仮面ライダー龍騎で共演した小田井涼平、松田悟志が運命の再会！

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』で、毎週月曜よる8:00から放送中の旅番組『今泊まりたい！いいふろ温泉宿』では、特別ゲストに松田悟志を迎えて小田井涼平と2人で箱根を巡る男旅をお送りいたします。

温泉地として全国トップクラスの人気を誇る箱根の魅力が詰まった内容となっておりますので、「い～ふろの日」の1月26日（月）よる8:00から放送をお見逃しなく！

▼い～ふろ（1/26）の日SP “絶景”箱根旅（1月26日（月）よる8:00～）

今回、小田井涼平と松田悟志が訪れたのは神奈川・箱根町。2人は2002年、テレビ朝日系『仮面ライダー龍騎』で共演し、話題となりましたが、旅番組での共演や温泉に入ることは今回が初！子どもから大人まで熱いファンが多い仮面ライダーの当時の出来事や思い出を語っていただきます。開運厄除け以外の御利益も多方面にわたって高い神社としてよく知られている「箱根神社」では、松田の人生初となる絵馬に挑戦！どんな願いを書いたのかは放送でのお楽しみに！ 伝統ある箱根寄木細工のお店では、箱根駅伝のトロフィーも手掛ける巨匠の作品に感動する2人。さらにSNSで話題のチーズケーキ専門店では冬季限定メニューを味わい、芦ノ湖では箱根の名物「海賊船」に乗船！船上から見える富士山の絶景を満喫し、去年リニューアルしたばかりの特別船室を体験します。

そして旅のゴール「TAOYA箱根」では、箱根の山々を望む絶景露天風呂で疲れを癒し、飲み放題・食べ放題のラウンジで贅沢な時間を過ごします。番組の最後には、今だから話せる「仮面ライダートーク」を語っていただきました。 い～ふろ（1/26）の日SPとしてお届けする今回の旅をぜひご覧ください。

＜小田井涼平 プロフィール＞

1971 年生まれ 兵庫県出身

会社勤めをしながらモデル活動をスタートしたことで芸能活動スタート。

2002年には「仮面ライダー龍騎」で俳優デビュー。

2007年より歌謡コーラスグループ・純烈のメンバーとして活動。

2022年 紅白歌合戦出演を最後にグループを卒業。 現在はタレント・俳優として活動中。

＜松田悟志 プロフィール＞

1978年生まれ 大阪府出身

JUNONスーパーボーイコンテストに出場したことをきっかけに、三池崇史監督のドラマにて俳優デビュー。

2002年 「仮面ライダー龍騎」主演 秋山蓮 仮面ライダーナイト役。

2004年 TXドラマ「ヴァンパイアホスト」主演。

2010年 NHK大河ドラマ「龍馬伝」 土方歳三役。

2015年 映画「天空の蜂」出演。 2017年 舞台「明治一代女」など多作品に出演し、現在も俳優として活動中。

＜今泊まりたい！いいふろ温泉宿＞※毎週月曜よる8:00～レギュラー放送

＜放送日時＞1月26日（月）よる8：00 ～ 9：00

＜出演者＞小田井涼平、松田悟志

＜放送形態＞無料放送（BS10）、公式アプリ「つながるジャパネット」での同時配信あり

※放送後「TVer」で見逃し配信あり（無料）

