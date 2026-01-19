TM NETWORKの “QUANTUMツアー” の書籍『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR PAMPHLET 1』発売決定。来場者のライブレポート募集中！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、書籍『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR PAMPHLET 1』を2026年６月に発売します。本書は、2026年1月22日（木）の立川ステージガーデン（東京）を皮切りにスタートするTM NETWORKのライブツアー“TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM”を総括する内容で、ツアー終了後に発売されます。

この書籍では、各公演来場者からのライブレポートを募集しています。対象となる公演や応募方法については、下記のURLをご参照ください。あなたのTM NETWORKへの熱い想いを本書に掲載するチャンスです。ぜひ奮ってご応募ください。

ライブレポート応募サイト

https://fanksintelligence.com/quantum_form

本書には、前述した来場者のライブレポートのほか、ステージ写真やリハーサル風景、バックステージ写真、衣装、楽器など豊富なコンテンツを掲載予定。表紙も公演中に販売されているツアーパンフレットデザインを継承しています。ツアーパンフレットを購入された方はぜひともチェックしてみることをお勧めします。

さらに、株式会社リットーミュージックの直販サイト「T-OD（ https://t-od.jp/ ）」では、恒例のセットリストTシャツも販売予定です。

なお、アフターパンフレットやセットリストTシャツの価格、発売日等の詳細については下記の特設サイトやSNS等で随時発表していきます。

特設サイト

https://t-od.jp/collections/tm_quantum

■書誌情報

書名：TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM TOUR PAMPHLET 1

価格：未定

発売：2026年６月予定

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://t-od.jp/collections/tm_quantum

PROFILE

TM NETWORK

小室哲哉(Key)、宇都宮隆(vo)、木根尚登(g)によるユニット。1984年「金曜日のライオン」でデビュー。1987年にリリースした「Get Wild」で初のオリコンシングルランキングベスト10入り を果たす。圧倒的なパフォーマンス、シンセサイザーを多く導入した前例のない音楽性、歌詞表現、ミュージック・ビデオに人気が集まる。2021年10月に「再起動」を発表し、2022年には7年ぶりとなるライブツアー“FANKS intelligence Days” Day1～9を開催。2023年には「DEVOTION」とシングル「Whatever Comes」をリリース。同年公開の『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』のオープニングテーマや挿入歌として起用されるなど注目を集め、2024年Netflix映画『シティーハンター』エンディングテーマ「Get Wild Continual」を発表。40周年イヤーとなった2024年にかけては、”FANKS intelligence Days”を冠に DEVOTION、STAND 3 FINAL、YONMARUと3本の全国ツアーDay10～40を開催し、全40本・計17万人を動員した。同年10月には、自身最大のヒット曲となる「Get Wild」が累積再生数1億回を突破し大きな話題となった。2026年1月から５月にかけて全13都市18公演を巡るツアー“TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM”を開催。5月1日、2日には東京・有明アリーナでの追加公演も決定している。

EVENT

TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM

1月22日(木) 東京 立川ステージガーデン 18:00/19:00

1月23日(金) 東京 立川ステージガーデン 18:00/19:00

1月31日(土) 宮城 東京エレクトロンホール宮城 17:00/18:00

2月1日(日) 宮城 東京エレクトロンホール宮城 16:00/17:00

2月5日(木) 埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール 18:00/19:00

2月12日(木) 京都 ロームシアター京都 メインホール18:00/19:00

2月20日(金) 広島 広島文化学園HBGホール 18:00/19:00

2月22日(日) 福岡 福岡市民ホール 大ホール 16:00/17:00

2月25日(水) 大阪 大阪フェスティバルホール 18:00/19:00

2月26日(木) 大阪 大阪フェスティバルホール 18:00/19:00

3月12日(木) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru 17:30/18:30

3月17日(火) 兵庫 神戸国際会館こくさいホール 18:00/19:00

3月21日(土) 石川 本多の森北電ホール 17:00/18:00

3月22日(日) 石川 本多の森北電ホール 16:00/17:00

3月31日(火) 静岡 アクトシティ浜松 大ホール 17:30/18:30

4月2日(木) 愛知 愛知県芸術劇場 大ホール 18:00/19:00

4月7日(火) 神奈川 横浜アリーナ 18:00/19:00

4月8日(水) 神奈川 横浜アリーナ 18:00/19:00

＜追加公演＞

5月1日（金）東京 東京 有明アリーナ 18:00/19:00

5月2日（土）東京 東京 有明アリーナ 16:00/17:00

詳細：https://fanksintelligence.com/

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7103-bdc6ab64828222895f71cf76f8fd8946.pdf