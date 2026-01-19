茨城産のアンデスメロンを使用した新商品が登場！“メロンの優しい甘さが味わえる乳飲料”『メイトー×ニッポンエール 茨城産メロンラテ』

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は「メイトー×ニッポンエール 茨城産メロンラテ」を1月27日（火）より全国（南九州・沖縄地区除く）のファミリーマートで発売いたします。

今回新たに発売する「メイトー×ニッポンエール 茨城産メロンラテ」は、株式会社ファミリーマート、JA全農（全国農業協同組合連合会）、協同乳業株式会社の3者協業による取り組み商品として開発した、日本産のたべものにエールを送る“ニッポンエール”ブランドの新商品です。

本商品は、国産果実を使用した「安心」、生産者・JAとのつながりによる「フードロス削減」がコンセプトです。果樹の生産は、気温や降雨、日照の過不足など、気象条件に大きく影響されます。近年は、局地的な大雨や突風・雹、夏季の異常高温などにより市場に出荷できないものが出るなど、フードロスに繋がるリスクが果樹農家の疲弊をまねくことがあります。市場に出回らない果実を積極的に使用することで、生産者支援と食品ロス削減に貢献しています。

本商品の果実原料は、茨城産のアンデスメロン果汁を使用しており、飲み心地の良い優しい甘さが味わえる乳飲料です。アンデスメロンは、1977年に開発された品種で、「作って安心」、「売って安心」、「買って安心」が名前の由来となっています。また、当初は「安心ですメロン」というネーミングで売り出す予定でしたが、メロンは芯を取って食べることから「シン」を取って「アンデスメロン」と名付けられたと言われています。冬の寒さや夏場の高温による品質のばらつき、収穫間近の盗難等の影響により、野菜栽培に転向する農家が増加傾向にあり、茨城産メロンの作付面積は年々減少しています。ぜひ本商品で茨城産メロンの優しい甘さと乳原料を組み合わせたこだわりの美味しさを感じてみて下さい。

【商品概要】

商品名 ：メイトー×ニッポンエール 茨城産メロンラテ

種類別 ：乳飲料

内容量 ：500ml

保存方法 ：要冷蔵（10℃以下）

エネルギー：121kcal / 200mlあたり

発売地域 ：全国（南九州・沖縄地区除く）のファミリーマート（約15,600店舗）

※店舗によって取扱いのない場合がございます

価 格 ：198円（税込）

発売日 ：2026年1月27日（火）

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022 年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

■商品に関するお客様お問い合わせ先

協同乳業株式会社 お客様相談室 0120-369817（ミルクハ イーナ）受付時間 / 9:00～17:00

https://www.meito.co.jp/