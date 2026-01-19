【赤から 新潟万代シティ店】が2026年2月中旬に新規OPEN!!「カラオケの鉄人 コラボミックス新潟万代シティ店」も同時出店！

株式会社 鉄人化ホールディングス

「カラオケの鉄人」を運営する株式会社鉄人エンタープライズ（所在地：東京都目黒区、代表取締役社長：兒玉 智之）は、株式会社甲羅（所在地：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕）が「赤から鍋」と「鶏セセリ焼」をメイン商品に全国に145店舗(2025年12月末時点展開する「赤から」のフランチャイズ店舗「赤から 新潟万代シティ店」を2月17日（火） にオープンすることをお知らせします。

さらに、同フロアには“コラボ完全特化型カラオケ店舗”である「カラオケの鉄人 コラボミックス新潟万代シティ店」が2月12日（木）にオープンします。

- 「赤から」×「カラオケの鉄人」同フロアにオープン

同時出店の「カラオケの鉄人 コラボミックス新潟万代シティ店」の同フロアに「赤から 新潟万代シティ店」を併設し、両店舗を当社が運営します。

2023年10月にオープンした「赤から 船橋店」に続く出店です。

- 店舗概要

店舗名：赤から 新潟万代シティ店（仮称）

オープン日：2026年2月17日（火）予定

住所：新潟県新潟市中央区万代1-3-1 万代シネモールビル4F

アクセス：JR「新潟駅」万代口より徒歩約10分

営業時間：17時～23時00分（予定）

店舗HP：https://www.karatetsu-akakara.com/shop/niigata/

- 「カラオケの鉄人」について

都内繁華街を中心に、東京都16店舗・神奈川県9店舗・千葉県1店舗、「コラボミックス店」の福岡1店舗、大阪1店舗、名古屋1店舗、愛媛1店舗、京都1店舗の計31店舗のカラオケ店舗を展開し、アニメやゲームのほか、さまざまなジャンルのコンテンツとのコラボを通じ、ファンの皆様が“好き”を共有する場として、年間約100タイトルのコラボを実施しています。

また「JOYSOUND」や「DAM」の最新機種を中心に設置し、"精密採点DX"等の各種コンテンツが楽しめる店舗など、独自のシステムやニーズに対応したカラオケ設備、空間を活用した「カラオケの鉄人」のコラボを通じて、コンテンツファンの心をつかむ魅力的なカラオケ体験を提供し続けることを目指しています。

「カラオケの鉄人」公式サイト：https://www.karatetsu.com

- 「カラオケの鉄人 コラボミックス」について

業界初？！カラオケの鉄人“コラボ完全特化型カラオケ店舗”は、ジャンルにとらわれず、アニメ・ゲーム・マンガ・舞台・ミュージカル・アーティストとの、コンテンツコラボを常時複数開催！

コラボ期間により順次装飾が切替わり、カラオケルームは全室、コラボ作品のコンセプトルームを展開しています。

また、カラオケをご利用しなくても、いつでも気軽に立ち寄れるよう、コラボドリンクはテイクアウトが可能で、コラボグッズもショップコーナーで購入することも可能です。

作品やコンテンツの楽曲や映像を、作品の世界観の装飾に満たされた「個室空間」で楽しむことができ、コラボカフェや、ポップアップショップとはまた異なった「カラオケ×コンテンツ」の”コラボミックス“なカラオケ体験が楽しめる店舗となっています。その特長を表し“コラボ完全特化型カラオケ店舗”の店舗名は「カラオケの鉄人 コラボミックス」としています。

- 会社概要

名称：株式会社鉄人エンタープライズ

設立年月：2019年11月15日

代表者：兒玉 智之

所在地：〒152-0003 東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

事業内容：「カラオケの鉄人」ブランドをはじめとした空間提供型アミューズメント施設の運営

・飲食事業

・アライアンス事業

・モバイル事業

・メディア事業

＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社鉄人エンタープライズ プレスリリース担当

TEL ：03-3793-5119 (平日：11時～18時 ※土・日・祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ先：https://www.karatetsu.com/contact/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。