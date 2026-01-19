HOTEL THE MITSUI KYOTO¡ÖSAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤ò³«ºÅ
µþÅÔ¡¦¸µÎ¥µÜÆó¾ò¾ëÁ°¡¢»°°æÁíÎÎ²ÈÅ¡ÂðÀ×ÃÏ¤ËÐÊ¤à¡ÖHOTEL THE MITSUI KYOTO¡Ê¥Û¥Æ¥ë ¥¶ ¥ß¥Ä¥¤ ¥¥ç¥¦¥È¡Ë¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÌý¾®Ï©ÄÌÆó¾ò²¼¤ëÆó¾òÌý¾®Ï©Ä®284¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í¡§²ÃÀªÅÄ Ìû»Î¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ëÃæÄí¤ËÐÊ¤à¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¡ÖÈ¬½Å¹È»Þ¿â¤ìºù¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¡ÖSAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æó½½»ÍÀáµ¤¤òÉ½¸½¤·¤¿Äí±à¤¬½Õ¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëµ¨Àá¡¢¤¦¤é¤é¤«¤Ê½Õ¤Î¾ð·Ê¤ò±Ç¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´Ìö¤ë¸á¸å¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÄí¤Îºù¤«¤é²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤è¤¦¤Ê¾ð·Ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥×¥ìー¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºùËªÌª¤Î¥â¥ó¥Æ¥ê¥Þー¥ë¡×¤ä¡Öºù¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Ê¤É¡¢Á¡ºÙ¤Êºù¿§¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª²Ö¸«ÊÛÅö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤¿¤é¤·¥¼¥êー¤òÅº¤¨¤¿¡Ö¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î»°¿§ÃÄ»Ò¡×¤ä¡ÖºùÂä¤Èä£¤Î¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Ì£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤âÂ¸Ê¬¤Ë¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤È3¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥¯¥Æ¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥ÕÈÄ³À¤¬¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Öºù¤Î¥Ñ¥ô¥í¥ô¥¡¡×¤ò¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ºù¤È¥Ù¥êー¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥½ー¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÍí¤á¤Æ¡¢Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î½Õ¡¢HOTEL THE MITSUI KYOTO¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëºù¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡ÖSAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÍ¥²í¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖSAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
»þ´Ö¡§12:00～¡¿12:30～¡¿14:30～¡¿15:00～¡¡
*³Æ2»þ´Ö¤Î4ÉôÀ©
ÎÁ¶â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ \7,800
TWG¼ÒÀ½¤Î¹ÈÃã¤Ê¤É20¼ï°Ê¾å¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡¢
¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§
¡Öºù¤Î¥Ñ¥ô¥í¥ô¥¡¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥¯¥Æ¥ë3¼ï¡×ÉÕ¤¤ò\9,800¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§¥Ðー¡õ¥é¥¦¥ó¥¸ ¡ÖTHE GARDEN BAR¡×
¥á¥Ë¥åー¡§
¢£¥¹¥¤ー¥Ä¡§¡Öºù¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¡ÖºùËªÌª¤Î¥â¥ó¥Æ¥ê¥Þー¥ë¡×¡Öºù¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¡×¡Öçõ¤È¥Ð¥é¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì¡×¤Ê¤É6¼ï
¢£¥Á¥ã¥ó¥ー¥¯¥Ã¥ー¡§¡Öºù¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥ー¥¯¥Ã¥ー¡×
¢£¥»¥¤¥Ü¥êー¡§¡Öºù¤Ç¤ó¤Ö¤È¥¤¥¯¥é¤Î¥íー¥ë¼÷»Ê¡×¡Ö¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î»°¿§ÃÄ»Ò ¤ß¤¿¤é¤·¥¼¥êー¡×¡Ö·ÜÆù¤Î¥àー¥¹ ºù¤Î¥Ùー¥ë¡×¡ÖºùÂä¤Èä£¤Î¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¤Ê¤É6¼ï
¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§¡Öºù¤Î¥Ñ¥ô¥í¥ô¥¡¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥¯¥Æ¥ë3¼ï¡×
* ¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
* ¾åµÎÁ¶â¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
HOTEL THE MITSUI KYOTO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HOTEL THE MITSUI KYOTO¤ÏÆó¾ò¾ë»ê¶á¤Ë250Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿»°°æÁíÎÎ²È¤ÎÅ¡ÂðÀ×ÃÏ¤Ë¤Æ2020Ç¯11·î3Æü¤ËÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ó¤Ì¤«¤ì¤¿Å·Á³¤ÎÁÇºà¤È¹©éºµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿160¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ë¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¿©ºà¤ÈÎÁÍý¿Í¤ÎÂî±Û¤·¤¿ÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉßÃÏÆâ¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ëÅ·Á³²¹Àô¤¬³Ú¤·¤á¤ëSPA¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê»ÜÀß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö3¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤ËÁª½Ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØThe World¡Çs 50 Best Hotels 2025¡ÊÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥Û¥Æ¥ë50¡Ë¡Ù¤Ç¤ÏÀ¤³¦Âè46°Ì¤Ë¡¢¡Ø¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É 2025¡Ù¤Ç¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡Ö5¤ÄÀ±¡×¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È -EMBRACING JAPAN¡ÇS BEAUTY-¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤ä·úÃÛ¡¢¹©éº¡¢¿©¤Ê¤É¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤¯¤Ä¤í¤®¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2026 Ç¯¤Ë¤ÏHOTEL THE MITSUI ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¢º¬¡¦¾®Í°Ã«¡×¤ËHOTEL THE MITSUI HAKONE ¤¬³«¶È¡£
