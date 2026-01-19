【ニコニコ】「TVアニメ『Fate/strange Fake』」、「【推しの子】第3期」、「『葬送のフリーレン』第2期」他、40作品がプレミアム会員なら見放題！

株式会社ドワンゴ

ニコニコでは、「TVアニメ『Fate/strange Fake』」、「【推しの子】第3期」、「『葬送のフリーレン』第2期」など新作15作品を含めた、計40作品のニコニコプレミアム会員見放題を行います。

▼見放題作品一覧

https://anime.nicovideo.jp/special/premium-video/index.html

【2026冬アニメ】

●TVアニメ『Fate/strange Fake』

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45762892

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542126

●勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45763702

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541534

●アルネの事件簿

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45766045

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542349

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●死亡遊戯で飯を食う。

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45766847

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541536

●綺麗にしてもらえますか。

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45805456

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542894

●幼馴染とはラブコメにならない

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811589

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542095

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●真夜中ハートチューン

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811578

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542093

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811586

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542090

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45812041

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542279

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●魔王の娘は優しすぎる!!

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811580

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541607

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●正反対な君と僕

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45814394

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541728

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●【推しの子】第3期

第25話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45817163

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541517

●姫様“拷問”の時間です 第2期

第13話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45832237

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542732

●『葬送のフリーレン』第2期

第29話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45835490

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541614

●#神奈川に住んでるエルフ

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45692953

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/540056

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

【1月追加の見放題作品】

●学園アイドルマスター Story of Re;IRIS

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45732483

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/540052

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45817201

●わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45165988

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/521032

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

【12月からの継続作品】

●ウマ娘 シンデレラグレイ

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so44856488

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/511350

●劇場版「鬼滅の刃」無限列車編

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45137383

●永久のユウグレ

第0話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45430974

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/530802

※第0話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45466231

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532331

●さわらないで小手指くん【オンエア版】

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45489771

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532577

※第1話、ミニアニメ劇場1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●機械じかけのマリー

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45486570

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532567

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●野原ひろし 昼メシの流儀

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45466243

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532563

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●とんでもスキルで異世界放浪メシ2

第13話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45489772

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/531953

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45483181

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/531736

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45517113

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/531827

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●東島丹三郎は仮面ライダーになりたい

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45469396

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532554

※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます

●劇場版「僕とロボコ」

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45511667

●劇場版 「オーバーロード」 聖王国編

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45511674

●劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so44981755

●呪術廻戦 第2期 渋谷事変

第30話：https://www.nicovideo.jp/watch/so42696434

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/415431

●劇場版 SPY×FAMILY CODE: White

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45712857

●葬送のフリーレン

第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45683798

動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/539207

●劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45712858

●僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45712881

●ルックバック

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45719273

●機動戦士ガンダム 逆襲のシャア

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so38617180

●機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ

視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so39430542

【本リリースに関連するクレジット・権利表記】

(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC

(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会

(C)春紫／バカー／アルネ探偵事務所

(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会

(C)はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

(C)五十嵐正邦・講談社／「真夜中ハートチューン」製作委員会

(C)水星・海李／双葉社・「ゆうかわ」製作委員会

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス,(C)倉尾宏

(C)坂本遊也・白泉社／「魔王の娘は優しすぎる!!」製作委員会

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

(C)春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

(C)鎧田／マイクロマガジン社／アニメ「#かなエル」製作委員会

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会

(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会

(C)DWANGO Co., Ltd.