Like-an-Angelで魅せる新たな低音像。バンドを牽引するtetsuyaが、ベース・マガジンの表紙を14年振りに飾る。
インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『ベース・マガジン2026年2月号』を、2026年1月19日に発売しました。
書名：『ベース・マガジン2026年2月号』
定価：2,530円（本体2,300円＋税10%）
発売：2026年1月19日
発行：リットーミュージック
商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125118010/
◎ tetsuya（Like-an-Angel）
日本を代表するロックバンドL'Arc-en-Cielを、リーダーとして牽引するtetsuyaが、2023年春に始動させたプロジェクトLike-an-Angel。コピー元のメンバーが主宰するトリビュートバンドとして異彩を放つ彼らが、2025年春にオリジナル楽曲「Angel beside yoU」でデビューを果たすと、2025年12月17日には、2作目のシングル「Crash to Rise」を発表。バンドとして本格的な始動を果たしました。
Like-an-Angelの中心人物としてはもちろん、ベースシーンのパイオニアとして圧倒的な存在感を放ち続けるtetsuyaは、“ライク”にどのような思いを抱き、自身の未来図をどのように描いているのか。およそ14年ぶりとなる本誌表紙登場を機に、ロング・インタビューや使用機材、自身が展開する楽器ブランドSTELLA GEARについてなど、多方面からtetsuyaの最新モードを検証していきます。
また、今月号には先日訃報が報じられた名ベーシスト、アンソニー・ジャクソンの追悼企画を掲載。本誌付録の小冊子には、彼が遺した名演5曲のベース・スコアを収録しています。
そのほか新ドラマーのZAXを迎えてミニ・アルバム『Screaming Newborn Baby』をリリースし、本格的に再始動を果たしたHi-STANDARD。その全貌を知るべく、バンドのフロントマンである難波章浩へのインタビューを実施。盟友・横山健との対談も注目です。
『ベース・マガジン2026年2月号』
◎ tetsuya（Like-an-Angel）
◎難波章浩（Hi-STANDARD）
◎アンソニー・ジャクソン～～ベースの独自表現を追求し続けた、稀代の名手
◎サム・リヴァース／ゲイリー・マイケル・“マニ”・マウンフィールド
◎アンソニー・ジャクソンの名演
・CAPTAIN FINGERS／リー・リトナー&ジェントル・ソウツ
・GLAMOUR PROFESSION／スティーリー・ダン
・I.G.Y. ／ドナルド・フェイゲン
・JACK KNIFE／深町純 & ニューヨーク・オールスターズ
・CLOUDS／チャカ・カーン
◎攻めの一手 ダークグラスエレクトロニクスという選択
◎ベース・アンプの名機の数々がこの一台に！ TONEX Pedal Bass Edition
◎ベーマガ DIY塾 第3回：セルフ・セットアップに挑戦！
◎丸山隆平 （SUPER EIGHT）×デニス・ガルスカ （フェンダー・マスタービルダー）
IKEBE 50th Anniversary Live Party : B-day 2025／SEKIYA's SOUND COLOR feat. TYH BASS TRIO“The Bass Day Special Live”／I.T.Revolution×ベース・マガジン
◎Toshiya（DIR EN GREY）
◎ネイザン・イースト
◎佐藤征史（くるり）
◎Fami。（LOVEBITES）
◎ヒロシ×tsubaki（ガランドウ）
◎AYA（Shintaro Sakamoto Band）
◎アベユキヤ（DOOM）
「Crash to Rise」Like-an-Angel
「わたしの一番かわいいところ」FRUITS ZIPPER
◎わかざえもんpresents機材はロマン！
◎DIGITAL FRONTIER #画面越しの重低音 第2回：上田カズアキ
◎ウエノコウジのボーン・トゥ・ルーズ～ゲスト：ヒライハルキ（The Birthday）
◎芸人・ヒロシの孤独な低音キャンプ
◎BMG (Behind the Masterful Groove)～プロフェッショナルの舞台裏～ 第 8回：勝矢匠
◎低音めし～ベーシストの食の嗜み～ 高田雄一
◎ベーシストのライフワーク Fujimon（AIRFLIP）
◎ガモウユウイチの昭和の低音マエストロ
◎高畑治央（兀突骨）
