メ～テレ『ドデスカ！』出演中・小松崎花菜アナウンサーが「第24回ANNアナウンサー賞」番組部門で優秀賞を受賞　「とびだせ！ふっと～中継」でのリポートが評価

名古屋テレビ放送株式会社「ANNアナウンサー賞」番組部門で優秀賞を受賞した小松崎花菜アナウンサー

メ～テレ（名古屋テレビ放送）の朝の情報番組『ドデスカ！』（毎週月～金曜あさ6:00～、土曜あさ6:30～）に出演中の小松崎花菜（こまつざきはな）アナウンサー（28）が、このたび「第24回ANNアナウンサー賞」番組部門で優秀賞を受賞しました。メ～テレは、一昨年上坂嵩アナウンサーが「特別賞」を、昨年島貫凌アナウンサーがスポーツ実況部門で「優秀賞」を受賞しており、３年連続での受賞となります。

ANNアナウンサー賞は、年間を通じて取材・構成・アナウンスメント技術の成長・向上が顕著な、ANN（テレビ朝日系列）各社のアナウンサーを表彰するものです。

番組部門は、全国の系列局から13人のアナウンサーがエントリー。小松崎アナウンサーは、2025年9月に『ドデスカ！』で放送した、東海３県の旬なスポットからアツ～い情報を生中継で届ける「とびだせ！ふっと～中継」でのリポートが評価され、優秀賞を受賞しました。

【小松崎花菜アナウンサーの受賞コメント】

「事前の下準備を100%した上で、中継現場に着いたらそれを捨てる勇気を持つ。”いま起きていること”を見て聞いて感じとって、柔軟に言葉にする」。先輩方から教わってきたことを大切に、中継を担当してきました。

視聴者の皆さんの貴重な朝の時間。1分1秒無駄にしないための情報の伝え方、見続けてもらうために必要なユニークさ。まだまだ反省点は多いですが、今回の賞を励みに今後も努力を重ねてまいります。

全力で良いものを届けようといつも一緒に汗をかいてくれる制作スタッフ、惜しみなくアドバイスをくれる先輩、良い刺激を沢山くれる後輩、そして中継に協力してくださる取材先の皆さんに、この場をお借りして感謝を伝えさせてください。本当にありがとうございました！

＜小松崎アナウンサーは、メ～テレ朝の情報番組『ドデスカ！』に出演中！＞＜番組概要＞

■番組名：『ドデスカ！』

■出演：

メインMC：【月～金】竹田基起 【土】鈴木しおり

サブMC：【月～木】小松崎花菜 【金】尾形杏奈 【土】島貫凌・松崎杏香

天気：【月～水】尾形杏奈 【木・金】吉冨千鶴

【月～金】山田修作（気象予報士） 【土】畑山弥保（気象予報士）

スポーツ＆エンタメ：【月・火・木】大財英寿 【水・金】島貫凌

■放送日時：月～金 あさ6時00分～8時00分 土 あさ6時30分～7時55分

■放送エリア：愛知・岐阜・三重

■番組ホームページ：https://www.nagoyatv.com/dode/

■番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@dodesuka

■番組公式X：https://x.com/dodesuka_6ch

■番組公式Instagram：https://www.Instagram.com/dodesuka_6ch