グランフロント大阪 就業者対抗「オフィスポーツCHAMPIONSHIP2026」1月28日（水）開幕

一般社団法人グランフロント大阪TMO

グランフロント大阪（大阪市北区大深町）では、2026年1月28日（水）から、テナント就業者向けイベント「オフィスポーツ CHAMPIONSHIP(チャンピオンシップ)2026」を開催します。本イベントの参加対象は、グランフロント大阪に入居する500 社以上の企業や店舗の就業者約 2 万人。参加者には職場の仲間などとともに、「オフィスポーツ」と名付けられた“お仕事あるある”にちなんだオリジナル競技 3 種目に挑戦し、チーム別、企業/店舗別でそれぞれ競い合っていただきます。

4年目を迎える今年は、世界中が熱狂に包まれるスポーツの祭典が控える中、カーリングやスキージャンプといった「冬のスポーツ」をテーマにした競技をご用意しました。 さらに、今年は就業者だけでなく、一般の来街者の体験も可能となりました。

グランフロント大阪は、ショップ＆レストランをはじめ、ナレッジキャピタル、オフィス、ホテル、カンファレンスといった多様な機能を持つ「まち」であり、2 万人を超える就業者の属性も、オフィスで働くワーカー、店舗やホテルのスタッフ、まちの運営に従事する者まで様々です。本イベントを通じ、就業者の皆さまのコミュニケーション活性化のきっかけづくりや、体を動かしていただくことで各テナントの健康経営の一助となればと考えています。グランフロント大阪では本イベント等を通じ、「働きたいまち グランフロント大阪」として認知されることをこれからも目指してまいります。なお、本イベントは鎌倉に本社を置くクリエイター集団・株式会社カヤック（神奈川県鎌倉市）の制作により開催いたします。

「オフィスポーツCHAMPIONSHIP」特設サイト：https://workerevent.grandfront-osaka.jp

テーマは「冬のスポーツ」。“お仕事あるある”にちなんだオリジナル競技3種目

１. 上司の承認をそろえろ！「印カーリング」

巨大な稟議書を舞台に、キャスター付きの印鑑型ストーンを滑らせて課長・部長・社長の承認欄を狙うカーリング競技。中心に近いほど高得点となり、慎重さと戦略性が問われます。日本の伝統的なビジネスの慣習である稟議文化をモチーフにしており、親しみのある就業者ならではの盛り上がりを見せる人気競技です。

ブースイメージ昨年の様子２. 雪の雲を撃ち抜け！「晴レテクレー射撃（冬季Ver.）」

昨年も好評だった「晴レテクレー射撃」が、今年は冬季バージョンにアップデート。クレー射撃競技をモチーフに、画面に現れる雪雲や金色の雲、UFOを傘型のデバイスで狙う競技です。参加者となる店舗スタッフ等にとって、雪や雨ではなく、より集客・売上の見込める晴れの日を願う思いから着想を得ました。

ブースイメージ昨年の様子３. 新競技：高く飛んで昇進を目指せ！「サクセスキージャンプ」

スキージャンプをモチーフに、踏切台からタイミングよくジャンプすれば高得点となる競技です。ビジネスで大きな成功を収めるには時に大きく飛躍する力が重要であるという考え方から着想を得ました。ビジネスマンに不可欠な「集中力」「挑戦する勇気」「リスク管理」が勝敗の鍵です。

■イベント概要

ブースイメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/128925/table/33_1_f322c7c60a2149413d4950fbd7b3d01c.jpg?v=202601191151 ]

※荒天などの影響により当イベントを中止する場合があります。

株式会社カヤック（面白法人カヤック） 概要

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で、「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行っています。

設立 ：2005年1月21日

代表者 ：代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地 ：神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容 ：日本的面白コンテンツ事業

URL ：https://www.kayac.com/