【ニコニコ】「TVアニメ『Fate/strange Fake』」、「【推しの子】第3期」、「『葬送のフリーレン』第2期」他、40作品がプレミアム会員なら見放題！
ニコニコでは、「TVアニメ『Fate/strange Fake』」、「【推しの子】第3期」、「『葬送のフリーレン』第2期」など新作15作品を含めた、計40作品のニコニコプレミアム会員見放題を行います。
▼見放題作品一覧
https://anime.nicovideo.jp/special/premium-video/index.html
【2026冬アニメ】
●TVアニメ『Fate/strange Fake』
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45762892
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542126
●勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45763702
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541534
●アルネの事件簿
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45766045
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542349
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●死亡遊戯で飯を食う。
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45766847
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541536
●綺麗にしてもらえますか。
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45805456
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542894
●幼馴染とはラブコメにならない
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811589
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542095
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●真夜中ハートチューン
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811578
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542093
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811586
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542090
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45812041
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542279
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●魔王の娘は優しすぎる!!
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811580
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541607
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●正反対な君と僕
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45814394
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541728
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●【推しの子】第3期
第25話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45817163
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541517
●姫様“拷問”の時間です 第2期
第13話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45832237
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542732
●『葬送のフリーレン』第2期
第29話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45835490
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541614
●#神奈川に住んでるエルフ
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45692953
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/540056
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
【1月追加の見放題作品】
●学園アイドルマスター Story of Re;IRIS
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45732483
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/540052
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45817201
●わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45165988
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/521032
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
【12月からの継続作品】
●ウマ娘 シンデレラグレイ
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so44856488
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/511350
●劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45137383
●永久のユウグレ
第0話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45430974
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/530802
※第0話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45466231
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532331
●さわらないで小手指くん【オンエア版】
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45489771
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532577
※第1話、ミニアニメ劇場1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●機械じかけのマリー
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45486570
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532567
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●野原ひろし 昼メシの流儀
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45466243
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532563
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●とんでもスキルで異世界放浪メシ2
第13話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45489772
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/531953
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45483181
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/531736
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45517113
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/531827
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45469396
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532554
※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます
●劇場版「僕とロボコ」
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45511667
●劇場版 「オーバーロード」 聖王国編
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45511674
●劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so44981755
●呪術廻戦 第2期 渋谷事変
第30話：https://www.nicovideo.jp/watch/so42696434
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/415431
●劇場版 SPY×FAMILY CODE: White
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45712857
●葬送のフリーレン
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45683798
動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/539207
●劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45712858
●僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45712881
●ルックバック
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45719273
●機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so38617180
●機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so39430542
【本リリースに関連するクレジット・権利表記】
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会
(C)春紫／バカー／アルネ探偵事務所
(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会
(C)はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会
(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会
(C)五十嵐正邦・講談社／「真夜中ハートチューン」製作委員会
(C)水星・海李／双葉社・「ゆうかわ」製作委員会
(C)武論尊・原哲夫／コアミックス,(C)倉尾宏
(C)坂本遊也・白泉社／「魔王の娘は優しすぎる!!」製作委員会
(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
(C)春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
(C)鎧田／マイクロマガジン社／アニメ「#かなエル」製作委員会
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会
(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会
