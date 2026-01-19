株式会社Digital Entertainment Asset、「経済界GoldenPitch2025」において審査員特別賞を受賞

株式会社 Digital Entertainment Asset

株式会社 Digital Entertainment Asset（本社：東京都港区、代表取締役会長：吉田直人、代表取締役社長：山田耕三、以下「当社」）は、2026年1月13日に開催された 「経済界 GoldenPitch2025」表彰式において、当社が推進するゲームとWeb3技術を活用した社会課題解決の事業モデルが高く評価され、審査員特別賞を受賞しました。

株式会社経済界提供

■受賞概要

受賞者名：株式会社 Digital Entertainment Asset 代表取締役会長 吉田 直人 (よしだ なおひと)

株式会社 Digital Entertainment Asset 代表取締役社長 山田 耕三（やまだ こうぞう）

受賞名：経済界GoldenPitch2025 審査員特別賞

授賞日：2026年1月13日

授賞式：東京都内（主催者公式開催会場）

株式会社経済界提供

■受賞評価ポイント

市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree(ピクトレ)」をはじめとする課題解決ゲーム事業を通じて、

インフラ点検などの社会課題や、我が国が直面する最も深刻な問題である人手不足という課題解決に向けて事業を展開している点、ゲームを利用したエンターテインメントと社会貢献の融合を提唱し、社会に新たな価値を創造している点をご評価いただきました。

■代表取締役社長 山田耕三 受賞コメント

このたびは、「経済界GoldenPitch2025 審査員特別賞」という大変名誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます。DEAは創業以来「人は本来、社会にとって良い行動をしたい存在である」という前提に立ち、楽しさを入口に、人々の行動が自然と社会課題の解決につながる仕組みを、ゲームという形で実装してきました。

今回の受賞は、ゲームやWeb3といった新しい技術そのものではなく、それらを使って「人の参加行動をどう社会実装するか」という挑戦に対する評価だと受け止めています。

DEAは今後も、企業・行政・研究機関の皆さまと連携しながら、課題解決型ゲーミフィケーションの社会実装をさらに加速してまいります。

※当社は2026年1月からの日本法人化に伴い、社名を「株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）」に変更しておりますが、この度、選考結果時である 旧社名「Digital Entertainment Asset Pte.Ltd.」で受賞させて頂いております。

■会社概要

株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）｜https://dea.sg/(https://dea.sg/)

DEAは、ゲーミフィケーションを活用し、独自暗号資産「DEP」を軸とした経済圏の構築を基盤に、市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」をはじめとする社会課題解決ゲームを展開しています。

2018年8月にシンガポールで創業し、2026年1月より日本法人「株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）」として、人々が楽しみながら社会課題に参加し、その行動や貢献が価値として循環する仕組みの実現に取り組んでいます。

また、社会課題解決型ゲームの実証・実装を目的とした組織「DEAラボ」を設置し、行政・企業・研究機関などと連携した取り組みも推進しています。

吉田直人と山田耕三の2人は、3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームやウェブテレビ番組の制作、NFTゲーム分野での知見など、数十年にわたる経験を背景に、チーム全体を牽引しています。

会社名： 株式会社 Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）

代表者： 吉田 直人 山田 耕三

所在地： 東京都港区西新橋1丁目6-11 西新橋光和ビル2F

設 立： 2026年1月

創 業： 2018年8月

事業内容：課題解決ゲーム事業