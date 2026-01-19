SORABITO、イレブンラボジャパンと戦略的パートナーシップを締結

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）は、イレブンラボジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、Japan & Koreaゼネラルマネージャー：田村 元、以下「イレブンラボ」）と、建設・レンタル・物流・製造分野における対話AIの普及を目的とした戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせします。

本提携によりSORABITOは、産業領域に特化した対話AIの実装を担う専門チーム「産業特化対話AIラボ（Industrial Conversational AI Lab）」を発足。イレブンラボの高品質な音声AI技術を組み合わせ、業界標準となる対話AIの構築を目指します。

※本リリースは、協業の開始と提供価値の方向性をお伝えするものです。各機能の実現方式や処理手順など、技術の詳細は公開しておりません。

背景：電話が止められない-産業のボトルネックを音声で解く

建設・レンタル・物流・製造の現場では、受発注、配車、在庫確認、問い合わせ、緊急対応など、重要業務の多くが依然として電話中心で運用されています。一方で人材不足は深刻化し、繁忙期には「繋がらない」「折り返し待ち」「聞き漏れ」「転記ミス」などが生産性と顧客体験の双方を損なう要因となっています。

SORABITOはこれまで、BtoB領域で現場業務のDXとデータ活用を推進してきました。本提携は、産業固有の業務フローと専門商材の複雑性を理解したうえで、実際に現場で使われる対話AIを実装し、電話起点業務そのものを再設計する取り組みです。

「対話AIを活用した業務の運用基盤」構想

SORABITOは、建設・レンタル・物流・製造における電話起点の業務について、対話AIを活用して業務プロセスの再設計に取り組みます。目指すのは単なる自動応答ではなく、受発注・配車・在庫確認・問い合わせ対応などの現場業務を、対話を起点により迅速かつ確実に前進させる運用モデルの確立です。実現に向け、社内外の専門人材による立ち上げ体制を整備し、イレブンラボとの連携のもと、現場での実装・検証を段階的に推進します。

例えば、こんなことができるようになります

●業務の多くを占める電話一次対応を自動化。必要な案件だけを要点整理し担当者へ

●レンタル専用のAI窓口が、受付～手配までを会話で円滑に支援

●商品情報や注意事項の案内を効率化。営業・窓口の負担を大きく軽減

●配送に関する問い合わせの一次対応で、担当部署の負担を削減

●夜間・休日の受付で案件取りこぼしを回避。状況に応じて担当者へ接続

デモ提供について

導入検討を加速するため、SORABITOを窓口として、産業特化の対話AIデモを提供します。

デモ提供の流れ

●お問い合わせフォーム(https://www.sorabito.com/aivoicecontact)に、業務内容／課題／想定利用シーンをご入力いただきます。

●お問い合わせ内容に応じて、対話AI技術を組み合わせたデモをご用意します。

●初回打ち合わせ時にデモを実施し、実業務シナリオに沿って有効性を確認します。

●その後、効果指標（応答率・処理時間・手戻り等）をすり合わせ、実運用の設計へ移行します。

※利用開始まで最短4週間。但し、対象業務の範囲、連携システムの有無、必要データのご提供状況等により変動します。

コメント

SORABITO株式会社 代表取締役社長 博多 一晃

「産業領域では電話が止められないこと自体がコストになっています。私たちは単なる自動応答ではなく、受発注・配車・問い合わせが会話で前に進む『現場の音声OS』を標準にしていきます。イレブンラボの音声AIは、現場で求められる品質と実装スピードを両立できる稀有な基盤です。産業特化対話AI構築ラボを起点に、現場の生産性を根本から変えていきます。是非お問い合わせいただき、今世界中で急激に進化している音声AIをご実感ください。」

イレブンラボジャパン合同会社 Japan & Koreaゼネラルマネージャー 田村 元

「私たちは、日本の基幹産業を支える現場において、いまだに”電話受付”が多くを占めるにも関わらず、そこに多くの課題がある現状を、SORABITOへの技術提供を通じて変えていきたいと考えています。

建設・レンタル・物流・製造といった、日本が世界に誇る現場の最前線には、効率化だけでは割り切れない『人間同士の対話』の温かさがあります。私たちの役割は、その温もりを損なうことなく、イレブンラボの高度な音声AI技術によって、業務をよりスマートに、そして一分一秒の取りこぼしもない次世代の運用基盤へと進化させることです。

現場のプロフェッショナルたちが、よりクリエイティブで本質的な業務に集中できる未来。この提携が、日本の産業DXを”実用レベル”へと押し上げる決定的な転換点になると確信しています。」

イレブンラボについて

2022年に設立されたイレブンラボは、AI音声研究と技術のグローバルリーダーであり、企業、開発者、クリエイター、アーティストなど幅広い方に向けた最先端AIオーディオツールを構築しています。現在時価総額は66億ドル（日本円で約1兆円 2025年10月時点）で、プラットフォームは4000万人以上もの個人、そしてFortune 500企業の75%以上を含む数千もの企業に利用いただいております。私たちのサービスでは、高品質なボイスオーバーを手頃な価格でスピーディに、そして大規模に作成したり、30以上の言語で対話型AI音声エージェントを立ち上げたりすることが可能です。

イレブンラボ日本語サイト：https://elevenlabs.io/ja

イレブンラボSNS（日本語版）

X（旧ツイッター）：https://x.com/ElevenlabsJapan

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/elevenlabs-japan/

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL：https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

デモご希望の方はこちらから申請ください。

https://www.sorabito.com/aivoicecontact(https://www.sorabito.com/aivoicecontact)