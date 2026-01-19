「にじさんじ 8th Anniversary」グッズを2026年2月3日(火)12時から販売開始！池袋にて期間限定ストアもオープン決定！

ANYCOLOR株式会社

ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2026年2月3日(火)12時よりにじさんじオフィシャルストアにて「にじさんじ 8th Anniversary」グッズの販売を開始いたします。

2026年2月3日(火)「にじさんじ 8th Anniversary 」グッズ販売開始！



「多種多様な個性」をテーマに、にじさんじ8周年を記念したグッズが登場！総勢40名のライバーが8つの属性をコンセプトにした衣装を身にまとった撮りおろしビジュアルを中心としたグッズを展開します。


　


グッズラインナップは、アクリルスタンド、ランダムメタルカード、ランダムグリッター缶バッジ、アクリル缶バッジフレーム、ステッカーセット、A3タペストリー、ミニギフトセット、リボンバッグチャーム、ラバーマットケース、ラバーマット、カードスリーブ＆デッキケース、アクリルライトパネル、クリアファイル、ポンチョの14種類。


　


■「にじさんじ 8th Anniversary」参加ライバー


天宮こころ、アンジュ・カトリーナ、石神のぞみ、戌亥とこ、イブラヒム、宇佐美リト、エクス・アルビオ、える、加賀美ハヤト、蝸堂みかる、叶、北見遊征、葛葉、倉持めると、剣持刀也、早乙女ベリー、四季凪アキラ、シスター・クレア、周央サンゴ、皇れお、珠乃井ナナ、月ノ美兎、長尾景、西園チグサ、花畑チャイカ、一橋綾人、壱百満天原サロメ、伏見ガク、フレン・E・ルスタリオ、星導ショウ、舞元啓介、魔界ノりりむ、魔使マオ、ミラン・ケストレル、社築、夢追翔、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、レイン・パターソン、渡会雲雀


　


「にじさんじ 8th Anniversary」グッズはにじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp/)にて2026年2月3日(火)12時から販売を開始いたします。


　


■「にじさんじ8th Anniversary」特設サイトはこちら！


https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/






にじさんじ8周年記念キャンペーン開催決定！



日頃のご愛顧に感謝するとともに、にじさんじ8周年を記念して2026年2月3日(火)12時から「にじさんじオフィシャルストア」にて、送料負担キャンペーンを開催いたします。


　


詳細はにじさんじ８周年記念キャンペーン特設サイト(https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/)をご確認ください。




■送料負担キャンペーン概要


期間中、10,000円(税込)以上お買い上げで配送料をにじストアが負担！


※「誕生日グッズ&ボイス」全種は送料キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。



■キャンペーン期間


2026年2月3日(火)12:00～2026年2月8日(日)23:59


2026年2月3日(火)から池袋PACKSにて「にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋」の開催が決定！





「にじさんじ 8th Anniversary」グッズの他さまざまなグッズ販売や、撮り下ろしビジュアルを使用した迫力ある演出の展示ブースをご用意しております。


是非この機会にここでしか見られない特別な空間をお楽しみください！


　


販売商品ラインナップ、ショップ限定特典、入場方法などの詳細は随時、『にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋』公式X(旧Twitter)アカウント(https://x.com/NIJI_popupstore)にてお知らせいたします。
　


【『にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋』概要】


【開催期間】2026年2月3日(火)～2026年3月29日(日)


【開催場所】〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-2-1 池袋PACKS 2・3F


　　　　　　JR・東京メトロ各線 池袋駅より徒歩8分


【営業時間】11:00～20:00


【入店方法】『にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋』公式X(旧Twitter)アカウントより発信いたします。


　


※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。


　


今後の詳細は下記X(旧Twitter)アカウントをチェック！


https://x.com/NIJI_popupstore


　


『にじさんじ 8th Anniversary store in 池袋』特設ページはこちら！


https://ikebukuro-packs.com/shop/title_item/nijisanji_8th/


にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate





■アニメイトフェア情報


にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate


開催期間：2026年2月7日(土)～3月1日(日)


開催場所：全国アニメイト(通販除く)


開催内容：期間中、「にじさんじ」「NIJISANJI EN」関連のグッズ・グラッテコラボ飲食をご購入2,200円(税込)毎に、特典「ポストカード(全8種)」を1枚プレゼントいたします。


※特典はお選びいただけません。




■グラッテコラボ情報


にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate 開催記念 × Gratte


開催期間：2026年2月7日(土)～3月1日(日)


開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山


＜クッキー出張販売店＞アニメイト高崎、大宮、町田、千葉、札幌、長野、静岡パルコ、新潟、三宮、京都、福岡パルコ、広島、川崎、POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋


メニュー：＜グラッテ(絵柄全40種)＞イートイン660円(税込)　テイクアウト648円(税込)


＜アイシングクッキー(絵柄全40種)＞イートイン605円(税込)　テイクアウト594円(税込)


　


■にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate


https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114334


■にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate 開催記念 × Gratte


https://www.animate.co.jp/gratte/35297/


「にじさんじ 8th Anniversary」グッズ紹介





■アクリルスタンド


・価格：各2,200円(税込)


・種類：全40種


・サイズ(約)


　本体：W116mm×H170mm以内


　背景：W117mm×H164mm以内


　※ライバーによってサイズが異なります。


　台座：W61mm×H61mm


・素材：アクリル


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


　








■ランダムメタルカード A～Dグループ


・価格：各350円(税込)


・種類：1グループ全10種ランダム


・サイズ(約)：W54mm×H86mm


・素材：紙


※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。


　








■ランダムグリッター缶バッジ A～Dグループ


・価格：各650円(税込)


・種類：各グループ全10種ランダム


・サイズ(約)：直径57mm


・素材：ブリキ、PET、紙


※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。


　




■アクリル缶バッジフレーム


・価格：各2,000円(税込)


・種類：全8種


・サイズ(約)：W90mm×H90mm×D14mm


※直径56mm、57mmサイズの缶バッジが入ります


・素材：アクリル


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


　




■ステッカーセット


・価格：各1,200円(税込)


・種類：全40種(1種3枚セット)


・サイズ(約)：W60mm×H90mm以内


※デザインによってサイズが異なります


・素材：紙


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


　




■A3タペストリー


・価格：各2,800円(税込)


・種類：全40種


・サイズ(約)：W420mm×H297mm


・素材：ポリエステル


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


　




■ミニギフトセット


・価格：各3,000円(税込)


・種類：全40種


・セット内容


　1.窓付きポーチ


　2.メッセージカード


　3.リボン付きギフトボックス


・サイズ(約)


　窓付きポーチ：W130mm×H130mm×D60mm


　メッセージカード：W85mm×H60mm


　リボン付きギフトボックス：W136mm×H236mm×D63mm


・素材


　窓付きポーチ：ポリウレタン、ポリエステル


　メッセージカード：紙


　リボン付きギフトボックス：紙、ポリエステル


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


　




■リボンバッグチャーム


・価格：各1,500円(税込)


・種類：全40種


・サイズ(約)


　全長：W40mm×H105mm(リボンを留めた状態)


　リボン部分：長さ160mm


　チャームパーツ：W35mm×H35mm


・素材：


　リボン部分：ポリウレタン


　チャームパーツ：亜鉛合金、ポリウレタン、エポキシ樹脂


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


　




■ラバーマットケース


・価格：800円(税込)


・種類：全1種


・サイズ(約)：W310mm×H55mm×D55mm


・素材：PP


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。


　




■ラバーマット


・価格：各3,000円(税込)


・種類：全40種


・サイズ(約)：W600mm×H300mm


・素材：ポリエステル、裏ゴム


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


　




■カードスリーブ＆デッキケース


・価格：各3,000円(税込)


・種類：全40種


・セット内容


　1.カードスリーブ（64枚入り）


　2.デッキケース


・サイズ(約)


　カードスリーブ：W67mm×H92mm


　デッキケース：W75mm×H98mm×D63mm


・素材：


　カードスリーブ：ポリプロピレン


　デッキケース：ポリプロピレン


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


　




■アクリルライトパネル


・価格：各12,000円(税込)


・種類：全40種


・サイズ(約)：W230mm×H317mm×D36mm


・素材


　本体：アクリル


　額縁：MDF


　電源：USBコネクタータイプA


・発光色：WHITE（全1色、光量調整あり）


※複製サイン入りとなります。


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


　




■クリアファイル


・価格：各600円(税込)


・種類：全8種


・サイズ(約)：A4


・素材：PP


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


　




■にじぱぺカスタム ポンチョ


・価格：各1,800円(税込)


・種類：全8種


・サイズ(約)：W155mm×H120mm


・素材：ポリエステル


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。


にじさんじオフィシャルストア グッズ特典





にじさんじオフィシャルストアにて「にじさんじ 8th Anniversary」グッズを購入すると、お買い上げ3,000円(税込)ごとに「特典クリアカード(全40種、1点につき2枚入り)」をランダムで1点プレゼント！


　


・サイズ(約)：W63mm×H88mm


・素材：PP


　


※デザインはお選びいただけません。


※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1点(2枚入り)をプレゼントいたします。


※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。


※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。


また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。


イラストレーター



■アンジュ・カトリーナ、加賀美ハヤト、北見遊征、舞元啓介、レイン・パターソン


たむ 様(https://x.com/tam_si)


　


■天宮こころ、イブラヒム、四季凪アキラ、西園チグサ、星導ショウ


BINAENG 様(https://x.com/waternaeng)


　


■宇佐美リト、エクス・アルビオ、蝸堂みかる、珠乃井ナナ、ラトナ・プティ


斬 様(https://x.com/giri_az)


　


■戌亥とこ、える、早乙女ベリー、皇れお、花畑チャイカ


KANOSE 様(https://x.com/zhujichuzi)


　


■剣持刀也、周央サンゴ、月ノ美兎、壱百満天原サロメ、渡会雲雀


小路さこ 様(https://x.com/sssA_km)


　　


■叶、シスター・クレア、伏見ガク、フレン・E・ルスタリオ、リゼ・ヘルエスタ


DSマイル 様(https://x.com/DSmile9)


　


■石神のぞみ、葛葉、長尾景、魔使マオ、社築


夏子 様(https://x.com/blau678)
　


■倉持めると、一橋綾人、魔界ノりりむ、ミラン・ケストレル、夢追翔


原案：七癖みり 様(https://x.com/Plul_Qdqdvh)


一枚絵：百田楼 様(https://x.com/momota_rourou)


販売概要



・販売開始日時：2026年2月3日(火)12:00～


・発送予定：2026年2月上旬以降


・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア


・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_874


　


※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。


※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。


※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。


※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。


「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。


※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。


※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。
　


また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。


・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app


・Xハッシュタグ：#にじさんじ8周年



【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs




【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー

ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc

■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact

■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp

■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸