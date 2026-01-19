Like-an-Angelで魅せる新たな低音像。バンドを牽引するtetsuyaが、ベース・マガジンの表紙を14年振りに飾る。

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『ベース・マガジン2026年2月号』を、2026年1月19日に発売しました。

■書誌情報

書名：『ベース・マガジン2026年2月号』

定価：2,530円（本体2,300円＋税10%）

発売：2026年1月19日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125118010/

■表紙巻頭特集

◎ tetsuya（Like-an-Angel）

日本を代表するロックバンドL'Arc-en-Cielを、リーダーとして牽引するtetsuyaが、2023年春に始動させたプロジェクトLike-an-Angel。コピー元のメンバーが主宰するトリビュートバンドとして異彩を放つ彼らが、2025年春にオリジナル楽曲「Angel beside yoU」でデビューを果たすと、2025年12月17日には、2作目のシングル「Crash to Rise」を発表。バンドとして本格的な始動を果たしました。

Like-an-Angelの中心人物としてはもちろん、ベースシーンのパイオニアとして圧倒的な存在感を放ち続けるtetsuyaは、“ライク”にどのような思いを抱き、自身の未来図をどのように描いているのか。およそ14年ぶりとなる本誌表紙登場を機に、ロング・インタビューや使用機材、自身が展開する楽器ブランドSTELLA GEARについてなど、多方面からtetsuyaの最新モードを検証していきます。

また、今月号には先日訃報が報じられた名ベーシスト、アンソニー・ジャクソンの追悼企画を掲載。本誌付録の小冊子には、彼が遺した名演5曲のベース・スコアを収録しています。

そのほか新ドラマーのZAXを迎えてミニ・アルバム『Screaming Newborn Baby』をリリースし、本格的に再始動を果たしたHi-STANDARD。その全貌を知るべく、バンドのフロントマンである難波章浩へのインタビューを実施。盟友・横山健との対談も注目です。

『ベース・マガジン2026年2月号』

CONTENTS

■FEATURED BASSIST

◎ tetsuya（Like-an-Angel）

■SPECIAL INTERVIEW

◎難波章浩（Hi-STANDARD）

■追悼企画

◎アンソニー・ジャクソン～～ベースの独自表現を追求し続けた、稀代の名手

◎サム・リヴァース／ゲイリー・マイケル・“マニ”・マウンフィールド

■特別付録小冊子

◎アンソニー・ジャクソンの名演

・CAPTAIN FINGERS／リー・リトナー&ジェントル・ソウツ

・GLAMOUR PROFESSION／スティーリー・ダン

・I.G.Y. ／ドナルド・フェイゲン

・JACK KNIFE／深町純 & ニューヨーク・オールスターズ

・CLOUDS／チャカ・カーン

■THE BASS INSTRUMENTS

◎攻めの一手 ダークグラスエレクトロニクスという選択

◎ベース・アンプの名機の数々がこの一台に！ TONEX Pedal Bass Edition

■不定期連載

◎ベーマガ DIY塾 第3回：セルフ・セットアップに挑戦！

■特別企画

◎丸山隆平 （SUPER EIGHT）×デニス・ガルスカ （フェンダー・マスタービルダー）

■BM SPECIAL LIVE REPORT

IKEBE 50th Anniversary Live Party : B-day 2025／SEKIYA's SOUND COLOR feat. TYH BASS TRIO“The Bass Day Special Live”／I.T.Revolution×ベース・マガジン

■THE AXES

◎Toshiya（DIR EN GREY）

■INTERVIEWS

◎ネイザン・イースト

◎佐藤征史（くるり）

◎Fami。（LOVEBITES）

◎ヒロシ×tsubaki（ガランドウ）

◎AYA（Shintaro Sakamoto Band）

◎アベユキヤ（DOOM）

■BM SELECTED SCORES

「Crash to Rise」Like-an-Angel

「わたしの一番かわいいところ」FRUITS ZIPPER

■連載

◎わかざえもんpresents機材はロマン！

◎DIGITAL FRONTIER #画面越しの重低音 第2回：上田カズアキ

◎ウエノコウジのボーン・トゥ・ルーズ～ゲスト：ヒライハルキ（The Birthday）

◎芸人・ヒロシの孤独な低音キャンプ

◎BMG (Behind the Masterful Groove)～プロフェッショナルの舞台裏～ 第 8回：勝矢匠

◎低音めし～ベーシストの食の嗜み～ 高田雄一

◎ベーシストのライフワーク Fujimon（AIRFLIP）

■連載セミナー

◎ガモウユウイチの昭和の低音マエストロ

■MY DEAR BASS

◎高畑治央（兀突骨）

