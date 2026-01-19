ファミリーマートが業界初の“体験型”広告ソリューション「ファミマ まるごとメディア」を始動　認知拡大からリアル体験までワンストップで実現

株式会社データ・ワン

株式会社データ・ワン(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：国立 冬樹 以下、「データ・ワン」)は、株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介、以下「ファミリーマート」）、株式会社ゲート・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：藏田 一郎、以下「ゲート・ワン」）と、2026 年 1 月から全国のファミリーマート店内に設置されたデジタルサイネージ「FamilyMartVision」での配信動画と、店舗駐車場や店内イートインを活用したリアル体験を組み合わせた、業界初の画期的な広告ソリューション 「ファミマまるごとメディア」の提供を開始いたします。

これにより、広告主の認知拡大とリアルな顧客体験を同時に提供する新たなビジネスモデルの展開を通じて、お客さまと広告主を結ぶ新たな拠点としての活用を進めてまいります。

■新広告パッケージ「ファミマまるごとメディア」の特長

本ソリューションは、ファミリーマートが持つ 2 つの強力なアセット、リアル店舗とサイネージやアプリといったデジタルの顧客接点を組み合わせることで、全国に販売拠点を持たない企業に向けて、必要な時期に必要なエリアで体験型の販売促進が展開できる新しいプランを実現しました 。ゲート・ワンが運営する日本最大級のリテールメディアである FamilyMartVision による「認知の獲得」や、駐車場やイートインスペースを活用した「顧客接点・リアル体験」の融合により、「見せる」だけでなく、その場で「触れる」「試せる」という、極めて濃密な顧客体験を提供可能にします 。さらにデータ・ワンは、購買データ付の広告 ID を国内最大規模となる5,000 万 ID を有しており、こちらを活用したエリアごとのデジタル広告配信との組み合わせも可能です。

■今後の展開

今後は、多様な商品やサービスを展開する企業に加えて、官公庁や地方自治体にも活用をご提案していく予定です。「ファミマ まるごとメディア」は、単なる広告の枠を超越した企業のマーケティング活動における「リアル体験」のインフラであり、これにより新たなビジネスモデルとして揺るぎない優位性を確立してまいります。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

◆FamilyMartVisionとは

全国 47 都道府県にあるファミリーマートには、毎日 1,500 万人以上のお客さまが訪れます。株式会社ゲート・ワンは、このお客さまとの接点を持つファミリーマート店舗をメディアと捉え、全国のファミリーマート店内に設置される大画面のデジタルサイネージ「FamilyMartVision」から、旬なエンタメ情報や、アート、ニュース、地域情報等、来店されるお客さまへ、様々な魅力あふれる映像コンテンツを配信しています。加えて、エリア別や時間帯別のターゲティング配信や、サイネージの視認率や店頭での購買などの広告効果の可視化、株式会社データ・ワンの持つ購買データを活用したデジタル広告サービスとの連携をすることで、より高度な広告サービスを整備し、広告主となる企業へ新たな付加価値を提供してまいります。

◆株式会社ゲート・ワン 概要

会社名：株式会社ゲート・ワン

代表者：代表取締役社長 CEO 藏田 一郎

所在地：東京都港区芝浦三丁目 1 番 21 号

資本金：990 百万円（資本準備金 495 百万円を含む）

設立：2021 年 9 月 24 日

事業内容：デジタルサイネージへのコンテンツ配信を行うメディア事業

ホームページ：https://gate-one.co.jp

◆株式会社 データ・ワン 概要

データ・ワンは「毎日のお買い物から1 to 1でフィットする広告」を提供する事をミッションに、株式会社ファミリーマートの購買データおよび株式会社NTTドコモが保有する顧客情報などを用い、メーカー様のデジタルマーケティング活動の高効率化を支援すると共に、小売・EC事業者様にとっても新たな収益源の獲得およびDXを支援するべく、データアライアンスの構築を目指しております。また2020年10月の設立以降、既に大手メーカー等400社超のマーケティング活動を支援しています。



会社名：株式会社データ・ワン

代表者：代表取締役社長 国立 冬樹

所在地：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 5階

資本金：990百万円（資本準備金495百万円を含む）

設立：2020年10月27日

事業内容：小売事業者が保有するデータを活用したデジタル広告配信事業

出資比率：株式会社アイエフピー（伊藤忠商事株式会社 55%および、株式会社ファミリーマートグループ が45%を出資し、共同で設立する会社）：55%、株式会社NTTドコモ：40%、株式会社サイバーエージェント：5%

ホームページ：https://data-one.co.jp