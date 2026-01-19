DMM GAMESの放置型アイドルRPG『STELLAR IDOL PROJECT』MV200万再生突破で新曲制作決定！夜乃すずかの新衣装が登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA (本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL： https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)) が運営するDMM GAMESにおいて、『STELLAR IDOL PROJECT』は新衣装「夜乃すずか【Bloody Party】」を実装したことをお知らせいたします。

また、MV200万再生突破で新曲制作決定及び、期間限定イベント「第4回ドリームツアー 静岡FINAL」も好評開催中です。

公式サイト：https://siprj.com(https://siprj.com)

公式X：https://x.com/s_i_project(https://x.com/s_i_project)

公認Discordサーバー：https://discord.gg/nBZMajUnkQ

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@STELLARIDOLPROJECT(https://www.youtube.com/@STELLARIDOLPROJECT)

■新衣装「夜乃すずか【Bloody Party】」登場！

2026年1月17日（土）より、夜乃すずか【Bloody Party】が新たに登場いたしました。

味方の耐久を大幅に上げつつ、圧倒的なアピール力で場を支配！

サキュバスの女王様となり、夜乃すずか【Bloody Party】が登場！

同じレーベルを編成することで真価を発揮、強力なサポート能力で味方のダウンを防ぐ！

夜乃すずか【Bloody Party】の登場を記念して、期間限定のステップアップガチャと期間限定スペシャルセレクトガチャも開催中です。

■MV200万再生キャンペーン達成で新曲、ASMRボイスの制作決定！

MV合計再生数200万回を目指すキャンペーンにおいて、ストレッチゴールを含むすべての目標を達成したため、20人全員による新曲および描き下ろしイラストを使用したMVの制作が決定しました。さらに、ASMRボイスの制作も決定しております。

新曲およびASMRボイスに関する続報は今後お知らせいたします。

MV200万再生キャンペーンサイト：https://half-anniversarymillion.siprj.com/

■第1回ユーザーアンケート大募集！

開催期間：実施中～2026年2月2日（月）17:59

公認Discordにて、「第1回ユーザーアンケート」を実施中です。アンケートにご回答いただいたお客様には「プレミアムガチャチケット1枚」 をプレゼントいたします。

詳細は公認Discordをご確認ください。

■期間限定イベント「第4回ドリームツアー 静岡FINAL」開催中！

開催期間：実施中 ～ 2026年1月31日（土）23:59

1月13日（火）より期間限定イベント「第4回ドリームツアー 静岡FINAL」が開催中です。

今回開催をもちまして、静岡開催は終了予定です。最後の静岡ツアーをぜひお楽しみください。

また、ドリームツアーの開催を記念してログインボーナスを実施いたします。

＜ドリームツアーについて＞

・最大70名の「ツアーコミュニティ」で協力して広大なマップを攻略し、マップ中央にあるファイナルライブの攻略を目指します

・マップ内の各地でライブを成功させることで会場を占有し、エリアを開放していくことができます

・ランクアップに応じてリワード報酬を獲得できます

※ドリームツアーはChapter9-40クリアで開放されます。

※詳細はゲーム内のお知らせ、および公式Xをご確認ください。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/siprj_652934

▼製品概要

タイトル：STELLAR IDOL PROJECT

ジャンル：放置型アイドル育成RPG

プラットフォーム：PC(ブラウザ版) / PC(DMM GAME PLAYER版）/ DMM GAMESストア

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC