「ゲーム・オブ・スローンズ」シリーズ最新作『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』U-NEXT独占配信開始！杉田智和＆釘宮理恵による日本語吹替版も配信決定

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、HBOオリジナルドラマ『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』を、本日1月19日（月）より独占配信開始いたしました。

七王国に“春”来たる―「ゲースロ」の100年前を描く新シリーズは、騎士と少年の異色コンビによるユーモアを交えた壮大な冒険譚

ジョージ・R・R・マーティンの原作小説をドラマ化した『ゲーム・オブ・スローンズ』。ウェスタロスという架空の大陸を舞台に、“鉄の玉座”をめぐる王家の壮絶な戦いを描き、2011年の放送開始から、圧倒的スケールと緻密なシナリオが高く評価され、エミー賞やゴールデングローブ賞など数多くの賞を受賞するヒット作となりました。全8章で幕を閉じた『ゲーム・オブ・スローンズ』ですが、2022年には本編の200年前に起こったターガリエン家の激しい王位継承争いを描いた『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』が放送され、HBO史上最多視聴者数記録を樹立するなど、今なお国内外で多くのファンを持つ一大歴史ファンタジーとなっています。

新たに配信される本作『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』は、ジョージ・R・R・マーティンの同名小説をベースに、本編の100年前、ターガリエン家の争いが明けたウェスタロスで繰り広げられる、騎士ダンクと従士の少年エッグの旅を描きます。これまで発表された『ゲーム・オブ・スローンズ』『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』2作をつなぐ物語として、制作発表時から多くの注目を集める本作。王家ではないひとりの騎士ダンクを主人公に、ターガリエン家の王族、諸家の騎士、町の民など、彼が道中で出会うさまざまな人物との絆や成長を描く、全く新たな「ゲースロ」シリーズとなっており、ユーモアを交えたコミカルな掛け合いにも注目の冒険譚です。

杉田智和＆釘宮理恵が主人公コンビの吹き替えを担当！人気声優出演による吹替版は2月23日（月）全6話一挙配信

さらに、U-NEXTオリジナルとなる日本語吹替版の配信が決定。本作の吹替には、主人公ダンク役に杉田智和、彼の従士となる少年エッグ役に釘宮理恵がそれぞれ出演。同じく今年2月に劇場版新作の公開を控える、人気アニメ『銀魂』で坂田銀時役と神楽役を演じる2名の声優が、本作の吹替でもコミカルな掛け合いを繰り広げます。その他にも、小野大輔、Lynn、仲村宗悟などの人気声優陣が物語の鍵を握る主要キャラクターの吹替を務めます。本作の日本語吹替版は、字幕版の第6話配信と同日の2月23日（月）より全6話が一挙配信開始予定で現在制作中です。ぜひご期待ください。

ドラマ『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』は本日より字幕版第1話がU-NEXT独占配信開始。ぜひお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fQwOuam4iQQ ]

『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』（原題：A Knight of the Seven Kingdoms）

【配信開始日時】

字幕版：2026年1月19日（月）第1話配信（以降毎週1話ずつ配信、全6話）

日本語吹替版：2026年2月23日（月・祝）全6話一挙配信



【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0251262

【配信形態】見放題

【あらすじ】ターガリエン家の激しい王位継承争いが終わり、一時の平穏を保つウェスタロス。師のサー・アーランを失い放浪するダンクは、騎士として生計を立てるため、馬上槍試合への出場を目指し旅に出る。王家が集うアッシュフォードの試合会場へ向かう道中、ダンクは坊主頭の少年エッグと出会うが、少年はダンクの従士になることを志願し…。人々から“最後のドラゴン”の記憶が消えていない七王国で出会ったダンクとエッグ、2人を待ち受ける強大な敵と、過酷な宿命とは？



【スタッフ】

原作：ジョージ・R・R・マーティン （「七王国の騎士」）

脚本・製作総指揮：ジョージ・R・R・マーティン

共同クリエイター／ショーランナー／製作総指揮：アイラ・パーカー

製作総指揮：ライアン・コンダル、ヴィンス・ジェラルディス、オーウェン・ハリス、サラ・ブラッドショウ

監督：オーウェン・ハリス、サラ・アディナ・スミス



【キャスト】

ダンク／サー・ダンカン役：ピーター・クラフィ／吹替：杉田智和

エッグ役：デクスター・ソル・アンセル／吹替：釘宮理恵

ベイラー・ターガリエン役：バーティ・カーヴェル／吹替：てらそままさき

メイカー・ターガリエン役：サム・スプルエル／吹替：志村知幸

エリオン・ターガリエン役：フィン・ベネット／吹替：仲村宗悟

デイロン・ターガリエン役：ヘンリー・アシュトン／吹替：小野大輔

ライオネル・バラシオン役：ダニエル・イングス／吹替：咲野俊介

タンセル役：タンジン・クロフォード／吹替：Lynn



(C) 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

