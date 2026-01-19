小児がんの子どもたちを音楽で元気づけるためのチャリティーライヴ 『LIVE EMPOWER CHILDREN 2026』出演者プレイリスト公開！ 浦田直也、伊藤千晃、鈴木亜美、ピコ太郎など

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、一般社団法人「Empower Children」（代表理事：保屋松靖人）が主催するチャリティーイベント『LIVE EMPOWER CHILDREN 2026 LIVE TOUR IN HOSPITAL supported by HIROTSUバイオサイエンス』に特別協力し、ライヴ出演者の楽曲を集めたプレイリストを公開いたしました。



今回AWAが特別協力する『LIVE EMPOWER CHILDREN 2026 LIVE TOUR IN HOSPITAL supported by HIROTSUバイオサイエンス』は、伊藤千晃、浦田直也、鈴木亜美、ピコ太郎など総勢11組のアーティストが闘病中の子どもたちのもとに笑顔を届けるために直接病院を訪問し、ライヴを行います。また、国際小児がんデーでもある2026年2月15日には、小児がん治療支援啓発番組「LEC TV 2026 ～子どもたちの『生きる力』をつくる～ supported by HIROTSUバイオサイエンス」 を生配信。音楽の持つ力で治療に向き合う子どもたちとそのご家族に温かいエールを届けます。AWAでは、出演アーティストの人気楽曲を集めた『LIVE EMPOWER CHILDREN 2026 プレイリスト』を公開。日本全国の多くの人達へ、音楽配信サービスのチカラで皆さんを勇気づけていきます。



▼『LIVE EMPOWER CHILDREN 2026プレイリスト』

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.liveempowerchildren.20260117

■小児がん治療支援チャリティーライヴ『LIVE EMPOWER CHILDREN 2026 LIVE TOUR IN HOSPITAL supported by HIROTSUバイオサイエンス』開催概要

＜開催スケジュール＆会場＞

１. 2025年11月 三重大学医学部附属病院

２. 2025年12月 神奈川県立こども医療センター

３. 2026年 1月 名古屋大学医学部附属病院

出演者：伊藤千晃、浦田直也、木山裕策、鈴木亜美、SAM・ETSU・CHIHARU・DJ KOO from TRF、ピコ太郎、LiLiCo（五十音順）



■小児がん治療支援啓発番組「LEC TV 2026 ～子どもたちの『生きる力』をつくる～ supported by HIROTSUバイオサイエンス」

配信日時：2026年2月15日（土）17時からオンライン配信

プラットフォーム：LINE VOOM 公式チャンネル、TikTok エイベックス公式チャンネル、U-NEXT、YouTube エイベックス公式チャンネル、Z-aN LEC特設ページ

MC：天野ひろゆき（キャイ～ン）／ 熊谷美帆（ニッポン放送アナウンサー）

ゲスト：LEC出演アーティスト含む、ゲスト、松本公一医師（国立成育医療研究センター小児がんセンター長）

後援：厚生労働省、TOKYO HEADLINE、株式会社ニッポン放送、静岡新聞社・静岡放送、毎日新聞、中日新聞社

公式サイト：https://empower-children.jp/lec/

■一般社団法人Empower Children

「エイベックス・ヘルスケアエンパワー合同会社」および「株式会社HIROTSUバイオサイエンス」がサポートしている一般社団法人です。小児がんの子どもたちとその家族へ、金銭的支援や社会的支援をするために小児がん基金のための活動に取り組んでいます。小児がんは子どもだけではなく見守る親も辛く苦しい病気です。高額治療を受けることができない子どもたちの費用や長期にわたる治療費の支援などを目的に、チャリティー支援を通じて小児がん基金活動を積極的に進めています。

公式サイト：http://empower-children.jp/

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/(https://awa.fm/)

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報：https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日



■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm