1日（木） ～ 1月31日(土) 23:59

【おでかけARカメラ X投稿キャンペーン】

ボルパスでARカメラ景品を交換して、ARカメラで写真を撮ろう♪

撮影した写真に「#祝ばくてん5周年」「#ボルパスおでかけARカメラ」を付けてXに投稿！



投稿数が55件を超えたら、「ダイヤ2個」をプレゼント！

※ダイヤは2月16日（月）以降に付与いたします。

※投稿はお一人様何件でも可能です。

開催期間：1月1日（木） ～ 2月11日(水・祝) 23:59

「幕末維新 天翔ける恋」について

幕末を舞台に“新時代を創る志”に命を懸けた、

総勢13名の志士との恋物語です。

異国の雰囲気による華やかなビジュアルで、激動の時代に翻弄されるヒロインと志士の“時代を変える恋”がお楽しみいただけます。

「幕末維新 天翔ける恋」公式サイト： http://products.voltage.co.jp/baktn/(http://products.voltage.co.jp/baktn/)

「幕末維新 天翔ける恋」公式X（＠baktn_official）：https://x.com/baktn_official(https://x.com/baktn_official)

「幕末維新 天翔ける恋 」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)