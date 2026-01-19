この冬、menu限定でローソンの商品が最大級にお得 Pontaポイント最大20％還元！デリバリー限定商品のからあげクンBOXも半額に

menu株式会社

menu株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：信田篤男）が運営するデリバリーアプリ「menu」は、2026年1月13日（火）から3月2日（月）までの期間中、ローソンの商品をお得に楽しめる2つのmenu限定キャンペーンを実施します。

この度、menuでは2026年1月から3月にかけて、menuにて商品代金1,700円（税込）以上のご注文でご利用いただける毎週2枚配布の700円クーポン（※）に加え、ローソンの商品をお得にご注文いただける2つのキャンペーンを開催します。

1つ目は、Pontaパス会員を対象とした「Pontaポイント還元キャンペーン」です。1月13日（火）から3月2日（月）までの期間中、menuでローソンの商品をご注文いただくと、商品代金に対して最大20％相当のPontaポイントを還元いたします。デリバリーでありながら、店頭利用と比べても十分なお得さを実感していただけます。

2つ目は、「からあげクンBOX半額セール」です。2月3日（火）から3月2日（月）までの期間中、menuからのご注文に限り、デリバリー限定商品である対象のからあげクンBOXを通常価格の半額で提供します。対象商品の詳細はmenuアプリをご確認ください。

いずれのキャンペーンもmenu限定で実施します。期間中は自宅やオフィスにいながら、ローソンの定番商品や人気商品を何度も、これまで以上にお得に楽しめる機会となっています。ぜひ今年の冬は、menuでお得にローソンの商品をお楽しみください。

（※）menuを通じてローソンで1,700円（税込）以上ご注文された際にご利用いただけるクーポンです。店頭及び他のクーポンとは併用できません。

●Pontaポイント還元キャンペーン概要

キャンペーン期間中、ローソンでのご注文時に商品代金に対して最大20％相当のPontaポイントを還元いたします。決済方法、ポイント還元日等の詳細はmenuアプリからご確認ください。

・実施期間：2026年1月13日（火）～2026年3月2日（月）23:59

・対象店舗：menuに加盟いただいている全国のローソン

・対象：Pontaパス会員

※Pontaパスにご入会いただいている方がキャンペーンの対象となります。

※Pontaポイントの還元額は、商品代金からクーポン金額と手数料を差し引いたお支払金額の20％です。

※本キャンペーンにつきまして、予告なく変更・終了する可能性がございます。

●からあげクンBOX半額セール概要

「からあげクンBOX」を通常価格の半額でご提供いたします。

・実施期間：2026年2月3日（火）～2026年3月2日（月）23:59

・対象店舗：menuに加盟いただいている全国のローソン

・対象：全ユーザー

※店舗ではご注文・ご利用いただけません。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります。

※本キャンペーンにつきまして、予告なく変更・終了する可能性がございます。

●menu株式会社について

”あらゆるものが欲しい時に快適に手に入る生活インフラ”を目指し、日本発デリバリーアプリ『menu』を運営。2023年にはKDDI・レアゾンHDとのジョイントベンチャー化。Pontaパス会員なら配達無料で、商品単位の「口コミ機能」や、アプリひとつでシームレスに楽しめる「ゲーム機能」を搭載。毎日に"ちょっとした嬉しい・楽しい時間"を提供するため、今後も様々な取り組みを行なってまいります。

- 展開エリア：33都道府県（デリバリー）

- アプリダウンロード料金：無料

- アプリダウンロードURL：https://go.menu.jp/MWIV/adz9ak8o

- 対応OS：iOS/Android

●「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。

Pontaパスについての詳細はこちら(https://prcp.pass.auone.jp/main/all.html?_gl=1*10qlj1z*_ga*MTg5MzU1NDAwNS4xNzU4ODc1NTc5*_ga_NEDL1XGXY7*czE3NTkwOTkyNjYkbzMkZzAkdDE3NTkwOTkyNjYkajYwJGwwJGgw)を参照ください。