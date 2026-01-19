アキバから“推し”に愛を届けるバレンタインイベント『AKIVALENTINE（アキバレンタイン）』2026年2月15日（日）開催決定！
アキバから“推し”に愛を届けるバレンタインイベント
『AKIVALENTINE（アキバレンタイン）』2026年2月15日（日）開催決定！
AKIVALENTINE KV
“好きな想いを贈りあう”をテーマに、秋葉原の街全体で楽しむアキバ流バレンタインイベント開催決定！
株式会社AKIBA観光協議会（東京都千代田区）は、2026年2月15日（日）、秋葉原UDX サボニウス広場およびアキバ広場にて、バレンタインイベント『AKIVALENTINE（アキバレンタイン）』を開催いたします。
本イベントは『好きな想いを贈りあう、アキバのバレンタイン』をコンセプトに、ファンからキャラクターや作品へ、そしてキャラクターや作品からファンへと、双方向で「想い」を伝え合う体験を創出するバレンタインイベントです。
「アキバ×バレンタイン」をテーマに、バレンタイン限定のキャラクターグッズ物販、声優・アイドル・キャラクターによるステージイベント、さらに秋葉原エリアの店舗との連携施策など、秋葉原ならではのカルチャーとバレンタインの特別感を融合した内容を展開します。
アニメ・VTuber・アイドルなど多様なカルチャーが集まる秋葉原から、
ファンが“推し”への想いを届け、また作品やキャラクターからも特別な体験を通じてファンへ想いが返ってくる--
作品とファンとの絆をより深める、特別な1日をお届けします。
AKIVALENTINEイベントサイト
https://www.akihabara-bunkasai.com/
■AKIVALENTINE（アキバレンタイン）開催概要
会場イメージ
イベント名：AKIVALENTINE（アキバレンタイン）
開催日：2026年2月15日（日）
開催時間：12:00～19:00
入場：無料
会場：秋葉原UDX（サボニウス広場 / アキバ広場）
東京都千代田区外神田４丁目１４－１
主催：株式会社AKIBA観光協議会
■イベント内容
１. バレンタインキャラクターグッズ物販
バレンタイン限定デザインのキャラクターグッズを会場&ECサイトにて販売します！
・『幼馴染とはラブコメにならない』バレンタイングッズ
『幼馴染とはラブコメにならない』バレンタイン描き下ろしビジュアル
バレンタインデートをイメージした新規描き下ろしキャラクターイラストを使用したグッズをアキバ広場の物販ブースにて販売いたします。
『幼馴染とはラブコメにならない』オフィシャルサイト：https://anime-osalove.com/
※その他の作品・販売内容は後日イベントサイトにて発表いたします。
２. ステージイベント
秋葉原のカルチャーを象徴する多彩なステージを展開します！
作品やキャラクターからファンへ、想いを届ける演出を交えたステージを予定しています。
※出演者・タイムテーブルは順次発表予定です。
・『幼馴染とはラブコメにならない』アキバレンタインスペシャルステージ
開催日時：2026年2月15日（日）13:00～13:30 予定
会場：秋葉原UDX サボニウス広場ステージ
出演：【水萌 汐（みなもしお）】役 久住 琳さん
【日向 春（ひなたはる】役 山本 悠有希さん
イベントMC/演出振付家 ゲッツ
ご出演：久住 琳さん/山本 悠有希さん
1月から放映中の作品『幼馴染とはラブコメにならない』より、キャストの久住 琳さん、山本 悠有希さんが登場！バレンタインならではのトークステージをお楽しみに！
イベントMC/ゲッツ
イベントMC/演出振付家 ゲッツ：https://x.com/masa2get2
役者出身の振付師、ダンスの他にMC、DJ、モーションアクターなど様々なエンタメに携わる。
アニメ、ゲーム、声優、アイドル、VTuberの振付を得意とし、独自の観点で時にドラマチックに、コミカルにエモーショナルに仕上げ、幅広い世界観、ライブ感を観客に届ける。
・『RoLuANGEL』バレンタインスペシャルライブ
開催日時：2026年2月15日（日）14:00～14:30 予定
会場：秋葉原UDX サボニウス広場ステージ
出演：RoLuANGEL
板野友美プロデュース ”応援するアイドル”「RoLuANGEL」
応援されるだけじゃない、 応援するアイドル。
従来のアイドルは 「ファンに応援される存在」 でした。
しかし、 近年 SNS の普及により、 ファンがアイドルに対して
「受験を応援してほしい」 「仕事のモチベーションを上げたい」
「告白を頑張るから一言ほしい」 など、
アイドルからの応援を求める声が増えています。
そこで誕生するのが 「応援するアイドル」
ファンに寄り添い、 夢や挑戦を支える「新しいアイドルのカタチ」 です。
RoLuANGELオフィシャルサイト：https://roluangel.com/
・『ちぃたん☆』アキバレンタイン登場！
アキバレンタインアンバサダー『ちぃたん☆』
アキバレンタインアンバサダーに秋葉原出身のコツメカワウソの妖精『ちぃたん☆』が就任！
当日はアキバレンタイン会場にも登場！バレンタインチェキ会など開催予定！
『ちぃたん☆』オフィシャルXアカウント：https://x.com/chiitan7407
・『めあろ』アキバレンタイン登場！
天使になりたいアクマの子『めあろ』
天使になりたいアクマの子『めあろ』がアキバレンタイン会場に登場！
会場ではフォロワーさん限定のステッカーお渡し会を実施予定！
『めあろ』オフィシャルXアカウント：https://x.com/by_marero
※『ちぃたん☆』『めあろ』の出演時間、お渡し会の詳細などはイベントサイト、各SNSより発表いたします。
３.バレンタインVTuberお渡し会
UDX秋葉原の「アキバ広場」にてVTuberお渡し会を開催！
■Razzプロダクション（https://razz.jp/(https://razz.jp/)）
大手IRIAM事務所Razzプロダクションが、バレンタイン限定の企画を実施します！
Razzプロダクション
・猪子眠兎と星那柚花が縦型モニターで出演するオリジナルデザイン包装のチョコお渡し会を開催
・猪子眠兎と星那柚花のバレンタイン限定グッズを販売
・事務所オリジナルのノベルティを配布
■Kalanプロダクション（https://kalan.pro/audition(https://kalan.pro/audition)）
新進気鋭の男性専門Vライバー事務所Kalanプロダクションが、初のリアルイベントに参戦！
Kalanプロダクション
・所属ライバーの日立響が縦型モニターで出演するオリジナルデザイン包装のチョコお渡し会を開催
・日立響のバレンタイン限定グッズを販売
・事務所オリジナルのノベルティを配布
■Vebop Project（https://vebop.net/(https://vebop.net/)）
Vebop Projectバレンタインお渡し会を開催！詳細は特設サイトやSNSにて発表！
Vebop Project
・Vebop Projectメンバーイラスト包装のチョコレートお渡し
・物販ブースにてバレンタインイラストグッズ販売
■VTuberグループ『Vebop Project』
「型通りより、型破り。」
音楽やゲームにとどまらず、なんでも挑戦するマルチタレントをプロデュースするVTuberプロダクション。
公式サイト：https://vebop.net/
公式YouTube：https://www.youtube.com/@VebopProject_official
各お渡し会の参加方法、概要等についてはオフィシャルからのアナウンス、アキバレンタインサイトにて随時公開していきます。
４.アンケートに答えてノベルティプレゼント！
会場で実施しているアンケート調査にご協力いただくと、バレンタインオリジナルノベルティをプレゼント！
５.秋葉原からのバレンタインチョコプレゼント！
サク山チョコ次郎
アキバレンタイン会場にお越しいただいた方に、サクサク軽い食感のビスケットと、まろやかなミルククリーム入りのチョコレートを組み合わせた、一口サイズのチョコビスケット『サク山チョコ次郎』をプレゼント！
『サク山チョコ次郎』オフィシャルサイト：https://shoeidelicy.co.jp/chocojiro/index.html
６. 秋葉原エリア店舗連携施策
秋葉原エリアの店舗と連携し、下記キャンペーンイベントを開催！
・『幼馴染とはラブコメにならない』アキバジャックキャンペーン
開催日時：2026年2月7日（土）～2月23日（月祝）
施策内容：期間中に連携25店舗で1,000円（税込）以上のお会計をいただいたお客様に
オリジナルポストカード（全4種）をランダムでプレゼント！
『幼馴染とはラブコメにならない』アキバジャックポスター
アキバジャックキャンペーンの詳細は、アキバレンタインHPや作品オフィシャルSNSをチェック！
『幼馴染とはラブコメにならない』公式アカウント：https://x.com/love_Osnnjm_wm
・『Vebop Project』アキバジャックキャンペーン
開催日時：2026年2月7日（土）～2月15日（日）
施策内容：期間中に連携10店舗で1,000円（税込）以上のお会計をいただいたお客様に
オリジナルポストカードをプレゼント！
アキバジャックキャンペーンの詳細は、アキバレンタインHPや『Vebop Project』オフィシャルSNSをチェック！
イベント会場と街全体をつなぐことで、秋葉原の街全体で“想いを贈りあうバレンタイン”を演出します。
■今後の情報発信について
出演者情報、ステージ内容、物販情報、店舗連携施策の詳細などは、公式サイトおよびSNSにて順次発表いたします。
AKIVALENTINE
https://www.akihabara-bunkasai.com/
あきじゃぱ（協議会運営秋葉原情報アカウント）
https://x.com/Akihabara_Japan
■イベントへのご参加、ご協賛について
イベント会場での商品配布やプロモーションなど、アキバレンタインへのご参加、ご協賛に関しましては、下記問い合わせよりご連絡ください。
■AKIVALENTINE（アキバレンタイン）に関するお問い合わせ
株式会社AKIBA観光協議会
事務局：info@aato-jimu.com