バリューコマース、Link in Bioサービス運営のTieUps株式会社と資本業務提携を締結

バリューコマース株式会社

バリューコマース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者：香川 仁、以下、バリューコマース）は、ブランディングプロフィールツール『lit.link』を運営するTieUps株式会社（本社：東京都目黒区上目黒、CEO：小原史啓、以下、TieUps）への出資を決定し、インフルエンサーの収益化および活動機会の拡大を目的とした資本業務提携を本日2026年1月19日(月)に締結しました。これにより、TieUpsが提供するlit.linkのユーザーに向けて、バリューコマースが展開する複数のインフルエンサー向けマーケティングサービスへシームレスな連携をすることで、SNSを起点とした多様な収益化・案件獲得の機会を得ることができます。

【提携の概要】

本提携では、TieUpsのlit.linkを利用する約400万人*規模のユーザー基盤と、バリューコマースが長年培ってきたインフルエンサーマーケティングおよび成果報酬型広告のノウハウをかけ合わせ、インフルエンサーの活動支援と広告主への提供価値向上を目指します。

TieUpsのユーザーは、今後、バリューコマースが提供する各種インフルエンサー向けサービス（バリューコマース アフィリエイト、monicam、Castbook、BUZMA）へシームレスに接続できるようになり、自身の発信スタイルや関心領域に応じた活動・収益化の選択肢を広げることが可能になります。

なお、各サービスとの具体的な連携内容や実施時期については、今後の検討および開発状況を踏まえ、段階的に進めていく予定です。

*2025年10月現在のlit.linkユーザー数

【提携の意義】

TieUpsが有する約400万人規模のユーザー基盤を通じて、クリエイター、個人事業主、ライトインフルエンサーなど多様な発信者層への認知拡大と登録促進が期待されます。これにより、バリューコマースのインフルエンサープラットフォーム全体のスケールと価値向上につながります。

また、バリューコマースの広告主にとってジャンル・地域・影響力の異なる幅広いインフルエンサーとのマッチングが可能となり、旅・グルメ・美容・ライフスタイルなど多領域における施策の選択肢が拡大します。特に、地方やニッチ分野におけるインフルエンサーの充足が期待され、案件成功率や満足度の向上に寄与します。

さらに、インフルエンサーにとっては、SNSアフィリエイトによる収益化、商品体験型のモニター案件、キャスティング案件、飲食・旅行領域のプロモーションなど、自身の強みや関心に応じた多様な活動機会を得ることができ、「自分らしい発信」と収益化の両立が可能となります。

【期待される効果】

lit.linkのユーザーが、プロフィールリンクを起点とし、自然に収益化や案件獲得へとステップアップできる環境を段階的に提供してまいります。これにより、クリエイター支援サービスとしての価値向上とユーザーエンゲージメント、LTVの向上につながります。

lit.linkを通じて生まれるインフルエンサーの世界観やストーリー性のある発信と、バリューコマースが有する成果につながるマーケティング機能が連動することで、従来の一過性のプロモーションにとどまらない、ナラティブ（物語）ドリブンのマーケティングの可能性が広がります。

インフルエンサーの想いや文脈を活かした発信と、広告主のマーケティング成果を両立させることで、消費者にとって自然で共感性の高いコミュニケーションの実現を目指します。

【今後の展望】

今後は、lit.linkとバリューコマースのインフルエンサー向け各種サービスとの接続性を高めることで、インフルエンサーが自身の発信スタイルや活動フェーズに応じた選択肢へ、よりアクセスしやすい環境づくりを目指します。

これにより、インフルエンサー自身の世界観やストーリー性を重視した発信と、成果につながるマーケティングを両立するナラティブドリブンの取り組みを広げ、飲食・旅行領域などを中心としたローカルインフルエンサーの活用や、共同キャンペーン、イベント施策などについても、今後の展望として検討していきます。

両社は、インフルエンサー、広告主、プラットフォームの三者が持続的に価値を享受できるエコシステムの形成を目指してまいります。

【資本業務提携における両社のコメント】

バリューコマース株式会社 取締役 マーケティングソリューションズ事業管掌 長谷川 拓

このたびTieUps株式会社と資本業務提携できたことを、大変意義深く感じています。

当社マーケティングソリューションズ事業では、成果報酬型広告アフィリエイトを起点に、インフルエンサーやSNSを通じて「共感から行動、購買へとつながるマーケティング体験」を一気通貫で支援することを目指してきました。

lit.linkは、クリエイターが自身の活動や価値を集約し、ファンや企業とつながるための重要な接点を担うサービスです。本提携により、lit.linkが持つ多様なクリエイター基盤と、当社が培ってきた成果創出・マネタイズのノウハウを組み合わせることで、企業がクリエイターと協業しやすい環境を整備するとともに、より実効性の高いマーケティング施策を提供できると考えています。今後は、SNSを起点とした新たな成果創出モデルの構築を通じて、広告主・クリエイター双方の価値最大化に取り組んでまいります。

TieUps株式会社 代表取締役 小原 史啓

このたびバリューコマース株式会社と資本業務提携契約を締結できたことを大変嬉しく思います。

TieUpsは『lit.link』を通じて、個人が自分らしい活動導線を整えられる“入口”を広げてきました。

一方で、活動が広がるほど『収益化』『企業案件獲得』『コラボレーション』といった次のステップに進む機会の提供が重要になります。

本提携により、バリューコマースが持つ広告主基盤や成果報酬型マーケティングの知見、インフルエンサーマーケティングソリューションと連携し、クリエイターの多様な収益機会と活動機会の拡大を加速してまいります。今後も当社のVisionである『いつの間にか、一歩踏み出せる世界へ』の実現に向け、共感が推奨行動や購買につながる体験を強化していきます。

TieUps株式会社について

「いつの間にか、一歩踏み出せる世界へ」をVisionに掲げ、「個人の活動が楽しく表現できる状態をつくり、個性を価値に変える。」をMissionに、テクノロジーの力で社会に貢献する共創プラットフォームを開発・運営しています。現在は、ブランディングプロフィールツール「lit.link（リットリンク）」・クリエイターセグメント広告「リットリンク広告」・推し行動促進マーケティングプラットフォーム「TieUps（タイアップス）」を展開しています。

https://tieups.com

バリューコマース株式会社について

バリューコマースは、コマース事業および旅行事業領域において、テクノロジーとデータを活用した集客・販売促進支援、ならびにデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。広告主やパートナー企業のビジネス成長を支援する多様なマーケティングソリューションを提供。さらに、宿泊・旅行事業者向けのブッキングエンジンを通じて、予約管理や直販強化など、旅行業界のDX推進にも貢献しています。

私たちは、先進的なテクノロジーと豊富なデータを基盤に、企業・消費者・社会が価値を共創する持続可能な未来の実現に取り組んでいます。

https://www.valuecommerce.co.jp/