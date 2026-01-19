【ニコニコ】「TVアニメ『Fate/strange Fake』」、「【推しの子】第3期」、「『葬送のフリーレン』第2期」他、40作品がプレミアム会員なら見放題！

ニコニコでは、「TVアニメ『Fate/strange Fake』」、「【推しの子】第3期」、「『葬送のフリーレン』第2期」など新作15作品を含めた、計40作品のニコニコプレミアム会員見放題を行います。



▼見放題作品一覧


https://anime.nicovideo.jp/special/premium-video/index.html



【2026冬アニメ】


●TVアニメ『Fate/strange Fake』


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45762892


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542126




●勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45763702


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541534




●アルネの事件簿


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45766045


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542349


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます




●死亡遊戯で飯を食う。


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45766847


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541536




●綺麗にしてもらえますか。


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45805456


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542894




●幼馴染とはラブコメにならない


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811589


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542095


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます




●真夜中ハートチューン


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811578


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542093


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます




●勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811586


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542090


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます




●Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45812041


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542279


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます




●魔王の娘は優しすぎる!!


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45811580


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541607


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます




●正反対な君と僕


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45814394


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541728


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます




●【推しの子】第3期


第25話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45817163


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541517




●姫様“拷問”の時間です 第2期


第13話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45832237


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/542732




●『葬送のフリーレン』第2期


第29話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45835490


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/541614




●#神奈川に住んでるエルフ


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45692953


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/540056


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます





【1月追加の見放題作品】


●学園アイドルマスター Story of Re;IRIS


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45732483


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/540052


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます




●劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45817201




●わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45165988


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/521032


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます





【12月からの継続作品】


●ウマ娘 シンデレラグレイ


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so44856488


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/511350



●劇場版「鬼滅の刃」無限列車編


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45137383



●永久のユウグレ


第0話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45430974


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/530802


※第0話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます



●最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45466231


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532331



●さわらないで小手指くん【オンエア版】


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45489771


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532577


※第1話、ミニアニメ劇場1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます



●機械じかけのマリー


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45486570


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532567


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます



●野原ひろし 昼メシの流儀


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45466243


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532563


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます



●とんでもスキルで異世界放浪メシ2


第13話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45489772


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/531953


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます



●顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45483181


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/531736


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます



●ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45517113


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/531827


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます



●東島丹三郎は仮面ライダーになりたい


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45469396


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/532554


※第1話は会員登録不要でどなたでもご覧になれます



●劇場版「僕とロボコ」


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45511667



●劇場版 「オーバーロード」 聖王国編


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45511674



●劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so44981755



●呪術廻戦 第2期 渋谷事変


第30話：https://www.nicovideo.jp/watch/so42696434


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/415431



●劇場版 SPY×FAMILY CODE: White


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45712857



●葬送のフリーレン


第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so45683798


動画一覧：https://www.nicovideo.jp/series/539207



●劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45712858



●僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45712881



●ルックバック


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so45719273



●機動戦士ガンダム　逆襲のシャア


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so38617180



●機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ


視聴URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so39430542



【本リリースに関連するクレジット・権利表記】


(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC


(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会


(C)春紫／バカー／アルネ探偵事務所


(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会


(C)はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会


(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会


(C)五十嵐正邦・講談社／「真夜中ハートチューン」製作委員会


(C)水星・海李／双葉社・「ゆうかわ」製作委員会


(C)武論尊・原哲夫／コアミックス,(C)倉尾宏


(C)坂本遊也・白泉社／「魔王の娘は優しすぎる!!」製作委員会


(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会


(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会


(C)春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団


(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会


(C)鎧田／マイクロマガジン社／アニメ「#かなエル」製作委員会


THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.


(C)「劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会


(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会



