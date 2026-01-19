「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」東京・大阪ではチケットが完売した大注目の展覧会が、今春、ついに九州・福岡で待望の開催！福岡会場から発売される新グッズとチケット情報を解禁！！

株式会社福岡放送

2014年より「週刊少年ジャンプ」で連載を開始した、漫画家・堀越耕平氏の『僕のヒーローアカデミア』、通称『ヒロアカ』。2024年8月の連載終了後もその人気は衰えることなく、アニメシリーズなどのメディアミックスをはじめ、国内外問わず世界中の人々に愛され続けています。昨年6月に東京で幕を開けた「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」は、続く大阪会場とともにチケットが完売し、大盛況のうちに閉幕。この度、同展覧会が、ついに九州エリアへ初上陸。福岡三越にて4月11日（土）～6月14日（日）開催となります。

本展覧会では、漫画『僕のヒーローアカデミア』の完結を記念し、10年間の歩みを振り返ります。

堀越氏の執筆原稿を通して、主人公のデクこと緑谷出久をはじめとする作中のキャラクター達が紡いできた「みんなが最高のヒーローになった物語」の軌跡を追体験することができます。また、最大の見どころは堀越氏の全面協力のもと、過去最大規模で公開される貴重な制作資料の数々。圧倒的な画力と、原稿完成に至るまでの過程で生み出された、ここでしか見ることのできない貴重な展示の数々は必見です。さらに、堀越氏自身による制作秘話や作品解説も併せて公開いたします。

展覧会キービジュアル［ヒーローVS敵（ヴィラン）］(C)堀越耕平／集英社

本リリースでは福岡会場から新発売となるグッズやチケットの情報を公開します。連載中、「読者に絵で衝撃を与える」ことを目標に、類まれなる画力を進化させ続けてきた堀越氏の直筆原稿に加え、デジタル作画の制作過程で生まれた貴重な資料類を目の当たりにできる貴重な原画展にぜひご注目ください！

※福岡会場と東京・大阪会場では一部内容が異なる場合があります。

■展示イラスト等の構成・演出、展示品の数量等

■公式ショップで販売するオリジナル商品のラインナップ及び仕様

尚、福岡会場の主催者では他の会場の詳細内容についてはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。

◆大注目！福岡会場から発売開始となる新グッズアイテム・第1弾を発表！！

東京・大阪会場で販売された100点以上のオリジナルグッズに加え、「アクリルキーホルダーコレクション【WORLD BEST HERO】（全10種：ランダム1種/全種セット）」のアイテム情報を公開。

さらに今後も追加グッズを発表予定！

(C)堀越耕平／集英社

世界人気投票「WORLD BEST HERO」にて、TOP10にランクインしたキャラクターたちを

メダル風にデザインしたアクリルキーホルダーが登場！

（※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。）

アクリルキーホルダーコレクション【WORLD BEST HERO】

（全10種／ランダム1種入り・全種セット（全10種入り））

ランダム1種入り 各880円（税込）

全種セット（全10種入り） 8,800円（税込）

◆来場者特典『タブロイド風ステッカー』（全5種・ランダム配付）

作中の主人公・デク（緑谷出久）たちの激闘の瞬間を切り取ったタブロイド風ステッカーをプレゼント！

(C)堀越耕平／集英社

▶サイズ：【55mm×82mm】

※全5種からランダムで1点プレゼントとなります。絵柄はお選びいただけません。

▶入場チケットまたは招待券で本展にご入場の方1名につき1点お渡しします。

▶画像はイメージです。デザインや仕様は変更になる場合があります。また、ご覧のディスプレイの輝度で実際の特典と色味が異なって見える場合があります。

※東京・大阪会場で配付したものと同一のものです。

■開催概要

【展覧会名】堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展

【会期】2026年4月11日（土）～6月14日（日）※会期中無休

【開場時間】10:00～19:30（最終入場は19:00まで）

【会場】福岡三越 9F三越ギャラリー

【会場住所】〒810-8544 福岡県福岡市中央区天神２-1-1 福岡三越9F

【アクセス】最寄り駅

▷ 西日本鉄道「西鉄福岡（天神）駅」と直結

▷ 高速バス「天神バスセンター」と直結

▷ 福岡市地下鉄・空港線「天神駅」より天神地下街で連絡・七隈線「天神南駅」より天神地下街で連絡

【福岡会場公式HP】https://heroaca-ex-fuk.com/

【福岡会場公式Ｘ】 https://x.com/heroaca_exh_fuk

主催：堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展 福岡会場実行委員会

企画：僕のヒーローアカデミア原画展製作委員会

協賛：大日本印刷

協力：週刊少年ジャンプ編集部

特別協力：にしてつグループ

後援：NIB長崎国際テレビ、KKT熊本県民テレビ、KYT鹿児島読売テレビ、KRY山口放送

お問い合わせ：

TEL：092-718-4649（キョードー西日本）

＜会期前＞11:00～17:00※日曜・祝日は休み

＜会期中＞10:00～19:00※全日対応

◇本展覧会における注意事項

※アニメ化前の内容を含みます。また、本展覧会で初公開となる内容を含む場合があります。

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。最新情報、詳細、注意事項を公式サイトにて必ずご確認ください。

■チケット情報

本展覧会は［前期日程：4月11日（土）～5月10日（日）まで］と［後期日程：5月11日（月）～6月14日（日）まで］で販売方法と販売日程が異なります。前期日程は「全日日時指定制」を導入します。（各日・各時間帯に空きがある場合には会場にて当日券を販売。）また、後期日程は「土日のみ日時指定制」を導入します。（平日は日時指定なし。会場にて当日券も販売します。土日についても各日・各時間帯に空き枠があれば販売。）チケットはイープラスで販売します、また、ファミリーマート店頭のマルチコピー機でもご購入いただけます。

※前期日程・後期日程ともに、事前抽選などは実施しません。（先着順に販売）

■チケット・入場料（税込） ※前期日程・後期日程ともに券種・料金は同じ

一般 2,200円／高校生 1,400円／小中学生 900円／グッズ付チケット（数量限定）3,900円

▶前期日程・後期日程ともに券種・料金は同じです（但し、販売方法は異なります）

▶グッズ付チケットは共通（一律）料金のため、高校生以下の方の割引料金設定はありません。

▶グッズ付チケットはイープラスでのみの販売となります。会場での当日券販売ではご購入いただけませんので、予めご了承ください

▶チケットをお持ちの18歳以上の保護者1名につき、未就学児1名まで無料同伴入場することができます。

▶障がい者手帳とチケットをお持ちのお客様1名を介助するために、18歳以上の方1名が「介助者」として、無料同伴入場することが

できます。

※但し、無料同伴入場された場合、来場者特典のお渡しやグッズの購入ができません。予めご了承ください。

■グッズ付チケット特典

展覧会描きおろしキービジュアル［ヒーローVS敵（ヴィラン）］のイラストを使用した、

豪華ホロ加工のコレクションカードセット。

各種カードデザイン (C)堀越耕平／集英社左より、表紙、中面、裏面デザイン (C)堀越耕平／集英社

▶サイズ：台紙A4（折りたたみ時）、カード63mm×88mm 素材：コレクションカード、台紙／紙

▶特典グッズは数量限定のため所定の枚数に達し次第、販売終了となります。

▶特典グッズの引換は展示エリア入口にてお渡しします。

▶画像はイメージです。特典グッズのデザイン、内容は変更になる場合があります。

▶東京・大阪会場で販売したものと同一のものです。

■チケット販売スケジュール

［☆前期日程：全日日時指定制（先着順）］

□対象入場日：4月11日（土）～5月10日（日）

□発売日：2月14日（土）10：00 ～ 各日程 前日の23:59まで

□販売場所：イープラス、イープラスHP、ファミリーマート店頭のマルチコピー機

※各日・各時間帯に空きがあれば。会場にて当日券販売。

▶前期日程は「全日日時指定」となります。事前抽選などはありません。（先着順）

※各日・各時間帯に空きがあれば、会場にて当日券を販売します。

（各日の当日券販売状況については、当日の開場時間（10:00）までに、福岡会場公式X上にて発信）

※当日、会場でご購入いただくお客様は状況によりお待ちいただく場合がございます。また、途中で当日分の販売が終了となる可能性もあります。

▶イープラスHP、イープラスアプリでチケットを予約申し込み後、期間内にお支払いが必要です。期限までにお支払いがない場合、予約がキャンセルとなります。画面上の案内などをご確認の上、必ず期間内に手続きを完了してください。

▶お申し込みチケット枚数の上限は1決済につき各入場回最大5枚までとなります。

▶「高校生」「小中学生」料金で入場の中学生・高校生については、ご入場時に学生証・生徒手帳をご提示いただく場合があります。年度が替わり、2026年4月よりご自身に該当するチケット区分が変更見込の場合には、ご入場当日の時点で該当予定の区分にて、チケット購入をお願いいたします。

（例1）2026年3月末日時点にて中学校を卒業見込の場合、「高校生」のチケット購入をお願いします。

（例2）2026年3月末日時点にて高校を卒業見込の場合、「一般」のチケット購入をお願いします。

▶身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方でも、ご鑑賞にはチケットの購入が必要です。ただし、各種障がい者手帳とチケットの両方をお持ちのお客様1名を介護する為に、18歳以上の方1名が「介護者」として無料で同伴入場することができます。

※無料同伴入場された場合、来場者特典のお渡しやグッズの購入ができません。予めご了承ください。

▶チケット購入後の変更・キャンセル及び払い戻しはできません。

また、万が一、チケットを紛失された場合でも再発行はいたしません。

［☆後期日程：土日のみ日時指定制（先着順）・平日は日時指定なし］

□対象入場日：5月11日（月）～6月14日（日）

□発売日：

【日時指定 対象日分（土日のみ）の発売期間】

4月29日（水・祝）10：00～各日程 前日の23:59まで

【平日分（日時指定なし）の発売期間】

4月29日（水・祝）10：00～6月12日（金）12:00まで

□販売場所：イープラス、イープラスHP、ファミリーマート店頭のマルチコピー機

※日時指定制の土日は各日・各時間帯に空きがあれば、会場にて当日券を販売。

平日も会場にて当日券を販売。（但し、各日分が完売次第、販売終了。）

▶後期日程は「土日のみ」日時指定制となります。事前抽選などはありません。（先着順）

また、平日は日時指定制ではありません。

※日時指定制導入日の土日各日・各時間帯に空きがあれば、会場にて当日券を販売します。

（各日の当日券販売状況については、当日の開場時間（10:00）までに、福岡会場公式X上にて発信）

※当日、会場でご購入いただくお客様は状況によりお待ちいただく場合があります。また、各日分の枚数が完売次第、販売終了となります。（平日分も同様）

▶イープラスHP、イープラスアプリでチケットを予約申し込み後、期間内にお支払いが必要です。期限までにお支払いがない場合、予約がキャンセルとなります。画面上の案内などをご確認の上、必ず期間内に手続きを完了してください。

▶お申し込みチケット枚数の上限は1決済につき各入場回最大5枚までとなります。

▶「高校生」「小中学生」料金で入場の中学生・高校生については、ご入場時に学生証・生徒手帳をご提示いただく場合があります。

年度が替わり、2026年4月よりご自身に該当するチケット区分が変更見込の場合には、ご入場当日の時点で該当予定の区分にて、チケット購入をお願いいたします。

（例1）2026年3月末日時点にて中学校を卒業見込の場合、「高校生」のチケット購入をお願いします。

（例2）2026年3月末日時点にて高校を卒業見込の場合、「一般」のチケット購入をお願いします。

▶身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方でも、ご鑑賞にはチケットの購入が必要です。但し、各種障がい者手帳とチケットの両方をお持ちのお客様1名を介護する為に、18歳以上の方1名が「介護者」として無料で同伴入場することができます。

※無料同伴入場された場合、来場者特典のお渡しやグッズの購入ができません。予めご了承ください。

▶チケット購入後の変更・キャンセル及び払い戻しはできません。

また、万が一、チケットを紛失された場合でも再発行はいたしません。

◆作品紹介／『僕のヒーローアカデミア』（ぼくのひーろーあかでみあ）

誰もが何かしらの超常能力・“個性”を持つようになった世界。事故や災害から人々と社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞に立ち向かう職業「ヒーロー」は人々の憧れの存在となっていた。何の“個性”も持たない“無個性”だった主人公・緑谷出久（通称・デク）は、No.1ヒーロー・オールマイトに秘めたるヒーローの資質を見出され、“個性”「ワン・フォー・オール」を継承。努力の末ヒーロー育成の名門・雄英高校に入学し、「最高のヒーロー」を目指す物語が幕を開ける。コミックスがシリーズ世界累計発行部数１億部（2025年3月時点）を突破した（デジタル版含む）、大人気ヒーローアクション漫画。TVアニメシリーズをはじめ、劇場版アニメ、ゲーム化、舞台化などメディアミックスも話題に。2025年5月にはファンブックと、6月には初の画集も発売。

◆作者略歴

○プロフィール／堀越耕平（ほりこし・こうへい）

1986 年生まれ。愛知県出身。2006年に『ヌケガラ』で第72回手塚賞佳作を受賞、2007年「赤マルジャンプ 2007 SUMMER」に『テンコ』が掲載され読切デビューを果たす。翌年「赤マルジャンプ 2008 WINTER」に『僕のヒーロー』掲載。2010年に『逢魔ヶ刻動物園』で「週刊少年ジャンプ」連載デビュー。2012年に「週刊少年ジャンプ」で『戦星のバルジ』を連載後、同誌2014年32号から2024年36・37合併特大号まで『僕のヒーローアカデミア』を連載。

