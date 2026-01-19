折りたたみガイド付きで“パッとさしてサッとしまえる”！軽さと細さを追求した「kowazaライトウェイトカーボン」を1月15日より順次発売

ムーンバット株式会社

ムーンバット株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：鎌田 尚、以下「ムーンバット」）は、形態安定技術を使用した「感動折りたたみガイド」で簡単にたためる晴雨兼用日傘「kowaza」シリーズから、さらに細く、軽量化した新アイテム「kowazaライトウェイトカーボン」を1月15日より順次発売開始いたします。

「kowaza」は、2020年3月より発売開始した、簡単にたためる傘として人気の「urawaza（ウラワザ）」シリーズの開発思想を継承し、より日常使いしやすいモデルとして2025年に誕生しました。折りたたみ傘を使用する際に多くの人が感じる「収納時の不快感」に着目し、ガイドに沿ってスムーズに折りたためる構造を採用しています。発売以降、その使いやすさが支持され、シリーズ累計販売本数は26万本を突破しました。

今回登場する「kowaza ライトウェイトカーボン」は、その使いやすさはそのままに、さらなる軽量化とスリム化を実現した新モデルです。

【新商品特長】

■雨傘と同等レベルを実現した軽量設計に進化

ガイドシート構造の最適化により、遮光コーティングを施していない雨傘（同サイズ）とほぼ同等の軽量化を実現。本体重量約173gの、携帯性に配慮した軽量設計です。

【kowazaシリーズの強み】

■「感動折りたたみガイド」がわずらわしいたたみをアシスト

kowazaは3秒で折りたためる傘で人気の「urawaza」シリーズに採用されている形態安定技術を継承。使い終わったあとも、傘の裏側に貼られたPET樹脂素材の特殊シートがガイドの役割を果たし、くるくるっとシワにならずに折りたたみやすくなっています。

■雨にも安心の撥水力

ケマーズ社の撥水剤「テフロン」で加工しています。最高等級5級撥水と耐水圧10,000mm以上の防水を実現しました。

■遮光率・UVカット率100%の生地を使用

生地の裏側に施された多層コーティングが、光と紫外線をブロックします。

■遮熱効果を実証

傘の製品遮熱性評価試験において、32.9℃の差が認められました。

サーモグラフィー試験で頭頂部-14.1℃、右肩-3.4℃温度差が認められました。

【商品概要】

商品名：kowaza 簡単にたためるガイドシート付折りたたみ傘

晴雨兼用（遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+・遮熱効果・5級撥水）

■＜NEW＞50cm手開き ライトウェイトカーボン

価格：\6,600（税込）

重さ 約173g

親骨：50cm 全長：約21.5cm 広げたサイズ：約89cm

カラー：全12色

プレーン（ホワイト・ライトグレー・ブラック・ベージュ・ライトグリーン・ペールスカイ・ディープブルー・ライトパープル）

ボーダー（ホワイト・ペールピンク・ライトイエロー・ライトグリーン）

■50cm手開き 5段折りたたみ傘

価格：\6,050（税込）

重さ 約248 g

親骨：50cm 全長：約17cm 広げたサイズ：約93cm

カラー：全16色

プレーン（ホワイト・ライトグレー・ブラック・ベージュ・ライトグリーン・ペールスカイ・ディープブルー・ライトパープル）

ポピー（イエロー・ターコイズブルー）、ラウンドフラワー（ピーチ・ライトパープル）

ボーダー（ホワイト・ペールピンク・ライトイエロー・ライトグリーン）

■自動開閉50cm

価格：\6,600（税込）

重さ 約278g

親骨：50cm 全長：約23.5cm 広げたサイズ：約91cm

カラー：全8色

プレーン（ホワイト・ライトグレー・ブラック・ベージュ・ライトグリーン・ペールスカイ・ディープブルー・ライトパープル）

商品サイト：https://estaa.jp/kowaza/

＜発売先＞

MOONBAT ONLINE SHOP（https://shop.moonbat.co.jp）

ハンズ、ロフト他全国小売店にて

天気と暮らす日常を彩るestaa(エスタ) 公式サイト

https://estaa.jp/

＜会社概要＞

社名 ：ムーンバット株式会社（MOONBAT CO.,LTD）

本社 ：京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地

東京本部：東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル4階

支店 ：京都・福岡

創業 ：明治18年3月（西暦1885年）

設立 ：昭和16年9月（西暦1941年）

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 鎌田尚

事業内容：洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾品、帽子などアクセントファッション商品の企画、輸入、製造、仕入、販売等を主な事業内容としております。

ムーンバット公式サイト：https://www.moonbat.co.jp/

estaa公式Instagram：https://www.instagram.com/estaa_official/

estaa公式X：https://twitter.com/estaa_official