M&Aキャピタルパートナーズと損保ジャパン医業承継コンサルティングサービスに関する協業開始のお知らせ

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村 悟、以下「ＭＡＣＰ」）は、損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）と、病院団体・都道府県医師会・歯科医師会・医師協同組合の会員向けに、医業承継コンサルティングサービスを提供するための協業を2026年1月より開始したことをお知らせいたします。

■背景

2024年の医療機関の倒産件数・休廃業・解散件数はともに過去最多※となっており、多くの医療機関が後継者不在の問題を抱えています。今後、医師の高齢化や医療資材の高騰などにより、地域医療を支える病院・診療所の廃業は年々増加するおそれがあり、社会課題の一つとなっています。

このような社会課題解決の一助となるべく、M&A仲介業界最大手のMACPが提供する医業承継コンサルティングを中心とした各種サービスを、損保ジャパンが病院団体・都道府県医師会・歯科医師会・医師協同組合等へ紹介する形で全国展開することとなりました。

MACPは医業承継の支援において、豊富な実績を持つM&Aアドバイザーで構成するヘルスケア業界プロフェッショナルチームを設立するなど、専門的な知識が求められる医療機関のM&Aの知見・ノウハウを蓄積しています。本協業により、医業承継問題を抱える病院団体・都道府県医師会・歯科医師会・医師協同組合の会員に対し、MACPから高いレベルの支援を提供することが可能となります。

※出典：帝国データバンク 「医療機関の倒産・休廃業解散動向調査（2024年）」https://www.tdb.co.jp/report/industry/20250122-iryoukikan/

■本協業の概要

損保ジャパンと取引実績のある病院団体・都道府県医師会・歯科医師会・医師協同組合等へMACPを紹介し、MACPが会員向けに医業承継コンサルティングに関する各種サービスを提供します。

＜MACPが提供する支援の例＞

・経営戦略セミナー開催

・希望会員に対するM&Aコンサルティングサービス

・会員からの各種相談業務

■今後について

病院団体・都道府県医師会・歯科医師会・医師協同組合との強いリレーションを持ち、「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」をグループのパーパスに掲げるＳＯＭＰＯグループと、医業承継の分野で豊富な実績と知見・ノウハウを蓄積するMACPの協業によって、後継者不在問題に悩む医療機関経営者に対し、医業承継の選択肢の一つとして「正しいＭ＆Ａ」の情報を発信するとともに支援を推進していきます。

本協業によって、社会課題となっている医業承継問題の解決につながる取組みを加速し、医療業界の健全な発展に貢献していきます。

■会社概要

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&A仲介事業

URL：https://www.ma-cp.com/

株式会社損害保険ジャパン

代表者 ：代表取締役社長 石川 耕治

所在地 ：東京都新宿区西新宿１-２６-１

設立 ：１８８８年１０月

オフィシャルサイト：https://www.sompo-japan.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

広報室 齊藤 宗徳

電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com