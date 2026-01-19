3DCGメイキングセミナー【MAPPAが語る制作の裏側】開催
2026年1月31日（土）18:30～ デジタルハリウッド東京本校にて開催
IT関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール[デジタルハリウッド] （運営会社：デジタルハリウッド株式会社、本社/本校：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：藤井雅徳、学長：杉山知之）では、株式会社MAPPAの池田昴氏、金渡勲氏をゲストに迎え、3DCGメイキングセミナーを2026年1月31日（土）に開催いたします。
株式会社MAPPAは、『呪術廻戦』『「進撃の巨人」The Final Season』『チェンソーマン』をはじめ、数多くのアニメーション作品を手がけるアニメーションスタジオです。
本セミナーでは、『進撃の巨人』をはじめ、『チェンソーマン』や『イナズマイレブン』の作例を用いて、CGメイキングを中心に中間成果物を見せていただきながら、作品制作のこだわりやこれから習得する方へ向けたアドバイスなどを、デジタルハリウッドの卒業生でもあるゲストのお二人からお話いただきます。
MAPPA作品が好きな方や、将来CG・アニメ業界を目指す方、CGアニメーション制作のリアルな現場に興味のある方におすすめの内容となっています。
詳細はこちら :
https://school.dhw.co.jp/school/tokyo/event/event288.html
【本セミナーをお勧めしたい方】
・アニメーション作品のメイキングに興味がある方
・CG業界への就職・転職を検討している方
・BlenderやMayaなどで制作を学んでいる方
・MAPPA作品が好きな方
【セミナー内容】
・登壇者／会社紹介
・『進撃の巨人』をはじめ、『チェンソーマン』や『イナズマイレブン』の作例を用いた3DCGメイキング
※『チェンソーマン』ではTVシリーズの中間成果物を使用予定です。
・質疑応答
【開催概要】
3DCGメイキングセミナー ～MAPPAが語る制作の裏側～
■日 程：2026年1月31日（土）18:30～（開場時間：18:15～）
■会 場：デジタルハリウッド東京本校（東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア／JR「御茶ノ水」駅 聖橋口徒歩1分・東京メトロ「新御茶ノ水」駅 B2出口直結）
■参加費：無料（要予約）
■定員：100名
ご予約はこちら :
https://school.dhw.co.jp/school/tokyo/event/event288.html
お問い合わせ先：デジタルハリウッド東京本校
TEL： 0120-386-810 （月曜定休日）
mail：tokyo@dhw.co.jp
https://school.dhw.co.jp/school/tokyo/
【株式会社MAPPAについて】
https://www.mappa.co.jp/
2011年設立のアニメーションスタジオ。テレビアニメを中心に、映画、CM、Webムービー等、ジャンルにとらわれない様々な映像作品の企画・制作を行っている。自社で権利を保有するIPの窓口権を運用し、国内外でのライツ事業も展開。代表作は、『呪術廻戦』『「進撃の巨人」The Final Season』『チェンソーマン』ほか。
【登壇者紹介】
●池田 昴 氏
CGI局 3DCG部 モデルディレクター
デジタルハリウッド大阪本校 卒業生
●金渡勲 氏
CGI局 3DCG部 テクニカルアーティスト
デジタルハリウッド東京本校 卒業生
【作品紹介】
劇場版『「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』
ついに明かされた壁の外の真実と、巨人の正体。
ここに至るまで、人類はあまりにも大きすぎる犠牲を払っていた。
それでもなお、彼らは進み続けなければならない。
壁の外にある海を、自由の象徴を、まだその目で見ていないのだから。
-やがて時は流れ、一度目の「超大型巨人」襲来から6年。
調査兵団はウォール・マリア外への壁外調査を敢行する。
「壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。
ずっとそう信じてた……」
壁の中の人類が、初めて辿り着いた海。
果てしなく広がる水平線の先にあるのは自由か、それとも……？
エレン・イェーガーの物語は、新たな局面を迎える。
公式サイト：https://shingeki.tv/movie_final/
(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
劇場版「チェンソーマン レゼ篇」
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、
公安対魔特異4課に所属するデビルハンターの少年・デンジ。
憧れのマキマとのデートで浮かれている中、
急な雨に見舞われ、雨宿りしていると偶然“レゼ” という少女と出会った。
近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、
二人は急速に親密に。この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……
公式サイト：https://chainsawman.dog/movie_reze/story/
(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード
ゲームやアニメなどクロスメディアで展開される「イナズマイレブン」シリーズの最新作。
初代「イナズマイレブン」から25年後を舞台に、新たな主人公「笹波雲明」の物語を体験できる「ストーリーモード」のほか、過去作から総勢5,400人以上のキャラクターが登場しシリーズの歴史を追体験できる「クロニクルモード」など、様々な要素が詰まった作品となっています。
公式サイト：https://www.inazuma.jp/victory-road/
(C)LEVEL5 Inc.
【開講コースのご案内】
デジタルハリウッドでは対面でのコミュニケーションをとりながら学習をしたい方、新しい環境に身を置いて学びたい方、クリエイティブな環境で学習を進めたい方におすすめの学習環境を整えています。学習環境を実際にご覧になられたい方は無料説明会・カウンセリングを随時開催しておりますので、ぜひご参加ください。
CG分野に関するコースは下記校舎で開講しています。
■デジタルハリウッド東京本校(御茶ノ水)
・本科CG/VFX専攻
・本科CG/VFX専攻(ALクラス)
・本科XR専攻
・専科3DCGデザイナー専攻
・CGGYM
■デジタルハリウッド大阪本校（梅田）
・本科CG/VFX専攻
・専科3DCGデザイナー専攻
・CGGYM
■デジタルハリウッドSTUDIO新宿
・本科CG/VFX専攻(ALクラス)
・CGGYM
コースの詳細はこちら：https://school.dhw.co.jp/course/cgvfx/
【第四次産業革命スキル習得講座について】
・本制度の対象コースはこちら
https://school.dhw.co.jp/prospectus/reskillprogram/
https://school.dhw.co.jp/prospectus/careerup_reskilling.html
・説明会、カウンセリングのお問い合わせ［参加無料］
ご受講に関する相談、各コースの詳細や第四次産業革命スキル習得講座、リスキリング支援事業に関するご案内のお時間をご用意しております。下記リンクより通学しやすい校舎を選択の上、ご予約ください。
※参加形式（校舎・オンライン）をお選びいただけます
https://school.dhw.co.jp/form/counseling/
【デジタルハリウッド（専門スクール）について】
https://school.dhw.co.jp/
1994年10月、デジタルハリウッド株式会社の設立と同時に東京・御茶ノ水に本校として開校。現在は東京の他、大阪・梅田にも開校。主に社会人を対象に、Web・デザイン・3DCG・VFX・映像・グラフィック等のプロを養成し、各産業界への就転職や独立を目指す通学の専門スクール。