サンコー株式会社「防災産業展」出展のお知らせ

サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、


2026年1月28日（水）から東京ビッグサイトで開催される『防災産業展』に出展いたします。



『防災産業展』は、「防災・減災によるレジリエンス社会の実現へ」をテーマに、防災産業に関するサービスや製品を一堂に紹介する展示会です。



弊社ブースでは「電動階段昇降式ヒューマン台車」や「折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ」などを展示予定。


また、「冷蔵服シリーズ」や「全身水冷スーツ」などの暑さ対策アイテムも展示予定です。








＜展示会情報＞


展示会名：防災産業展


会場　　：東京ビッグサイト 東展示棟 東7ホール


期間　　：2026年1月28日（水）～　30日（金）


小間番号：7B-38


▼展示会の詳細はこちらをご覧下さい。


https://biz.nikkan.co.jp/eve/bousai/




■会社概要


会社名　　サンコー株式会社


資本金　　3800万円


設立　　　2003年6月26日


所在地 　 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階


主な事業内容　家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務


URL：https://www.thanko.co.jp/


直営オンラインショップ：https://www.thanko.jp/