THREEPPY¡¢¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¿·¥·¥êー¥ºÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È¡Ê¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÌîÌ÷Æó¡¢°Ê²¼¡ÖÂçÁÏ»º¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖTHREEPPY¡Ê¥¹¥êー¥Ôー¡Ë¡×¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Î¿·¥·¥êー¥ºÁ´42¼ï¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥À¥¤¥½ー¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡È°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤È¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø¤Î´õË¾¡É¤ò¹þ¤á¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÄ¹¤¤È±¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤ä¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢LED¥é¥ó¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢À¸³è¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
THREEPPY¤Ï¡È¤¢¤¤¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ»ä¤é¤·¤¤¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤äºÌ¤ê¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë¤·¤¿¡Ö¤³¤³¤íÌö¤ëÆüÍÑÉÊ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÎã
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¢¥í¥Þ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー
²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥ß¥¹¥È
²Á³Ê¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢´Ì³Æ¼ï
²Á³Ê¡§³Æ300±ß¡ÊÀÇ¹þ330±ß¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°³Æ¼ï
²Á³Ê¡§³Æ500±ß¡ÊÀÇ¹þ550±ß¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§LED¥é¥ó¥¿¥ó
²Á³Ê¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ770±ß¡Ë
¢£¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¥·¥êー¥º¡¡³µÍ×
È¯Çä»þ´ü¡§2026Ç¯1·î19Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä
È¯ÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎTHREEPPY¤ª¤è¤Ó¥À¥¤¥½ー¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢
¾¦ÉÊ¡§Á´42¼ï
²Á³Ê¡§300～700±ß¡ÊÀÇ¹þ330～770±ß¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤êÈ¯Çä»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·¼ïÎà¡¢ºß¸Ë¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)Disney
¸ø¼°Instagram¤Ç¤â½ç¼¡¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡https://www.instagram.com/threeppy_official/
¥À¥¤¥½ー¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¡¡https://jp.daisonet.com/collections/threeppy-rapunzel
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂçÁÏ»º¶È¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¥ï¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤ÇË¤«¤ËÊÑ¤¨¤ë ～´¶Æ°²Á³Ê¡¢´¶Æ°ÉÊ¼Á～¡×¤ò¼ÒÀ§¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¾®Çä¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÖDAISO¡×¡¢¡ÖStandard Products¡×¡¢¡ÖTHREEPPY¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤«¤é¼ñÌ£ÓÏ¹¥ÉÊ¤Þ¤ÇÌó53,000ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÌðÌîÌ÷Æó
½êºßÃÏ¡§¹Åç¸©Åì¹Åç»ÔÀ¾¾òµÈ¹ÔÅì1ÃúÌÜ4ÈÖ14¹æ
ÀßÎ©¡§1977Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡§27²¯±ß
Å¹ÊÞ¿ô¡§ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦26¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë5,670Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯2·î¸½ºß¡Ë
Çä¾å¹â¡§6,765²¯±ß¡¡Ï¢·ë7,242²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î～2025Ç¯2·îËö¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
THREEPPY ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡https://www.threeppy.jp/
THREEPPY ¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/threeppy_official/
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÁÏ»º¶È ¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact