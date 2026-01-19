SMART GRID EXPO【春】～第19回【国際】スマートグリッド展～出展のお知らせ

株式会社リミックスポイント

株式会社リミックスポイント（証券コード：3825、本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：高橋 由彦、以下「当社」）は、2026年3月17日（火）～3月19日（木）の3日間、東京ビッグサイトで開催される「SMART GRID EXPO【春】～第19回【国際】スマートグリッド展～」に出展します。

本展示会は、VPP（仮想発電所）を実現する技術、エネルギーマネジメントシステム、蓄電池など、次世代の電力システム構築に向けた多様な設備が出展される専門展です。

世界最大級の新エネルギー総合展「SMART ENERGY WEEK【春】2026」内で開催され、世界各国から専門家が来場します。

当社展示ブースでは、家庭用蓄電池および小規模産業用蓄電池の実機をご覧いただけます。あわせて、太陽光発電所併設型および系統用、DR[1]（デマンドレスポンス）のリソースとして活用できる蓄電池関連サービスをはじめ、省エネルギーやBCP対策に役立つ補助金情報まで、幅広くご紹介します。

また、今年は出展ブースを拡張し、当社社員によるセミナーの開催も予定しています。開催時間や講演テーマの詳細につきましては、次回配信のリリースにてご案内します。

[1] 電力の需給バランスを調整するため、電力使用量の抑制や創出を行う取り組み。

以下のURLより事前来場登録を行っていただくと、入場無料となります。

（事前来場登録はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1585025021770988-KWW)から）

ぜひご来場の上、当社ブースにお立ち寄りください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■展示会概要

名称 ：SMART GRID EXPO【春】～第19回【国際】スマートグリッド展～

（「SMART ENERGY WEEK【春】2026」内の展示会となります）

主催 ：RX Japan株式会社

日時 ：2026年3月17日（火）～3月19日（木）10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト 東展示場

当社ブース ：東5ホール ブースNo.「E16-6」

展示会URL ：https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/sg.html

株式会社リミックスポイント

リミックスポイントは、社会と環境へ新しいスタンダードの提供を目指し、脱炭素社会の実現に取り組む東証スタンダード上場企業です。主力とする電力小売業をはじめ、補助金・省エネコンサルティング、蓄電池などの多角的な事業を展開。カーボンニュートラルの実現に向けて、エネルギー活用全般に幅広く取り組んでいます。さらに、2024年からは円に代わる資産としてビットコインを中心とした暗号資産の備蓄を開始し、現在は国内有数のビットコイン保有企業としても注目されています。リミックスポイントグループでは、エネルギー分野と暗号資産分野の知見を活かし、「エネルギー×デジタルアセット」の両軸から、持続可能な社会の実現に貢献するサービス・事業を展開してまいります。

これからのリミックスポイントグループの取り組みにご期待ください。



公式サイト：https://www.remixpoint.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/remixpoint_x