新幹線旅行に使える豪華特典つき！「JR東海ツアーズアンバサダー第2期メンバー」募集開始

新幹線とホテルがセットになった「ＥＸ旅パック」を販売する株式会社ジェイアール東海ツアーズ（本社：東京都中央区、以下ＪＲ東海ツアーズ）は、ＥＸ旅パックを使った新幹線旅行の魅力をもっと多くの人に知っていただくために、「ＪＲ東海ツアーズアンバサダー第２期メンバー」を２０２６年１月１９日（月）～２月４日（水）の期間で募集いたします。

ＪＲ東海ツアーズアンバサダーに就任された方には、ＥＸ旅パックを使って旅に出ていただき、実体験を通して感じた新幹線旅行の魅力をご自身のＳＮＳで発信していただきます。旅を楽しんでいただくために、豪華なアンバサダー特典をご用意しております。さらに、本プログラムを盛り上げるために6名の旅行系インフルエンサーやクリエイターがスペシャルアンバサダーとして参加します。豪華なアンバサダー特典を活用して旅を楽しみつつ、スペシャルアンバサダーとの交流や旅を仕事にするヒント、旅好きの仲間との出会いも得られる約半年間の充実したプログラムとなっております。ＪＲ東海ツアーズやＥＸ旅パックの魅力を広く発信していただける方のご応募をお待ちしております！

【ＪＲ東海ツアーズアンバサダー募集要項】

・募集期間：２０２６年１月１９日（月）～２月４日（水）

・募集定員：最大２０名

・選考通過案内：２０２６年２月１３日（金）以降

・活動期間：２０２６年３月～２０２６年９月

◆募集条件

・旅の楽しさ、ＥＸ旅パックの魅力を一緒に広めてくださる２０代～３０代の方

・３～９月の活動期間中、積極的に活動できる方

・InstagramもしくはX（YouTube/TikTokがあれば尚良いです）アカウントをお持ちの方

・活動期間内に、ご自身のＳＮＳアカウントで指定のハッシュタグを付けて発信いただける方（#PR必須）

・3月の就任式および4月・7月のアンバサダー限定ツアー、月1回の定例ミートアップ（計7回）にご参加いただける方

※応募フォームやＳＮＳでの発信内容などを加味して選抜します

※ＪＲ東海グループにお勤めの方は参加できません

◆活動スケジュール

・アンバサダー就任式

２０２６年３月５日（木）１９：３０～２１：３０＠東京都内を予定

ＥＸ旅パックのレクチャーや交流会を開催します！

・定例ミートアップ（計７回）

２０２６年３月１８日（水）、４月１５日（水）、５月２０日（水）、６月１７日（水）、７月１５日（水）、８月１９日（水）、９月３０日（水）

交流会やスペシャルアンバサダーによるレクチャーを定例開催します！

※毎月第３水曜２０：００～２１：００＠オンラインを予定

※２０２６年９月３０日（水）は修了式として東京都内での開催を予定

・アンバサダー限定ツアー

２０２６年４月１１日（土）～４月１２日（日）

２０２６年７月１１日（土）～７月１２日（日）

アンバサダー限定のツアーイベントを開催！

ＥＸ旅パックを使って交流を楽しみましょう！

※費用は各自負担（ＥＸ旅パック利用券を利用しての参加も可能）、現地集合、現地解散

■応募方法

下記URLの特設サイトよりご応募ください。

URL：https://travel.jr-central.co.jp/service/sns/ambassador/

＜ご案内＞

・ＥＸ旅パックのご利用には、ＪＲ東海／ＪＲ西日本／ＪＲ九州のスマートＥＸ（年会費無料）またはエクスプレス予約（年会費１，１００円／税込）への会員登録(※)が必要です。

※一部の法人モデル会員は除く

【アンバサダーの豪華特典はこちら】

◆ＥＸ旅パック利用券１３万円分を提供

アンバサダーに就任された方には、新幹線＋ホテルがセットでお得に旅できるＥＸ旅パックの利用券１３万円（３万円×３回、４万円×１回）を提供します。ＥＸ旅パックを活用して、東海道新幹線沿線の魅力を存分に体感し、発信してください。

◆限定オンラインコミュニティへの招待

旅を仕事にしたい人や発信力を高めたい旅好きな人が集まる、限定オンラインコミュニティへ招待します。オンラインコミュニティに参加したことのない方や人見知りの方もスタッフがサポートするので安心して参加できます。旅好きの仲間の輪を広げましょう！

【スペシャルアンバサダーをご紹介！】

本プログラムを盛り上げていただく6名のスペシャルアンバサダーのご紹介です。定例ミートアップやアンバサダー限定ツアーにご参加いただきます。定例ミートアップでは、スペシャルアンバサダーによる特別講座も開催します！

【ＥＸ旅パックってこんな商品】

◆乗車直前まで新幹線の時間変更が無料で何度でも可能なのは、ＥＸ旅パックだけ！

旅行中でも予約列車の出発前なら何度でも乗車時間を変更できて便利！

※新幹線の時間変更に制限のある商品があります。日付、区間、人数、設備の変更はできません。

◆新幹線とホテルを個別に予約するよりおトク！

スマートＥＸとホテルを別々に購入するよりもおトクな価格設定

◆１か月以上先の旅行でも、利用新幹線と宿泊を確約！

早めの予約でも、宿泊と新幹線の時間が確定するから安心で計画も立てやすい。

◆チケットレスでスムーズ乗車

お持ちの交通系ＩＣカードやＱＲチケットで新幹線にチケットレス乗車！事前にチケットを受け取る手間なく快適！

ＥＸ旅パックの詳細はこちら :https://travel.jr-central.co.jp/plan/#about_ex

