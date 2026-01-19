プログラミング体験ワークショップ「Tech Kids CAMP Spring 2026」開催決定

株式会社CA Tech Kids

子ども向けプログラミング教育事業を展開する 株式会社CA Tech Kids（読み：シーエーテックキッズ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上野朝大）は、プログラミング体験ワークショップ「Tech Kids CAMP Spring 2026」を、2026年3月中旬より開催いたします。

■ イベント概要

「Tech Kids CAMP（テックキッズキャンプ）」は、2013年の初開催以来、延べ10,000人以上が参加してきた、国内最大規模の小学生向けプログラミング体験ワークショップです。

作品づくりを通して、プログラミングの基礎的な考え方や、試行錯誤しながら自分のアイデアを形にする楽しさを体験できるワークショップとして、多くの子どもたちに親しまれてきました。

短期間で完結する集中型のワークショップでありながら、最終日には自分が制作した作品を発表する展示会を実施しており、「作る」だけでなく「伝える」体験までを大切にしている点も、本イベントの特長です。

■ Tech Kids CAMP Spring 2026 の内容

「Tech Kids CAMP Spring 2026」では、教育版マインクラフト「Minecraft Education」（※1）を使用するマインクラフトコースと、ゲーム開発環境「Roblox Studio」（※2）を活用するロブロックスコースの2コースを実施いたします。

Robloxは、1日あたりのアクティブユーザー数が1億人を超える世界的なゲーミングプラットフォームであり、近年は教育分野での活用も進んでいます。（※3）

CA Tech Kidsでは、2025年夏からTech Kids CAMPにロブロックスコースを導入し、「本格的なのにわかりやすい」「もっと作り込みたい」といった声を多数いただいています。

■ マインクラフトコース

マインクラフトコースでは、Tech Kids CAMP独自の教材を用いて、クエスト形式でプログラミングの考え方を学びます。約150種類の教材を用意しており、街づくりや仕掛けづくり、冒険要素を取り入れるなど、何度参加しても異なる作品づくりを楽しむことができます。

ビジュアルプログラミングを採用しているため、プログラミングが初めてのお子様でも直感的に操作できる点が特長です。

最終日には、自分が制作したワールドを展示会で発表します。

■ ロブロックスコース

ロブロックスコースでは、「Roblox Studio」とTech Kids CAMP独自の教材を使用し、動きのある仕掛けを取り入れた3Dゲーム制作に挑戦します。

プログラミングには、ゲーム開発で広く使われているテキスト型言語「Lua」を使用し、本格的なプログラミング体験が可能です。

「Tech Kids CAMP Spring 2026」では、全プランに新作教材を用意しています。回転や動きを活かしたパルクールゲーム、条件分岐や変数を使った飛行機レースなど、参加日数やレベルに応じてゲーム制作を楽しむことができます。

最終日には、完成したオリジナルゲームを展示会で発表します。

※1. 本イベントはMinecraft公式ではありません。Mojangから承認されておらず、Mojangとは関係ありません。

※2. 本イベントはRoblox公式ではありません。Roblox社から承認されておらず、Robloxとは関係ありません。

※3. 参考：Roblox社「Roblox Annual Economic Impact Report（2025）」

■「Tech Kids CAMP Spring 2026」開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/103130/table/51_1_a71edc428ef5120317ff71acfac1abb6.jpg?v=202601191151 ]

「Tech Kids CAMP」公式サイト

https://techkidsschool.jp/camp/

■Tech Kids CAMP イメージ動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YX5SlFkj-4Y ]

■プログラミングスクール「Tech Kids School」について

当社は2013年の設立より、直営教室として小学生のためのプログラミングスクール「Tech Kids School（テックキッズスクール）」を運営しています。プログラミングの基礎から本格的なプログラミング技術を学習するコースを体系的に提供し、iPhoneアプリをリリースする生徒や各種プログラミングコンテストでの受賞者を毎年輩出しております。また、全国No.1小学生プログラマーを決定する「Tech Kids Grand Prix」の開催や、多様な企業・団体とのコラボレーション企画のほか、地方や公教育のプログラミング教育支援など多面的に展開しています。

2019年には、個別指導事業などを展開する株式会社スプリックスとの合弁会社として株式会社キュレオを設立し、独自の教材を全国の塾事業者へ提供する「QUREOプログラミング教室」の運営を開始しました。現在では47都道府県に3,000教室以上を展開し、小学生向けプログラミング教室数国内No.1（※1）の規模を誇ります。プログラミング初心者のお子さまに向けて、全国各地で本格的なプログラミング学習を提供しております。

※1. 小学生対象のプログラミング教室事業者（アプリケーションやゲームの開発を主とするソフトウェアプログラミング系およびロボットプログラミング系を含む）において、プログラミング教室掲載数No.1比較サイト「コエテコ」または各社ホームページにて公開されている教室数を当社にて調査した結果（2024年3月時点）

■株式会社CA Tech Kids 会社概要

社名 ：株式会社CA Tech Kids https://techkidsschool.jp/company/

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 上野 朝大

事業内容：小学生向けプログラミング教育事業