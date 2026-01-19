音声AIのイレブンラボ、SORABITOと戦略的パートナーシップで建設・レンタル・物流・製造業界のDXを加速

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

AI音声研究と技術のグローバルリーダーであるイレブンラボジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、Japan & Koreaゼネラルマネージャー：田村 元、以下「イレブンラボ」）は、建設・レンタル・物流・製造分野における対話型AIエージェントの普及を目的として、SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）と戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせします。

本提携に伴い、イレブンラボは、SORABITOが新たに発足させる専門チーム「産業特化対話AIラボ（Industrial Conversational AI Lab）」に対し、高品質な音声AI技術を提供します。両社は、産業領域に特化した対話型AIの実装を通じて、業界内の多くの企業が抱える課題を解消し、次世代の業務運用基盤の実現を後押しします。

提携の背景：イレブンラボの音声AI技術で産業のボトルネックを解消する

建設・レンタル・物流・製造の現場では、受発注、配車、在庫確認、緊急対応といった重要業務の多くが依然として電話中心で運用されています。人材不足が深刻化する中「電話が繋がらない」「折り返しが無い」「聞き漏れや転記ミスがある」などの課題が、生産性と顧客体験を損なう要因となっています。

イレブンラボは、自社の高度な音声AI技術を、産業固有の業務フローと専門商材に精通したSORABITOの知見と融合させます。これにより、単なる自動応答に留まらない、電話起点業務そのものを再設計する「次世代の対話型業務運用基盤」の実現を強力に後押しします。

「対話AIを活用した業務の運用基盤」構想

イレブンラボはSORABITOと共に、電話起点の業務プロセスを再設計し、業界内の現場業務における課題を、音声AIを利用した対話で前進させるモデルを確立します。

イレブンラボの技術が実現する活用例

産業特化対話AIデモの提供について

- 電話一次対応の自動化：一次対応を音声AIによって自動化し、要点を整理して担当者へ繋ぎます。- レンタル専用AI窓口：受付から手配までを、イレブンラボの高品質かつ自然な音声で円滑に支援します。- 商品案内・注意事項の効率化：一次対応にとどまらず、各企業から提供された商品案内や注意事項説明をAIが自律的に行い、営業や窓口の負担を軽減します。- 物流・配送の一次対応：これまでの自動音声ガイダンスとは一線を画した人間らしく効率的な音声AIによる応答により、これまで多くの方が抱いてきたもどかしさを解消します。- 24時間365日の受付体制：夜間・休日に人を配置せずとも案件の取りこぼしを回避し、必要に応じて担当者へ接続します。

イレブンラボとSORABITOが協働して開発する産業特化対話AIを、より多くの企業の方に導入検討いただくため、各社の実業務シナリオに沿ったデモを提供します。

両社代表コメント

- デモ提供の流れ：お問い合わせ内容に基づき、イレブンラボの対話AI技術を組み合わせたデモをSORABITOがご用意し、実業務での有効性を確認します。- 最短4週間での利用開始：応答率や処理時間などの効果指標についてSORABITOの担当者よりすり合わせを行い、実運用への移行を迅速に推進します。イレブンラボジャパン合同会社 Japan & Koreaゼネラルマネージャー 田村 元

「私たちは、日本の基幹産業を支える現場において、いまだに”電話受付”が多くを占めるにも関わらず、そこに多くの課題がある現状を、SORABITOへの技術提供を通じて変えていきたいと考えています。

建設・レンタル・物流・製造といった、日本が世界に誇る現場の最前線には、効率化だけでは割り切れない『人間同士の対話』の温かさがあります。私たちの役割は、その温もりを損なうことなく、イレブンラボの高度な音声AI技術によって、業務をよりスマートに、そして一分一秒の取りこぼしもない次世代の運用基盤へと進化させることです。

現場のプロフェッショナルたちが、よりクリエイティブで本質的な業務に集中できる未来。この提携が、日本の産業DXを”実用レベル”へと押し上げる決定的な転換点になると確信しています。」

SORABITO株式会社 代表取締役社長 博多 一晃 氏

「産業領域では電話が止められないこと自体がコストになっています。私たちは単なる自動応答ではなく、受発注・配車・問い合わせが会話で前に進む『現場の音声OS』を標準にしていきます。イレブンラボの音声AIは、現場で求められる品質と実装スピードを両立できる稀有な基盤です。産業特化対話AI構築ラボを起点に、現場の生産性を根本から変えていきます。是非お問い合わせいただき、今世界中で急激に進化している音声AIをご実感ください。」

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL：https://www.sorabito.com/

イレブンラボについて

2022年に設立されたイレブンラボは、AI音声研究と技術のグローバルリーダーであり、企業、開発者、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。現在時価総額は66億ドル（日本円で約1兆円 2025年10月時点）で、プラットフォームは4000万人以上もの個人、そしてFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいております。私たちのサービスでは、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型AI音声エージェントを立ち上げたりすることが可能です。

イレブンラボ日本語サイト：https://elevenlabs.io/ja

イレブンラボSNS（日本語版）

X（旧ツイッター）：https://x.com/ElevenlabsJapan

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/elevenlabs-japan/

本件に関するお問い合わせ

デモご希望の方はこちらから申請ください。（※申請後、パートナー企業であるSORABITO株式会社の担当者よりご連絡を差し上げます）

https://www.sorabito.com/aivoicecontact