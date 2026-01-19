【ヤマザキマリ氏 表紙描き下ろし】オリーブ丸ごとスキンケアブランド「PLINI OLIVA（プリニオリーバ）」の冊子『Olive & Orthodoxy』を発刊。オリジナルファイルを数量限定プレゼント

日本オリーブ株式会社

古代ローマの博物学者プリニウスと、現代日本のオリーブ研究。その二つが一冊の冊子としてかたちになりました。

日本オリーブ株式会社（本社：岡山県瀬戸内市、代表取締役社長：服部芳郎）は、2026年1月19日（月）、オリーブの本来の価値を歴史・文化的背景から紐解くコンセプト冊子『Olive & Orthodoxy ～オリーブと正統～』を、漫画『テルマエ・ロマエ』や『プリニウス』で知られる漫画家・文筆家の ヤマザキマリ 氏による描き下ろし表紙で発刊いたしました。現代では「健康」や「機能性」が先行しがちなオリーブですが、本冊子ではあえて効能やトレンドを前面に出さず、オリーブが人類史の中で果たしてきた役割そのものに立ち返りました。

発刊を記念し、「プリニオリーバ」各商品の購入をされた方を対象に先着方式により、ヤマザキマリ氏の描き下ろし画が入ったクリアファイルを数量限定で提供いたします（※2026年2月28日（土）まで。上限1,000名。実際の配布数は限定的となる場合があります。また期日以降、配布条件を変更して提供する場合があります。）

販売ページ：https://x.gd/N4RzN

古代ローマの終焉とともに失われていた「オリーブ本来の価値」

当社は1949年の創業以来、オリーブを科学のみではなく、歴史・文化からも総合研究してまいりました。この度発刊した冊子『Olive & Orthodoxy』は、現代では「食用」のイメージが強いオリーブが、古代ローマ時代には「良く生きるため肌に塗るもの」として、人類の生活の根幹（正統）であったことを再確認するために制作しました。 表紙には、古代ローマの博物学者であり、著書『博物誌』の中でオリーブを「地球の恩恵」として讃えたプリニウスの姿をヤマザキマリ氏が描き下ろし、更に序文にも寄稿いただいています。

【表紙に込めた想い ― ヤマザキマリ氏 コメント（冊子より抜粋）】

「大プリニウス先生も、時代も地域も遠く離れたこの場所で、私たちの体を生きる力で満たしてくれる優れた製品が生み出されていること、そしてそれに自分の名前が用いられていることを、きっと嬉しく思っているでしょう。」

■ヤマザキマリ

漫画家・文筆家・画家。東京造形大学客員教授。1967年東京生まれ。1984年にイタリアに渡り、フィレンツェの国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。2010年『テルマエ・ロマエ』で第3回マンガ大賞受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。2015年度芸術選奨文部科学大臣賞新人賞受賞。2017年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ綬章。2024年『プリニウス』(とり・みきと共著)で第28回 手塚治虫文化賞のマンガ大賞受賞。

著書に『国境のない生き方』『スティーブ・ジョブス』『続テルマエ・ロマエ』など。

古代の知恵を現代科学で読み解く。オリーブを丸ごと使うのが本来の価値

ブランド名「PLINI OLIVA（プリニオリーバ）」は、古代ローマの賢者プリニウスに由来します。古代ローマ人が浴場でオリーブを身体に塗り込んでいた歴史に着目し、本ブランドではオリーブの木全体が持つ価値を現代的に再構成しています。オイルだけでなく、果汁、葉、オリーブ発酵セラミドなど、オリーブの木が持つ恵みを余すところなく活用し、主成分はオリーブのみ。オリーブ葉から創り出した独自の発酵成分「Bオリボール」を配合。お風呂上がりの濡れた肌に馴染ませるだけで、乾燥しがちな肌を整えます。

【会社とオリーブの歴史】

第二次世界大戦中の1942年、岡山県有数の商家当主 服部和一郎は「食料確保のため山を芋畑に」と軍部から要請されるも「国土の為にならず景観も損なわれる」と、日本でほぼ知られていなかったオリーブを開墾、植樹しました。

1949年 日本オリーブ株式会社を設立。1992年 世界一のオリーブ生産国スペイン トルトサにも自社オリーブ園を開設。現在、牛窓で10ha、約2,000本、トルトサで45ha、約3,100本の農園を栽培・収穫・加工を生産者として運営しながら、オリーブのオイルのみならず果汁・葉エキスなどの基礎研究、医薬部外品・化粧品・食品の商品開発、販売を行っています。

【会社概要】

会社名：日本オリーブ株式会社

所在地：〒701-4302 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓3911-10

代表者：代表取締役社長 服部 芳郎

創業：1949年（オリーブ植樹は1942年）

事業内容：化粧品、食品、苗木の製造販売

PLINI OLIVA 公式HP https://www.plini-oliva.jp/

日本オリーブ公式HP https://www.nippon-olive.co.jp/