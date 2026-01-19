しまむらグループ、 1/22（木）より、タイ・バンコクで開催されるTITF（タイ国際旅行博）へ出展！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、タイ・バンコクで開催される「TITF（タイ国際旅行博）」へ出展することをお知らせいたします。


■TITF（タイ国際旅行博）とは

タイ国旅行業協会（TTAA）が主催するアジア最大級の国際旅行博です。各国の観光局や航空会社、旅行会社などが出展します。



■しまむらグループの出展について


展示イメージ

タイ国内での認知度向上を主な目的として出展します。会場では商品の販売は行わず、ブランドの世界観を伝えるPR展示を実施します。また、来場者限定のイベントとして、ブースにお越しいただいたお客様へ特製ノベルティをプレゼントします。


■特製ノベルティをプレゼント



GoogleアンケートとFacebookのフォローにご協力いただいた先着5,000名様にしまむら公式キャラクター「しまうさ」の扇子または接触冷感タオルをプレゼントします。


■開催概要



開催期間　：2026年1月22日（木）～1月25日（日）


開催場所　：タイ・バンコク　クイーン・シリキット・ナショナル・コンベンション・センター(Hall5-6)


住所　　　：60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10 110,Thailand


営業時間　：10：00～21：00（現地時間）



■タイでの取り組み

昨年11月にタイ国内向けオンラインストアをオープンしたほか、タイで初めてPOP UP STOREを出店しています。


●「SHIMA Park(しまパーク)」オンラインストア

「SHIMA Park」オンラインストア

昨年11月にオンラインストア「SHIMA Park」をオープンし、マーケットプレイス「Shopee(ショッピ―)」「Lazada(ラザダ)」にも出店しています。


●「SHIMA Park」POP UP STORE（出店中）

SHIMA Park POP UP STORE

タイの商業施設「サイアムパラゴン」に「SHIMA Park」POP UP STOREを出店しています。POP UP STOREでは、しまむらグループの主要ブランド（しまむら・アベイル・バースデイ）の日本展開商品を中心に、レディース・キッズ商品を販売しています。


　


［POP UP STORE概要］


開催期間　：2025年12月 2日（火）～終了日未定


開催場所　：タイ・バンコク　サイアムパラゴン5F　


住所　　　：991/1 Rama 1 Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand


施設サイト：https://www.siamparagon.co.th/


営業時間　：10：00～22：00（現地時間）　



■お問い合わせ先


＜取材・広報に関すること＞　広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp


＜その他のお問い合わせ＞　　代表電話　048-631-2111（受付時間：平日10：00～17：00）