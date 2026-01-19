【九州エリア限定】得ウマ飲みキャンペーン実施！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。長年のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、九州エリアの店舗限定で「得ウマ飲みキャンペーン」を実施いたします。

日曜～木曜日（祝日も実施）は飲み放題が1,000円（税込）でお楽しみいただけます！

九州エリアの皆様のご来店をお待ちしております。

得ウマ飲みキャンペーン

日曜～木曜日（祝日も実施）は飲み放題が1,000円（税込）でお楽しみいただけます！

【ご留意事項】

・日曜日～木曜日限定となります。※祝日も実施。

・別途、チャージ料がかかります。

・お1人様2品以上の料理をご注文ください。（別途料理の料金がかかります。）

・グループ全員でのご利用をお願いいたします。（20歳未満、ハンドルキーパー、妊娠中のお客様は除く）

・各種施策・サービス・宴会コースおよび、割引券・クーポン券との併用はできません。

・詳しくは、対象店舗に直接お問い合わせください。

■実施期間

2026年4月30日まで

■対象店舗

九州エリア56店舗

※魚民 下関東口駅前店、魚民 泡瀬店、濱焼北海道魚萬 おもろまち駅前店も含む。

https://prtimes.jp/a/?f=d1046-725-83c4757b55eaea82d3fda7ea426fa135.pdf

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes