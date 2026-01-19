¼¯Åç³Ø±à¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¸¬µõ¤ËìÅÍß¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¡×¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®Î¨133¡ó¤Ë¤Æ½ªÎ»¡ª
¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î28Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤¿¼¯Åç³Ø±à¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê»Ù±ç¶â³Û¤¬1,338,800±ß¡ÊÌÜÉ¸Ã£À®Î¨133¡ó¡Ë¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Äº¤¤¤¿»Ù±ç¶â¤Ï¡¢ÁÏÉô»Ë¾å½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ù¥¹¥È4¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë±óÀ¬ÈñÅù¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥Áー¥à¤Î»ÏÆ°¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1096/invest/762/detail
£±¡¥ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¾õ¶·
±þ±ç¤ÎÎØ¤ò³È¤²¤è¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·Ç¤²¡¢Á´¹ñÂç²ñÁ°¤«¤é¼Â»Ü¤·¤¿¼¯Åç³Ø±à¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿100Ëü±ß¤Þ¤ÇÃ£À®¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ù±ç¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤òÄº¤¡¢¿¼¤¯¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ã£À®¶â³Û¡§1,338,800±ß / 1,000,000±ß¡Ê1st Goal¡Ë
ÌÜÉ¸Ã£À®Î¨¡§133¡ó
»Ù±ç¼Ô¿ô¡§72¿Í
»Ù±ç·ï¿ô¡§76·ï
£²¡¥¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô¼ÔÍÍ¤ÎÀ¼
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¼¯Åç³Ø±à¹âÅù³Ø¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¤È²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌÜÉ¸¶â³Û¤òÃ£À®¤·¡¢Ìµ»ö¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÉô16Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿°ñ¾ë¸©Àª¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¡Ö±þ±ç¤ÎÎØ¡×¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤òÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢·ë²Ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ë¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¼¯Åç³Ø±à½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼¯Åç³Ø±à½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¡¡´ÆÆÄ¡¡Úì´Ö·òÂÀ
3¡¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ë²ÌµÚ¤Ó¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ·ë²Ì¡Ê°ìÉô¸ø³«¡Ë
¢§»Ù±çÊç½¸´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿»Ù±ç¿ô¡ÊÀÞ¤ìÀþ¡Ë¡¢µÚ¤Ó»Ù±ç¶â³Û¡ÊËÀÀþ¡Ë
¡ãº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥µ¥Þ¥ê¡ä
- 2024Ç¯ÅÙ¤ÎÂè33²óÁ´ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë1Ç¯´Ö¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤´ØÅìÍ½Áª¤Ç°ñ¾ë¸©Àª¤È¤·¤Æ½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼¯Åç³Ø±à½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤³¤Î¥Ù¥¹¥È8¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½Âè34²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÉ¤òÉ¬¤º±Û¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È4°Ê¾å¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¡Ö±þ±ç¤ÎÎØ¤ò³È¤²¤è¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ±þ±çT¥·¥ã¥Ä¤â¿·¤¿¤ËºîÀ®¤·¸½ÃÏ¤Ç¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂç²ñ¤Î1¥«·îÁ°¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ´ØÅì¥êー¥°¤ò12·î²¼½Ü¤Þ¤ÇÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤ÎÄ´À°¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊSNSÅê¹Æ¤äÃÏÆ»¤ÊÀ¼³Ý¤±¤Ë¤è¤ê¡¢½çÄ´¤Ë»Ù±ç¤òÄº¤¯¤È¶¦¤Ë¥Áー¥à¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ¥Ù¥¹¥È4¤òÃ£À®¤Ç¤¡¢¡Ö±þ±ç¤ÎÎØ¤ò³È¤²¤è¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÍøÍÑÎÁ¤Ï¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¡ªÆó¿Í»°µÓ¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤·¹¤¯PR¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤ò´õË¾¤¹¤ë¥×¥í¡¦¥»¥ß¥×¥í¡¢³ØÀ¸±¿Æ°Éô¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ßÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»Üºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ù¤¬¡¢»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¤ä¥ê¥¿ー¥óÀß·×¡¢¥¢¥Ôー¥ëÊ¸¤ÎºîÀ®¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅÐÏ¿¡¢¼þÃÎ¡¦³È»¶¤òÃúÇ«¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢ÀìÇ¤¥é¥¤¥¿ー¤¬ÍøÍÑ¥Áー¥à¤òÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»ö¤ò¼þÃÎ¡¦³È»¶¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://corp.spportunity.com/clubteam/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥³¥é¥àµ»ö¤ÎÄó·ÈÀè¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¶¥µ»¤ä¥Áー¥à¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Î¢Êý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤äÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¡Ù¡Ê https://media.spportunity.com/ ¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¤È¤ÎÄó·È¡¦¶¨¶ÈÇÞÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡Ê info@spportunity.co.jp ¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄó·È¼ÂÀÓÎã¡ËYahoo!¥Ë¥åー¥¹¡¢SmartNews¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥ë¡¢NTT¥É¥³¥âⅾ¥á¥Ë¥åー¡¢¤Û¤«
¡Ú²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
¢¡³Ø¹»Ë¡¿Í¼¯Åç³Ø±à¡¡¼¯Åç³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡¡½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô
½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¼¯Åè»ÔÅÄÌîÊÕ141ÈÖÃÏ9
ÀßÎ©Æü¡§1989Ç¯
ÂåÉ½¡§Íý»öÄ¹¡¡Âç¿¹¿°ì
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://kgh.ed.jp/
Facebook¡§https://www.facebook.com/KASHIMAGAKUEN.LFC/
X¡§https://x.com/kashimagkuenls
Instagram¡§https://www.instagram.com/kashimagakuen.lfc/
¢¨ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÉô¸ÜÌä¡¡Úì´Ö
¢¡¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ ¥µ¥¬¥ß¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ© ¡§2016Ç¯3·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.spportunity.com/
¸ø¼°facebook¡§https://www.facebook.com/spportunity/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://twitter.com/Spportunity_JP
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/spportunity/
¸ø¼°Youtube¡§https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial
³µÍ×¡§¡ÖSports¡ßOpportunity¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡Ö¼ã¼Ô¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÃÏÊý¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿Åù¤Êµ¡²ñ¡¦Ì´¤ò°é¤à´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂçÈ¾¤¬MBAÀ¸¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£