サンコー株式会社「防災産業展」出展のお知らせ

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、

2026年1月28日（水）から東京ビッグサイトで開催される『防災産業展』に出展いたします。

『防災産業展』は、「防災・減災によるレジリエンス社会の実現へ」をテーマに、防災産業に関するサービスや製品を一堂に紹介する展示会です。

弊社ブースでは「電動階段昇降式ヒューマン台車」や「折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ」などを展示予定。

また、「冷蔵服シリーズ」や「全身水冷スーツ」などの暑さ対策アイテムも展示予定です。

＜展示会情報＞

展示会名：防災産業展

会場 ：東京ビッグサイト 東展示棟 東7ホール

期間 ：2026年1月28日（水）～ 30日（金）

小間番号：7B-38

▼展示会の詳細はこちらをご覧下さい。

https://biz.nikkan.co.jp/eve/bousai/

■会社概要

会社名 サンコー株式会社

資本金 3800万円

設立 2003年6月26日

所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務

URL：https://www.thanko.co.jp/

直営オンラインショップ：https://www.thanko.jp/