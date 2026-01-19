【グランドオープン日が3月20日（金・祝）に決定！】　富山県2店目となる「アニメイトイオンモール高岡」のキャンペーン最新情報や、声優・佐々木琴子さんナレーションのCM情報をお届け！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、富山県に２店目となる「アニメイトイオンモール高岡」のグランドオープン日を、2026年3月20日（金・祝）に決定いたしました。

本店舗のオープンを記念して、さまざまなキャンペーンや企画を実施いたします。今回はその第1弾解禁として、「アニメイトアプリ新規会員登録キャンペーン」の情報を大公開！ アニメイトアプリに新規でご登録いただいた方を対象に、お買い物でご利用いただける「計1,500円分のクーポン」を配布いたします。

また、本オープンの告知CMも要チェック！ 声優・タレントとして幅広く活躍されている佐々木琴子さんにナレーションをご担当いただき、全国アニメイトの店内モニターとアニメイト公式YouTubeで公開中です！

そのほかの施策も多数実施予定！ ぜひ、続報をお待ちください！

■オープンキャンペーン情報

アニメイトアプリ新規会員登録キャンペーン

開催期間：2026年1月19日（月）～3月22日（日）

開催内容：

1）期間中、クラブアニメイトに登録＆アニメイトアプリで「イオンモール高岡店」をフォロー。

2）「イオンモール高岡店、富山店、金沢店」で使える【計1,500円分クーポン】プレゼント！

※4月・5月・6月に各月1回500円ずつ（計3回）ご利用いただけます。

※クーポンの配布は4月1日以降になります。

※1,500円以上のお会計でご利用いただけます。

※クーポンの併用はできません。一部対象外商品がございます。

■告知CMのナレーションは、佐々木琴子さん！

佐々木琴子さん

2013年、乃木坂46に2期生として加入。

グループ卒業後、声優としての活動を開始。

主な出演作品：

けものフレンズ3（キングペンギン）

城姫クエスト 極（敦賀城、撫養城）

Link！Like！ラブライブ！（夕霧綴理）

コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ（サトリ）

D.C. Re:tune ～ダ・カーポ～ リチューン（うたまる）

■店舗情報

△地図

アニメイトイオンモール高岡

グランドオープン日：2026年3月20日（金・祝）

住所：〒933-0813

富山県高岡市下伏間江383番地

イオンモール高岡 2F

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■関連URL

「アニメイトイオンモール高岡」ホームページ(https://www.animate.co.jp/shop/takaoka/)

「アニメイトイオンモール高岡」X(https://x.com/animatetakaoka)

佐々木琴子さん事務所ホームページ(https://rdag.jp/talent/sasakikotoko)

アニメイト公式YouTube(https://www.youtube.com/@animate_official)