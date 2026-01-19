月間流通総額が16億円を突破し過去最高を更新

株式会社農業総合研究所

「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、全国の都市部を中心としたスーパーマーケットで「農家の直売所」を運営する株式会社農業総合研究所（本社：和歌山県和歌山市、代表取締役会長CEO：及川 智正、以下「当社」）は、2025年12月の月間流通総額が16億円を突破し、過去最高を更新したことをお知らせいたします。

1．月間流通総額の過去最高更新について

2025年12月の月間流通総額 ： 16.0億円（過去最高）

【ご参考】前年同月（2024年12月）の月間流通総額：15.7億円

2．要因について

今回の流通総額の増加要因は以下のとおりです。

要因1：農家の直売所事業の魅力的な売場作りの強化

昨年に引き続き、データ活用による値付け・品目の最適化や適量納品のための買取強化に加え、年末商戦での売り場確保など地道な取組みが奏功し、流通総額が拡大いたしました。

要因２：産直事業の拡大

産直卸での既存取引先との主要品目の取引量が増加したことに加え、年末向けの営業活動の強化により流通総額が拡大いたしました。

