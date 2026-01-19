フレームに座る姿がかっこいい、描き下ろしイラストの景品・特典が登場！ TVアニメ「呪術廻戦」×ナムコキャンペーン 2026

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『TVアニメ「呪術廻戦」×ナムコキャンペーン 2026』を、2026年2月27日(金)から3月29日(日)まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で開催します。

本キャンペーンでは、描き下ろしイラストを使用した「アクリルプレート」や「ちみっともぬい」などのナムコ限定景品が登場します。さらに、対象のクレーンゲーム機に500円投入でナムコ限定特典をランダムで1つプレゼントします。

「ナムクレ」でも同様のナムコ限定景品が登場するほか、対象ブースで500ナムクレポイントを利用ごとに店舗で配布するものと同じナムコ限定特典をランダムで1つプレゼントします。

また、バンダイナムコアミューズメントユニット公式X (@bnam_jp)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに「ナムコ限定景品＆ナムコ限定特典全種セット」が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

TVアニメ「呪術廻戦」×ナムコキャンペーン 2026 特設サイト

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/jujutsukaisen2026/(https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/jujutsukaisen2026/)

■TVアニメ「呪術廻戦」のナムコ限定景品が登場！

TVアニメ「呪術廻戦」のナムコ限定景品が、キャンペーンに合わせて登場します。

お出かけに持ち歩きたくなる「ちみっともぬい」のほか、イラストを堪能できる「アクリルプレート」など、注目景品をぜひGETしてください。

▲呪術廻戦 ちみっともぬい ～ナムコキャンペーン2026～ (全5種)

サイズ：約9cm

▲呪術廻戦 スタンド付きアクリルプレート ～ナムコキャンペーン2026～ (全5種)

サイズ：約8~11cm



■対象ゲーム機に500円を投入でナムコ限定特典プレゼント！

2月27日(金)より、キャンペーン実施の「ナムコ」のお店で対象のクレーンゲーム機に500円投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに、ナムコ限定特典「クリアイラストシート」をランダムで1つプレゼントします。

※なくなり次第終了です。

※絵柄は選べません。

▲クリアイラストシート(全10種)

サイズ：縦約9cm×横約5cm

■SNSプレゼントキャンペーンを開催！

バンダイナムコ アミューズメントユニット公式Xをフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに「ナムコ限定景品&ナムコ限定特典全種セット」が当たるプレゼントキャンペーンを1月19日(月)よりスタートします。

《実施期間》

2026年1月19日(月)11:00～2026年2月26日(木)23:59まで

《応募方法》

1. バンダイナムコ アミューズトメンユニット公式Xアカウント( @bnam_jp )をフォロー

2. 指定のポストをリポスト

《当選者数》

合計5名さま

《プレゼント》

TVアニメ「呪術廻戦」「ナムコ限定景品&ナムコ限定特典全種セット」

【セット内容】

1. 呪術廻戦 ちみっともぬい ～ナムコキャンペーン2026～ (全5種)

2. 呪術廻戦 スタンド付きアクリルプレート ～ナムコキャンペーン2026～ (全5種)

3. ナムコ限定特典 クリアイラストシート (全10種)

◆「ナムコポイントアプリ」とは◆

「ナムコ」の店舗がお得で楽しくなる無料のポイントアプリです。「ナムコ店舗への来店」や「アプリ内クエストをクリア」することでポイントを獲得することができ、獲得したポイントを「各種プレゼント」や「ゲームがお得に遊べるクーポン」等に交換することができます。

▼ナムコポイントアプリ ダウンロードページ

https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/

◆「ナムコオンラインクレーン」(ナムクレ)とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/jujutsukaisen2026R

▼「ナムクレ」公式X(旧Twitter)アカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

◆呪術廻戦とは

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスのシリーズ累計発行部数は驚異の1億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載中。

2020年に毎日放送・TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。そして、全世界待望の続編であるTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1月8日(木)に放送されることが決定。放送に先立ち、「懐玉・玉折」を劇場版総集編として2025年５月に上映。さらに全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』が同年10月17日（金）より復活上映され、「呪術廻戦」の世界を時系列で廻っていく劇場版の展開も大きな盛り上がりを見せた。

この度、新たな劇場版が公開中！「呪術廻戦」史上最大の激闘となった「渋谷事変」を特別編集版として初上映し、加えて、第3期アニメ「死滅回游 前編」第１・２話をTV放送に先駆けて世界初公開。「渋谷事変」と「死滅回游」、直結するエピソードをつなげることで、興奮と衝撃をもたらす新たな物語へと変容。さらに全編にわたり音楽を劇場環境に合わせた5.1chサラウンドに再ミックスされ、劇場の大スクリーンで鑑賞するにふさわしい圧巻の映画として仕上げられている。

「死滅回游」ではついに、特級術師・乙骨憂太が参戦。死刑執行人として姿を現し、虎杖に刃を向ける。主人公・虎杖 対 「呪術廻戦０」の主人公・乙骨。原作でも屈指の人気を誇る激闘が、スクリーン上で繰り広げられる。

ついに邂逅する二人の主人公。激突する呪力と呪力。

呪いを廻る壮絶な物語が、劇場で再び動き出す--。

▼TVアニメ「呪術廻戦」公式HP

https://jujutsukaisen.jp/(https://jujutsukaisen.jp/)

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会



