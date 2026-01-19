トランクルーム事業の運営管理を代行する「パートナー制度」、九州で初展開　1月よりJR九州コンサルタンツが展開するトランクルーム事業をサポート

エリアリンク株式会社

日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木貴佳、以下、エリアリンク）は、トランクルームの運用を代行する「パートナー制度」によって、JR九州コンサルタンツ株式会社（代表取締役社長：津高 守、本社：福岡市博多区、以下、JR九州コンサルタンツ）が展開するトランクルーム事業のサポートを2026年1月より開始したことをお知らせいたします。

エリアリンクは全国のストレージ事業者を対象に、トランクルームの新規出店から、集客、解約までを一括でサポートする「パートナー制度」の運用を2024年4月より本格的に開始しています。最大級の室数を誇る「ハローストレージ」で培ってきたノウハウを活用し、物件運営や稼働率改善などのトランクルーム事業で起こる困りごとをサポートするサービスです。なお、エリアリンクが「パートナー制度」により九州エリアの物件運営を支援するのは、今回が初となります。今回の協業により、エリアリンクはJR九州コンサルタンツが九州エリアで展開するトランクルームのうち、北九州エリアにある15物件、440室の既存店舗の運営支援を行います。同社におけるトランクルーム事業の効率的な運営と、さらなる拡大を支援してまいります。

現状、パートナー制度を通じた当社の運営支援実績は、28社・165物件（約6,109室）に拡大しています。今後も「パートナー制度」の更なる展開により、市場拡大と顧客満足度の向上を目指し、より多くのお客様に快適にご利用いただける環境を整えてまいります。

◆「パートナー制度」とは

本制度は、トランクルームの立ち上げからサービス提供までをワンストップで可能にするビジネスパートナー制度です。集客・契約・解約から定期清掃、トラブルの一次対応まで、トランクルームの運営に関する業務をエリアリンクが一括で請け負います。掲載物件数No.1※のトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンクがトランクルーム事業全体をサポートすることで、人件費・システム開発の削減、稼働率アップによる売上の増加が期待でき、売上賃料の90%をパートナー企業に還元します。

詳細URL：https://www.arealink.co.jp/service/storage/partners/

◆「ハローストレージ」概要

コンテナやビルに設けられたレンタル収納スペースを『ハローストレージ』ブランドとして、2,850物件、125,076室（2025年12月時点）を展開しています。ストレージ事業は創業以来の主力事業であり、室数は業界最大規模を有します。屋外型、屋内型のトランクルームをはじめ、建物1棟をトランクルーム専用に設計した店舗やバイク専用のトランクルームなど、さまざまな形でサービスを提供しています。

ハローストレージHP：https://www.hello-storage.com/

※2022年3月期 指定領域（※）における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1※「指定領域」＝レンタルスペースの物件数の情報をWeb で公開している 8 社（エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のウェブ上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位８社）を対象として、物件数を No.1検証調査

◆エリアリンク株式会社 会社概要

社名 ：エリアリンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル北ウィング20階

設立 ：1995年4月

代表取締役 ：鈴木貴佳

資本金 ：6,111百万円（2024年12月31日現在）

上場市場 ：東証スタンダード市場

社員数 ：80名（2024年12月31日現在）

事業内容 ：ストレージ事業、土地権利整備（底地）事業、オフィス事業、アセット事業

ホームページ：https://www.arealink.co.jp/