こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【導入事例】ICTサービス企業が次世代ICTサービス基盤への刷新で「サブスク型ビジネス」を加速。ネットワークの高速・安定化で顧客満足度と生産性を向上
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、株式会社タマヤ（取締役社長 玉村 文平）において、当社の製品・サービスが採用されたことを発表いたします。
本ニュースリリースと併せて、事例紹介動画を公開中です。
詳しくは下記よりご覧いただけます。
動画タイトル：「＜企業ICT＞高速・安定ネットワークで業務効率とサービス品質を向上！」
URL：https://youtu.be/IPSJfc2SARM
■導入の背景と課題
・セットアップ業務の作業量増加により通信環境がひっ迫
・拡張を重ねたネットワークの複雑化で全体把握が困難
・従来の契約回線の影響で通信が不安定となり業務効率が低下
■採用の決め手
・専門家による最適設計と機器管理の一元化
・長期運用とコスト最適化を両立する導入プラン
・全国対応のサポート体制と将来の拡張を見据えた10G設計
■導入した製品・技術の概要
・自律型無線LANソリューション「AWC (Autonomous Wave Control) 」
‐チャンネルや電波出力を自律的に調整し、無線エリア内の電波干渉を最小化することで安定した通信を可能に
・統合ネットワーク管理ソリューション「AMF PLUS」
‐ネットワーク上のデバイスやトポロジー情報を自動的に収集・検出
‐ネットワーク機器の状態を一元管理で可視化し、障害時の自動復旧を実現
・ネットワーク管理ソフトウェア「Vista Manager mini」
‐有線／無線、LAN/WANの状態や物理的なネットワーク構成など、ネットワーク上から収集した情報を可視化・監視し、トラブルの早期発見を支援
‐一部のスイッチやルーターに標準搭載
・光回線提供サービス「アライド光」
‐光回線（フレッツ光ネクスト／クロス相当）とVNE(ISP)、設定済みルーター（コールドスタンバイ機付き）をセットにした光回線サービス
‐回線手配から機器提供・監視まで含み、導入や運用の負担を大幅に軽減
■導入後の効果
・安定した通信基盤により業務品質と顧客満足度が向上
高速かつ安定したインターネット回線への刷新により、時間帯による速度低下が解消され、社内外での情報共有がスムーズになりました。通信環境の安定化は業務品質の向上に直結し、顧客への対応スピードも改善。提供サービス全体の信頼性向上にもつながっています。
・タブレットの同時接続数や速度向上で作業効率が大幅改善
AWCによる自律最適化に加え、高速回線の導入により、タブレットの同時接続数や、作業時の通信速度が改善。以前は時間帯によって速度低下が発生し、業務に支障が出る場面もありましたが、現在は安定したネットワーク環境のもと、快適に作業できるようになりました。
・ネットワーク構成の整理・可視化でトラブル対応が迅速化
AMF PLUSとVista Manager miniにより、複雑化していたネットワーク構成を整理し、機器の状態や接続状況を一元的に把握できる環境を構築しました。これにより障害箇所の特定が容易になり、対応時間も大幅に短縮。限られた人員でも安定して運用できる体制が実現しました。
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/126362/126362_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/tamaya-f/
【株式会社タマヤ 様について】
創業80年以上にわたり、常に「お客様の事業の成功」を第一に考え、その実現に向けたサポートを続けている。主幹事業であるICT機器のレンタル事業や、福井県内を中心とするICTサービス事業は、昨今のDXの追い風を受けて着実な成長を遂げている。
本社…福井県越前市瓜生町4-12-3
設立…1941年
代表取締役会長…玉村 一男
取締役社長…玉村 文平
URL…https://www.tamaya-f.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2026年1月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/tamaya-f/
本ニュースリリースと併せて、事例紹介動画を公開中です。
詳しくは下記よりご覧いただけます。
動画タイトル：「＜企業ICT＞高速・安定ネットワークで業務効率とサービス品質を向上！」
URL：https://youtu.be/IPSJfc2SARM
・セットアップ業務の作業量増加により通信環境がひっ迫
・拡張を重ねたネットワークの複雑化で全体把握が困難
・従来の契約回線の影響で通信が不安定となり業務効率が低下
■採用の決め手
・専門家による最適設計と機器管理の一元化
・長期運用とコスト最適化を両立する導入プラン
・全国対応のサポート体制と将来の拡張を見据えた10G設計
■導入した製品・技術の概要
・自律型無線LANソリューション「AWC (Autonomous Wave Control) 」
‐チャンネルや電波出力を自律的に調整し、無線エリア内の電波干渉を最小化することで安定した通信を可能に
・統合ネットワーク管理ソリューション「AMF PLUS」
‐ネットワーク上のデバイスやトポロジー情報を自動的に収集・検出
‐ネットワーク機器の状態を一元管理で可視化し、障害時の自動復旧を実現
・ネットワーク管理ソフトウェア「Vista Manager mini」
‐有線／無線、LAN/WANの状態や物理的なネットワーク構成など、ネットワーク上から収集した情報を可視化・監視し、トラブルの早期発見を支援
‐一部のスイッチやルーターに標準搭載
・光回線提供サービス「アライド光」
‐光回線（フレッツ光ネクスト／クロス相当）とVNE(ISP)、設定済みルーター（コールドスタンバイ機付き）をセットにした光回線サービス
‐回線手配から機器提供・監視まで含み、導入や運用の負担を大幅に軽減
＜ネットワーク構成イメージ図＞
■導入後の効果
・安定した通信基盤により業務品質と顧客満足度が向上
高速かつ安定したインターネット回線への刷新により、時間帯による速度低下が解消され、社内外での情報共有がスムーズになりました。通信環境の安定化は業務品質の向上に直結し、顧客への対応スピードも改善。提供サービス全体の信頼性向上にもつながっています。
・タブレットの同時接続数や速度向上で作業効率が大幅改善
AWCによる自律最適化に加え、高速回線の導入により、タブレットの同時接続数や、作業時の通信速度が改善。以前は時間帯によって速度低下が発生し、業務に支障が出る場面もありましたが、現在は安定したネットワーク環境のもと、快適に作業できるようになりました。
・ネットワーク構成の整理・可視化でトラブル対応が迅速化
AMF PLUSとVista Manager miniにより、複雑化していたネットワーク構成を整理し、機器の状態や接続状況を一元的に把握できる環境を構築しました。これにより障害箇所の特定が容易になり、対応時間も大幅に短縮。限られた人員でも安定して運用できる体制が実現しました。
【お客様の声】
https://digitalpr.jp/table_img/631/126362/126362_web_1.png
●導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/tamaya-f/
【株式会社タマヤ 様について】
創業80年以上にわたり、常に「お客様の事業の成功」を第一に考え、その実現に向けたサポートを続けている。主幹事業であるICT機器のレンタル事業や、福井県内を中心とするICTサービス事業は、昨今のDXの追い風を受けて着実な成長を遂げている。
本社…福井県越前市瓜生町4-12-3
設立…1941年
代表取締役会長…玉村 一男
取締役社長…玉村 文平
URL…https://www.tamaya-f.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2026年1月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
導入事例記事はこちらよりご覧いただけます。
https://www.allied-telesis.co.jp/case-list/tamaya-f/