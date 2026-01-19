仕事や家事・子育てに忙しくてもキレイはあきらめたくないあなたに…。シリーズ累計270万個突破(*1)PHYTOLIFTの「フィト オールインワンジェルEX」が1月13日よりユーザー待望の定番化。

スタージュ株式会社

*¹ 2025年12月現在 *² 形状記憶のあるジェルのこと

スタージュ株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：山本晃久）は、PHYTOLIFT（フィトリフト）より2025年に限定発売した「フィト オールインワンジェル EX」をご愛用者からの熱い要望に応え定番化。1月13日より販売開始しています。

"乾燥小ジワ・ハリ不足・しぼみ感”など年齢とともに深刻になりやすい肌悩みに、美肌成分が集中アプローチ！ 形状記憶ジェルの力で"１０秒でピーン！”*¹とひと塗りでハリがよみがえる体感に導きます。

１つで5役。これひとつで、うるおいハリツヤ肌へ導きます。

【フィト オールインワンジェルEX】

〈美容ジェルクリーム〉 50g

（約1か月分 ※毎日朝晩使用した場合）

通常価格 5,610円（税込）

*¹ 形状記憶のあるジェルのこと *² 2025年12月現在 *³ 精製水を含む

乾燥小ジワを目立たなくする

乾燥による小ジワを目立たなくする効能評価試験済みです。

目じりやほおの乾燥小ジワにアプローチし、ハリのある肌を目指します。

大人肌のために厳選された3種の植物成分

高機能美容成分 「パントエア菌 LPS*」

東大名誉教授が30年かけて開発した、穀物の発酵・培養により生み出されるうるおい成分。うるおいによる肌のバリアをサポートし、ぷるんと弾むような若々しい肌印象をもたらします。

自然免疫応用技研株式会社の純正LPS素材（パントエアアグロメランス培養溶解質エキス）を規定値以上配合することを示します。

* アレルゲンフリー穀物「白タカキビ」由来の「パントエア・アグロメランスLPS/ホワイトソルガム培養製法」により抽出したエキスのこと。LPS研究のパイオニア自然免疫応用技研(株)が四半世紀の研究を重ね、安全性と効果に関して最も多くのエビデンスを有したLPS。［表示名称：パントエアアグロメランス培養溶解質エキス］

2種のフィト幹細胞エキス「リンゴ果実培養細胞エキス」「アルガニアスピノサカルス培養エキス」

リンゴ果実培養細胞エキス

スイスの腐らないリンゴと呼ばれる希少品種由来の成分。肌を保湿し、引き締めます。

アルガニアスピノサカルス培養エキス

激しい干ばつと極度な高温に耐えることのできるアルガンの木から取られた成分。肌のハリや弾力 アップします。

ハリネット処方で集中ハリ体験

強い復元力*¹を持つハリ成分が、肌の表面にすばやくハリネットを張りめぐらせ、肌にハリ・弾力を作りだし、美しいツヤを与えます。

PHYTOLIFT（フィトリフト）とは

*¹ 形状記憶のあるジェルのこと *² (PEG-240/デシルテトラデセス-20/HDI)コポリマー

PHYTOLIFT は「phyto（植物）」と「lift（向上）」を組み合わせた造語のブランド名です。

2013 年の発売以来、ハリ不足などの肌悩みにアプローチするエイジングケア*¹化粧品として長年愛されてきました。30年来の医学研究から生まれた世界初*²の「パントエア菌 LPS*³」は、植物のパワーを最大限に活かし肌環境に働きかけ、うるおいよる肌のバリアをサポートし、弾むような若々しい肌印象をもたらします。

合成香料不使用 / 合成着色料不使用 / 鉱物油不使用 / パラベン不使用 / アルコール不使用 / 動物性原料不使用*⁴

動物実験は行っておりません。アレルギー・パッチテスト実施済みです※。

※全ての方にアレルギーや刺激が起きないわけではありません。

*¹ 年齢に応じたケア *² ホワイトソルガム（白タカキビ）を用いて発酵抽出する化粧品用LPS原料として世界初

*³ アレルギンフリー穀物「白タカキビ」由来の「パントエア・アグロメランス LPS/ ホワイトソルガム培養製法」により抽出したエキスのこと。LPS 研究のパイオニア自然免疫応用技研（株）が四半世紀の研究を重ね、安全性と効果に関して最も多くのエビデンスを有した LPS。［表示名称：パントエアアグロメランス培養溶解質エキス］ *⁴ 四足歩行動物由来原料は使用しておりません

［ 会社概要 ］

スタージュ株式会社 TEL 03 - 4218-3389 ／ FAX 03 - 4218 - 3398

設立 : 2014 年 1月 事業内容 : 化粧品、医薬部外品等の通信販売業

▼公式オンラインストア『STELLA SENSE（ステラセンス）』

https://www.stellasense.jp/

［ 本リリースに関するお問合せ先 ］

スタージュ株式会社 担当：松本

TEL 03-4218-3389

お問い合わせメールアドレス press@starge.co.jp