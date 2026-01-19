ワークシューズ「オールマイティ LSIII」シリーズ発売

ミズノ株式会社

ミズノは、運輸業・建設業・製造業などで働く現場作業者向けのワークシューズ「オールマイティ LSIII（エルエススリー）」シリーズ※1を、ミズノワーク品を取り扱う全国の作業用品専門店やホームセンター、ミズノ公式オンラインで1月20日に2機種、3月20日に2機種発売します。

※1 JSAA制定のプロテクティブスニーカー規格・普通作業用（A種）認定

▼「オールマイティ LSIIIシリーズ」

URL： https://jpn.mizuno.com/working/products/shoes/almighty_ls3

https://jpn.mizuno.com/working/products/shoes/almighty_ls3_boa

ミズノは、初代モデルの「オールマイティ LS（エルエス）」を2017年に、2代目モデルの「オールマイティ LSII（エルエスツー）」を2021年に販売。シリーズ累計販売数※2は、150万足を超えており、同シリーズはミズノワークシューズの旗艦モデルに成長しています。

※2 2017年3月から2025年12月まで



今回発売する「オールマイティ LSIII」シリーズは、ミズノ独自の高反発ソール素材『MIZUNO ENERZY』をミッドソール全面に搭載し、接地時の衝撃緩和と反発による歩き心地によって、現場作業における足元の快適性を追求しています。また、アウトソールのすり減りに対応するため、新しい意匠設計を採用しています。さらに、ラストを見直し、スリムなシルエットに仕上げています。



「オールマイティ LSIII」シリーズの販売目標は16万5,000足です（発売から1年間）。

ワークシューズに求める機能を調査

日頃ワークシューズを履いて仕事をしている就業者を対象に、ワークシューズ購入時の選び方に関する調査※3を実施しました。その結果、疲れにくさを重視すると回答した人は84.1%、長く履ける耐久性を重視すると回答した人は87.5%となりました。

※3 ミズノ調べ（2025年11月10日～11月11日、インターネット調査、 N=120 ※建設業）

「オールマイティ LSIII」シリーズの特長

■クッション性が高く、耐久性に優れた『SIIIソール』

「オールマイティ LSIII」シリーズは、新開発した『SIII（エススリー）ソール』を採用しています。ランニングシューズなどにも使われるクッション性に優れたミズノ独自の高反発ソール素材『MIZUNO ENERZY』をミッドソールに用いることで、前作※6と比較してかかと部のクッション性が約23%※4※5※6向上しており、長時間の立ち仕事や快適な歩行をサポートします。

また、アウトソールを少しでも長もちさせるため、すり減りやすいつま先の一部分やかかとにある意匠を厚くしています。

※4 設計などにより効果や感じ方が異なります。

※5 反発性は鉛直方向に圧縮したときの比較になります。

※6 オールマイティ LSIIとの比較

赤色部分に『MIZUNO ENERZY NXT』採用

着色部分を周囲よりも厚く設計

ミズノのワークビジネス

ミズノは、1997年からスポーツ品開発で培った技術や知見を活用した別注の企業ユニフォームを企画・販売する専門部門を設置し、これまで約1,600社※7以上に納品しています。近年、企業などからの需要を受け、2016年3月からワークシューズを、2018年2月からワークアパレルを本格的に展開。2019年4月にはワークビジネス事業部を新設し、建設業、運輸業、製造業をはじめ、さまざまな業種へのさらなる拡大と商品ラインナップ拡充を進めワークビジネス強化に取り組んでいます。

2027年度には200億円の売り上げを目指しています。

※7 2019年～2024年の納品実績による企業数

