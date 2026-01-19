産直事業の流通総額が100億円を突破

株式会社農業総合研究所

「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、全国の都市部を中心としたスーパーマーケットで「農家の直売所」を運営する株式会社農業総合研究所（本社：和歌山県和歌山市、代表取締役会長CEO：及川 智正、以下「当社」）は、産直事業の流通総額が累計で100億円（10,315百万円）を突破したことをご報告いたします。

当社の産直事業は、2020年の事業開始以来、4年間で強固な事業基盤を構築し50億円を突破しました。続く50億円から100億円への到達はわずか約2年と、従来の2倍の速さで成長を遂げ 累計流通総額は100億円を突破しました。

産直事業とは

「産直事業」とは、当社が生産者から直接農産物を買い取り、ブランディングをしてスーパーマーケットなどに展開している卸売事業です。当社スタッフが産地に足を運び、直接生産者に取材。生産者の想いや農産物の隠れた魅力を浮き彫りにします。そして「何を売りにするのか」を分析。その農産物の「本当の価値」を生活者に伝わるよう、商品の「パッケージ」、売場の「POP」、生産者のおすすめ「レシピ」などを展開し、一貫したブランディングを行っています。

当社の祖業である「農家の直売所事業」では、都市部のスーパーマーケット内に独立した売り場「農家の直売所」を設置し、新鮮な農産物を販売しています。「農家の直売所事業」では当社が展開する全国の集荷拠点に集まった新鮮な農産物を最短1日で販売する独自の流通プラットフォーム事業です。

流通総額100億円を突破した産直事業は着実に規模を大きく成長を続けています。

2025年、産直事業のトピックス

産直事業が順調に成長しているのは、当社が手がける農産物のブランディングが生活者、そしてスーパーマーケットのバイヤーに高く評価されていることが最大の理由です。

・「できればシリーズ」が年間売上1億円を突破

「世界農業遺産シリーズ」「美術館シリーズ」「できればシリーズ」「ふぞろい大葉」など、当社がプロデュースしてブランド化することで、農産物の付加価値を向上できたことが、継続的な販売拡大に寄与しています。

特に「できればシリーズ」においては、月間平均800万円を超える水準を維持しており、直近の1年間の販売実績においては1億円を突破しております。

・和歌山発「こくつよ みにとまと」の躍進

名前の通り、「コクが強い」味わいが最大の特徴のブランドミニトマトです。ゼリー質が少なく果肉がしっかりしていて、噛んだ瞬間に口の中いっぱいに濃厚なうまみが広がります。

当社の2025年の出荷データを見ると、一般的なミニトマトの販売価格と比較して「こくつよ みにとまと」は、1.3～1.7倍程度の金額で販売されており、この価格帯でありながら、リピーターが増えていることからも、味の満足度やブランドへの信頼感が消費者に浸透していることがうかがえます。

今後の展望

今後も、スーパーマーケット等の取引先のニーズに対応するため、全国の産地や市場との連携を強化し、商品供給力を高めてまいります。

また、生産者の想いや農産物の隠れた魅力を丁寧に掘り起こし、パッケージ、POP、レシピなどを通じて生活者に届けることで、生産者の所得向上と生活者の豊かな食生活の実現に貢献していければと考えています。

さらに、全国約10,000名の生産者と約2,000店舗の小売店を繋ぐITプラットフォームを一層強化し、農産物流通のさらなる効率化と拡大を推進。

独自の物流網とITプラットフォームにより、生産者の顔が見える安心・安全で新鮮な農産物を、より多くの生活者にお届けできる体制を構築してまいります。

■会社概要

株式会社 農業総合研究所 （JPX 証券コード3541）

- 〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田99番地12 寺本ビルII４階- URL： https://nousouken.co.jp/- 株主通信vol.10：https://nousouken.co.jp/ir/stock-info/shareholder-newsletter-business-report10/

「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、日本及び世界から農業が無くならない仕組みを構築することを目的とした産直流通のリーディングカンパニーです。全国約10,000名の生産者と都市部を中心とした約2,000店舗の小売店をITでダイレクトに繋ぎ、情報・物流・決済のプラットフォームを構築することにより、農産物の産地直送販売を都市部のスーパーで実現した「農家の直売所事業」と、生産者から農産物を買い取り、ブランディングしてスーパーに卸す「産直事業」を展開しています。

