福岡のエフコープがライナフの「スマート置き配」を導入

エフコープ生活協同組合（本部：福岡県糟屋郡、代表理事 理事長：堤 新吾、以下「エフコープ」）は、株式会社ライナフ（本社：東京都文京区、代表取締役：滝沢 潔、以下「ライナフ」）が提供するサービス「スマート置き配」を、2026年1月19日より志免支所（糟屋郡志免町）にて導入いたします。エフコープでは、2025年より城南支所（福岡市城南区）にて本サービスの導入を開始しており、今回が2拠点目の展開となります。本取り組みにより、両支所の配達エリア内にある約130棟のオートロック付きマンションにおいて、利用者の不在時でも共用エントランスをデジタルキーで安全に解錠し、各住戸の玄関前まで商品を届ける「置き配」が可能となります。

■導入背景と今後の展望

エフコープでは以前より「置き配」を実施してきましたが、オートロック付きマンションにおいては、組合員が不在の場合に配達ができず、再配達による業務負荷が課題となっていました。こうした課題を解決するため、「スマート置き配」で配達効率化を図るとともに、セキュリティ面でも安心して置き配を利用できる環境を整備します。再配達の削減は、CO2排出量の軽減にも寄与するものであり、環境面においても意義のある取り組みです。

今後エフコープは、安全かつ先進的なサービスを積極的に取り入れながら、持続可能でより良いくらしと社会の実現に向けて取り組んでまいります。なお、「スマート置き配」の導入は、2026年度中に福岡県内の他支所へ順次拡大していく予定です。

■「スマート置き配」とは（https://linough.com/package-drop-service/(https://linough.com/package-drop-service/)）

スマートロック「NinjaEntrance（ニンジャエントランス）」を用いて、オートロック付きマンションの共用エントランスの鍵をデジタル化することで、入館権限を付与された配達員がオートロックを解錠できるようになり、受取側があらかじめ指定した場所への配達が可能となるサービスです。解錠履歴は全て記録されるため、セキュリティ面でも安心してご利用いただけるほか、マンション管理会社様・オーナー様・管理組合様の費用負担なく導入が可能です。

※導入実績：全国19,000棟以上（2026年1月時点）

■エフコープ 概要 （https://www.fcoop.or.jp/(https://www.fcoop.or.jp/)）

名 称：エフコープ生活協同組合

本 部：福岡県糟屋郡篠栗町中央1-8-3

創 立：1983年4月1日

代表者：代表理事 理事長 堤 新吾

事業内容

共同購入・店舗・福祉・葬祭・共済/保険・住宅・夕食宅配など

■ライナフ 概要（https://linough.com/(https://linough.com/)）

社 名：株式会社ライナフ

本 社：東京都文京区湯島1-6-3 湯島一丁目ビル2階

設 立：2014年11月4日

代表者：代表取締役 滝沢 潔

事業内容

・スマートロックブランド「NinjaLock」シリーズの製造・販売

・不動産管理ソリューション「ライナフスマートサービス」の開発・運営

・オートロックマンション向け「置き配対応化サービス」の開発・運営

