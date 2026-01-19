【丸大食品】SNSで人気のキャラクター『パペットスンスン』がデザインされたひとくちカルパスを全国のセブン‐イレブン店舗で先行発売！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、SNSで人気のキャラクター『パペットスンスン』をパッケージにデザインしたひとくちカルパスを全国のセブン‐イレブン店舗にて2月上旬より先行発売いたします。全国のスーパーマーケット等では、4月上旬から発売を予定しています。

※店舗によりお取り扱いのない場合がございます。

パペットスンスン ひとくちカルパス

■商品説明

SNSで人気のキャラクター『パペットスンスン』をパッケージにデザインした、ひとくちサイズのドライソーセージです。

パッケージは主人公スンスンがひとくちカルパスを持っている姿や、スンスン、親友のノンノン、おじいちゃんのゾンゾンの組み合わせなどがかわいい5種類のデザインです。パッケージを並べると「HITOKUCHI CALPAS」の文字がつながるデザインになっています。おやつやおつまみなど少しずつ食べたい時に便利なチャック付きのパッケージです。

【内容量】 18ｇ

【保存方法】 常温

【希望小売価格】 198円（税抜）

【発売日】 2月上旬

■『パペットスンスン』とは

「パペットスンスン」の主人公スンスンは、パペットの国＜トゥーホック＞に住む6才の男の子。

親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンとの日常の出来事をムービーやイラストにして、SNSで発表しています。

丸大食品株式会社

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。