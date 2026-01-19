世界のインディペンデント音楽を牽引するMerlin理事会にSTARBASE取締役 小川真奈美が就任

株式会社STARBASE

株式会社STARBASE（本社：東京都港区、代表取締役：日高 良太郎）は、弊社取締役である小川真奈美が、世界を代表するインディペンデントレーベルおよびディストリビューターのデジタル音楽ライセンス・パートナーであるMerlinの理事会メンバーに選出されたことをお知らせいたします。

◆就任の背景

小川真奈美は、インディペンデント音楽領域における長年の実務経験と、アジアを起点としたグローバルな視点を評価され、Merlin理事会メンバーに選出されました。

本理事会は、アフリカ、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、北米、オセアニアの12カ国から、世界各地のインディペンデント音楽業界を代表するリーダーによって構成されています。

世界中の数万におよぶインディペンデントレコードレーベル、ディストリビューター、権利保有者を代表する会員による選出を通じて、理事会はMerlinの使命である「会員の独立性を可能にし、支援すること」を推進しています。

STARBASEはこれまでもインディペンデントを尊重し、その価値を最大化する取り組みを続けてきました。小川の理事会参画は、こうした姿勢と実績が国際的に評価された結果であり、今後もインディペンデント音楽の発展に貢献してまいります。

■ STARBASE 取締役 小川 コメント

このたび理事に就任する機会をいただき、大変光栄に思っています。

日本からは3人目、また女性としては初めての就任となります。このような機会を迎えられたのも、これまでMerlinを支えてこられた歴代理事の皆さまのご尽力と、その歩みがあってこそだと、深い敬意を抱いています。

インディペンデントの立場から培ってきた経験と視点を活かし、アジアを含む多様な地域との架け橋となれるよう貢献してまいります。

＜プロフィール＞

大学卒業後、2003年 SEOサービスとネット広告代理店の有限会社エクシス（現株式会社フルスピード）創業メンバーとして従事。

2006年 レコードレーベルに入社し、音楽配信部門担当としてデジタルサービスの本格化に携わり、ソフトバンク傘下の音楽SNS"MySpace Japan"勤務を経て、2007年6月に総合音楽プロダクションとして株式会社onepeaceの設立に参画、取締役に就任。

音楽配信事業を中心に、著作権管理、アーティストマネジメント等幅広く新規事業を展開し、2018年 一般社団法人インディペンデント・レーベル協議会（ILCJ）理事に女性最年少で就任。

2021年 音楽配信を軸とした新サービス"STANDO"をローンチ。

2022年6月 株式会社onepeaceから音楽配信事業・著作権事業の事業承継業務に従事、株式会社STARBASEの取締役兼音楽事業部長に就任。

2025年6月 インディペンデント音楽事業者の国際団体であるWIN（Worldwide Independent Network）の会員である一般社団法人Independent Music Coalition Japan（IMCJ）理事に就任。

■ Merlinについて

Merlinは、世界をリードするインディペンデント・レーベルおよびディストリビューターのためのデジタル音楽ライセンス・パートナーです。Apple、Canva、ElevenLabs、Meta、Spotify、YouTubeをはじめ、世界40以上の革新的なプラットフォームとプレミアムな契約を締結しています。Merlinのグローバル会員は70か国以上に広がり、世界の録音音楽市場の約15％を代表しています。Merlinは、投資家のエグジットを目的とせず、会員の利益のために運営されており、1.5％という低率の管理手数料のみで運営資金を賄っています。Merlinは、世界トップクラスの契約と多様な会員向け特典を通じて、インディペンデント音楽企業がデジタルビジネスを自らの手で所有・発展させることを支援しています。

詳細はこちら：https://merlinnetwork.org/ja/

＜会社概要＞

社名：株式会社STARBASE

本社所在地：東京都港区

代表者：代表取締役：日高 良太郎

設立：2017年

社員数：49名（2025年12月末時点）

公式サイト：https://starbase.jp/(https://starbase.jp/)