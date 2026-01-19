東京都教育委員会 後援　小学生がSDGsを考え発信する「キッズSDGs EXPO 2026」 ～みんなでえがく みらいのまち～　2026年2月8日（日） Coconeriホール(東京都練馬区) で開催

株式会社明光ネットワークジャパン

株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 光太郎）が運営をする、学びの根っこを育てる民間学童保育『明光キッズ』が、小学生によるSDGsの祭典「キッズSDGs EXPO 2026」～みんなでえがく みらいのまち～を2月8日(日)に東京都練馬区のCoconeriホールにて開催いたします。

明光キッズでは、日々の保育中のプログラムとして「キッズSDGs」を実施しています。「キッズSDGs」は、2030年以降の世界を主役として生きていく今の小学生たちが、「じぶんごと」として自分たちにできるSDGsへの取り組みを考え、実行していく明光キッズ独自のプログラムです。「キッズSDGs EXPO 2026」は、小学生ならではのアイディアや取り組みを社会へ発信することを目的とした、年に一度のイベントです。コンテンツ出展や展示、ステージ発表やリジナルキャラクターコンテスト入賞作品と一緒に写真が撮れる企画などをご用意しております。

URL：https://www.meikokids.jp/contents/event/106

【キッズSDGs EXPO 2026】 イベント概要

◆開催日時：2026年2月8日（日）11：00～15：30

◆開催場所：Coconeriホール3階（東京都練馬区練馬1-17-1）

◆参加費用：中学生まで無料、高校生以上300円

※一部有料体験ブースがございます。

◆申込方法：事前の来場登録が必要となります。専用フォームより登録をお願いします。

https://business.form-mailer.jp/fms/6cc55101323662

◆プログラム：１. 小学生によるSDGs活動のプレゼンテーション（ステージ発表）

２. 小学生によるブース出展

３. SDGsキャラクターコンテスト 表彰式

４. 特別展示 フォトブース

◆デジタルパンフレット：https://www.meikokids.jp/data/kidsSDGsEXPO2026.pdf

◆後援：東京都教育委員会

◆協賛：株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、

株式会社プロネクサス、ネスレ日本株式会社、セイハネットワーク株式会社、

株式会社京都大和、株式会社ウェイライツ、株式会社エジソンクラブ、

日本ペン習字研究会、小澤勇人税理士事務所、川田公認会計士事務所、

Go Good株式会社、明光サッカースクール、自立学習RED、明光義塾 (順不同)

キャラクターコンテスト

最優秀賞作品

ソダチーノ

【未来発信ムービー】はスクールのみんなで考えたアイディアや取り組みを子どもたち自身が出演する映像で伝えます。ドラマ風、番組風、ドキュメンタリー風など台本や演出も子どもたちのアイディアで溢れています。

当日はムービーの内容をステージ上で披露するプレゼンテーションが行われます。

未来発信ムービー 再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG9s4qEVSUQbpqeLH0i9o6I_2uM1J0ksK

◆明光キッズについて

明光キッズは、送迎・学習付きの学童保育で、習い事や教育・体験型イベントの多彩なプログラムを通じて、子どもたちの学びの根っこを育てていきます。子ども自身の「夢を叶える力」を育てる総合的な教育・保育環境を提供しています。

明光キッズの強みは、毎日の「たいけん」です。毎日の学習やアクティビティを通じて、子どもたちは楽しみながら将来につながる「学びの根っこ」を育て、自立心と夢を叶える力を身につけるオリジナルプログラムで、一人ひとりの成長支援をおこなっていきます。

明光キッズ https://www.meikokids.jp/

◆株式会社明光ネットワークジャパンについて

企業としてPurpose（パーパス：存在意義）を“「やればできる」の記憶をつくる”、Visionを“「Bright Light for the Future」人の可能性をひらく企業グループとなり、輝く未来を実現する”と掲げ、個別指導塾「明光義塾」を始め、さまざまな教育サービスを運営・フランチャイズ展開しています。

URL：https://www.meikonet.co.jp/