サンコー株式会社「HVAC&R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展」出展のお知らせ
サンコー株式会社
この度、サンコー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、
2026年1月27日（火）から東京ビッグサイトで開催される『HVAC&R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展』に出展いたします。
『HVAC&R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展』は、冷凍・空調・暖房（HVAC&R）業界の最新技術や製品が一堂に会する国内最大級の専門展示会です。
弊社ブースでは「軽量電動階段台車60」や「折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ」など、階段を昇り降りできる電動階段台車シリーズや、工業内視鏡を展示予定。また、「冷蔵服シリーズ」や「冷蔵ベスト」などの暑さ対策アイテムも展示予定です。
＜展示会情報＞
展示会名：HVAC&R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展
会場 ：東京ビッグサイト 東展示棟 東4ホール
期間 ：2026年1月27日（火）～ 30日（金）
小間番号：4A-07
▼展示会の詳細はこちらをご覧下さい。
https://www.jraia.or.jp/hvacr/
■会社概要
会社名 サンコー株式会社
資本金 3800万円
設立 2003年6月26日
所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務
URL：https://www.thanko.co.jp/
直営オンラインショップ：https://www.thanko.jp/