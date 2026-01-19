株式会社AKIBA観光協議会

アキバから“推し”に愛を届けるバレンタインイベント

『AKIVALENTINE（アキバレンタイン）』2026年2月15日（日）開催決定！

AKIVALENTINE KV

“好きな想いを贈りあう”をテーマに、秋葉原の街全体で楽しむアキバ流バレンタインイベント開催決定！

株式会社AKIBA観光協議会（東京都千代田区）は、2026年2月15日（日）、秋葉原UDX サボニウス広場およびアキバ広場にて、バレンタインイベント『AKIVALENTINE（アキバレンタイン）』を開催いたします。

本イベントは『好きな想いを贈りあう、アキバのバレンタイン』をコンセプトに、ファンからキャラクターや作品へ、そしてキャラクターや作品からファンへと、双方向で「想い」を伝え合う体験を創出するバレンタインイベントです。

「アキバ×バレンタイン」をテーマに、バレンタイン限定のキャラクターグッズ物販、声優・アイドル・キャラクターによるステージイベント、さらに秋葉原エリアの店舗との連携施策など、秋葉原ならではのカルチャーとバレンタインの特別感を融合した内容を展開します。

アニメ・VTuber・アイドルなど多様なカルチャーが集まる秋葉原から、

ファンが“推し”への想いを届け、また作品やキャラクターからも特別な体験を通じてファンへ想いが返ってくる--

作品とファンとの絆をより深める、特別な1日をお届けします。

AKIVALENTINEイベントサイト

https://www.akihabara-bunkasai.com/

■AKIVALENTINE（アキバレンタイン）開催概要

会場イメージ

イベント名：AKIVALENTINE（アキバレンタイン）

開催日：2026年2月15日（日）

開催時間：12:00～19:00

入場：無料

会場：秋葉原UDX（サボニウス広場 / アキバ広場）

東京都千代田区外神田４丁目１４－１

主催：株式会社AKIBA観光協議会

■イベント内容

１. バレンタインキャラクターグッズ物販

バレンタイン限定デザインのキャラクターグッズを会場&ECサイトにて販売します！

・『幼馴染とはラブコメにならない』バレンタイングッズ

『幼馴染とはラブコメにならない』バレンタイン描き下ろしビジュアル

バレンタインデートをイメージした新規描き下ろしキャラクターイラストを使用したグッズをアキバ広場の物販ブースにて販売いたします。

『幼馴染とはラブコメにならない』オフィシャルサイト：https://anime-osalove.com/

※その他の作品・販売内容は後日イベントサイトにて発表いたします。

２. ステージイベント

秋葉原のカルチャーを象徴する多彩なステージを展開します！

作品やキャラクターからファンへ、想いを届ける演出を交えたステージを予定しています。

※出演者・タイムテーブルは順次発表予定です。

・『幼馴染とはラブコメにならない』アキバレンタインスペシャルステージ

開催日時：2026年2月15日（日）13:00～13:30 予定

会場：秋葉原UDX サボニウス広場ステージ

出演：【水萌 汐（みなもしお）】役 久住 琳さん

【日向 春（ひなたはる】役 山本 悠有希さん

イベントMC/演出振付家 ゲッツ

ご出演：久住 琳さん/山本 悠有希さん

1月から放映中の作品『幼馴染とはラブコメにならない』より、キャストの久住 琳さん、山本 悠有希さんが登場！バレンタインならではのトークステージをお楽しみに！

イベントMC/ゲッツ

イベントMC/演出振付家 ゲッツ：https://x.com/masa2get2

役者出身の振付師、ダンスの他にMC、DJ、モーションアクターなど様々なエンタメに携わる。

アニメ、ゲーム、声優、アイドル、VTuberの振付を得意とし、独自の観点で時にドラマチックに、コミカルにエモーショナルに仕上げ、幅広い世界観、ライブ感を観客に届ける。

・『RoLuANGEL』バレンタインスペシャルライブ

開催日時：2026年2月15日（日）14:00～14:30 予定

会場：秋葉原UDX サボニウス広場ステージ

出演：RoLuANGEL

板野友美プロデュース ”応援するアイドル”「RoLuANGEL」

応援されるだけじゃない、 応援するアイドル。

従来のアイドルは 「ファンに応援される存在」 でした。

しかし、 近年 SNS の普及により、 ファンがアイドルに対して

「受験を応援してほしい」 「仕事のモチベーションを上げたい」

「告白を頑張るから一言ほしい」 など、

アイドルからの応援を求める声が増えています。

そこで誕生するのが 「応援するアイドル」

ファンに寄り添い、 夢や挑戦を支える「新しいアイドルのカタチ」 です。

RoLuANGELオフィシャルサイト：https://roluangel.com/

・『ちぃたん☆』アキバレンタイン登場！

アキバレンタインアンバサダー『ちぃたん☆』

アキバレンタインアンバサダーに秋葉原出身のコツメカワウソの妖精『ちぃたん☆』が就任！

当日はアキバレンタイン会場にも登場！バレンタインチェキ会など開催予定！

『ちぃたん☆』オフィシャルXアカウント：https://x.com/chiitan7407

・『めあろ』アキバレンタイン登場！

天使になりたいアクマの子『めあろ』

天使になりたいアクマの子『めあろ』がアキバレンタイン会場に登場！

会場ではフォロワーさん限定のステッカーお渡し会を実施予定！

『めあろ』オフィシャルXアカウント：https://x.com/by_marero

※『ちぃたん☆』『めあろ』の出演時間、お渡し会の詳細などはイベントサイト、各SNSより発表いたします。

３.バレンタインVTuberお渡し会

UDX秋葉原の「アキバ広場」にてVTuberお渡し会を開催！

■Razzプロダクション（https://razz.jp/(https://razz.jp/)）

大手IRIAM事務所Razzプロダクションが、バレンタイン限定の企画を実施します！

Razzプロダクション

・猪子眠兎と星那柚花が縦型モニターで出演するオリジナルデザイン包装のチョコお渡し会を開催

・猪子眠兎と星那柚花のバレンタイン限定グッズを販売

・事務所オリジナルのノベルティを配布

■Kalanプロダクション（https://kalan.pro/audition(https://kalan.pro/audition)）

新進気鋭の男性専門Vライバー事務所Kalanプロダクションが、初のリアルイベントに参戦！

Kalanプロダクション

・所属ライバーの日立響が縦型モニターで出演するオリジナルデザイン包装のチョコお渡し会を開催

・日立響のバレンタイン限定グッズを販売

・事務所オリジナルのノベルティを配布

■Vebop Project（https://vebop.net/(https://vebop.net/)）

Vebop Projectバレンタインお渡し会を開催！詳細は特設サイトやSNSにて発表！

Vebop Project

・Vebop Projectメンバーイラスト包装のチョコレートお渡し

・物販ブースにてバレンタインイラストグッズ販売

■VTuberグループ『Vebop Project』

「型通りより、型破り。」

音楽やゲームにとどまらず、なんでも挑戦するマルチタレントをプロデュースするVTuberプロダクション。

公式サイト：https://vebop.net/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@VebopProject_official

各お渡し会の参加方法、概要等についてはオフィシャルからのアナウンス、アキバレンタインサイトにて随時公開していきます。

４.アンケートに答えてノベルティプレゼント！

会場で実施しているアンケート調査にご協力いただくと、バレンタインオリジナルノベルティをプレゼント！

５.秋葉原からのバレンタインチョコプレゼント！

サク山チョコ次郎

アキバレンタイン会場にお越しいただいた方に、サクサク軽い食感のビスケットと、まろやかなミルククリーム入りのチョコレートを組み合わせた、一口サイズのチョコビスケット『サク山チョコ次郎』をプレゼント！

『サク山チョコ次郎』オフィシャルサイト：https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/index.html

６. 秋葉原エリア店舗連携施策

秋葉原エリアの店舗と連携し、下記キャンペーンイベントを開催！

・『幼馴染とはラブコメにならない』アキバジャックキャンペーン

開催日時：2026年2月7日（土）～2月23日（月祝）

施策内容：期間中に連携25店舗で1,000円（税込）以上のお会計をいただいたお客様に

オリジナルポストカード（全4種）をランダムでプレゼント！

『幼馴染とはラブコメにならない』アキバジャックポスター

アキバジャックキャンペーンの詳細は、アキバレンタインHPや作品オフィシャルSNSをチェック！

『幼馴染とはラブコメにならない』公式アカウント：https://x.com/love_Osnnjm_wm

・『Vebop Project』アキバジャックキャンペーン

開催日時：2026年2月7日（土）～2月15日（日）

施策内容：期間中に連携10店舗で1,000円（税込）以上のお会計をいただいたお客様に

オリジナルポストカードをプレゼント！

アキバジャックキャンペーンの詳細は、アキバレンタインHPや『Vebop Project』オフィシャルSNSをチェック！

イベント会場と街全体をつなぐことで、秋葉原の街全体で“想いを贈りあうバレンタイン”を演出します。

■今後の情報発信について

出演者情報、ステージ内容、物販情報、店舗連携施策の詳細などは、公式サイトおよびSNSにて順次発表いたします。

AKIVALENTINE

https://www.akihabara-bunkasai.com/



あきじゃぱ（協議会運営秋葉原情報アカウント）

https://x.com/Akihabara_Japan

■イベントへのご参加、ご協賛について

イベント会場での商品配布やプロモーションなど、アキバレンタインへのご参加、ご協賛に関しましては、下記問い合わせよりご連絡ください。

■AKIVALENTINE（アキバレンタイン）に関するお問い合わせ

株式会社AKIBA観光協議会

事務局：info@aato-jimu.com