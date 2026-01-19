折りたたみガイド付きで“パッとさしてサッとしまえる”！軽さと細さを追求した「kowazaライトウェイトカーボン」を1月15日より順次発売
ムーンバット株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：鎌田 尚、以下「ムーンバット」）は、形態安定技術を使用した「感動折りたたみガイド」で簡単にたためる晴雨兼用日傘「kowaza」シリーズから、さらに細く、軽量化した新アイテム「kowazaライトウェイトカーボン」を1月15日より順次発売開始いたします。
「kowaza」は、2020年3月より発売開始した、簡単にたためる傘として人気の「urawaza（ウラワザ）」シリーズの開発思想を継承し、より日常使いしやすいモデルとして2025年に誕生しました。折りたたみ傘を使用する際に多くの人が感じる「収納時の不快感」に着目し、ガイドに沿ってスムーズに折りたためる構造を採用しています。発売以降、その使いやすさが支持され、シリーズ累計販売本数は26万本を突破しました。
今回登場する「kowaza ライトウェイトカーボン」は、その使いやすさはそのままに、さらなる軽量化とスリム化を実現した新モデルです。
【新商品特長】
■雨傘と同等レベルを実現した軽量設計に進化
ガイドシート構造の最適化により、遮光コーティングを施していない雨傘（同サイズ）とほぼ同等の軽量化を実現。本体重量約173gの、携帯性に配慮した軽量設計です。
【kowazaシリーズの強み】
■「感動折りたたみガイド」がわずらわしいたたみをアシスト
kowazaは3秒で折りたためる傘で人気の「urawaza」シリーズに採用されている形態安定技術を継承。使い終わったあとも、傘の裏側に貼られたPET樹脂素材の特殊シートがガイドの役割を果たし、くるくるっとシワにならずに折りたたみやすくなっています。
■雨にも安心の撥水力
ケマーズ社の撥水剤「テフロン」で加工しています。最高等級5級撥水と耐水圧10,000mm以上の防水を実現しました。
■遮光率・UVカット率100%の生地を使用
生地の裏側に施された多層コーティングが、光と紫外線をブロックします。
■遮熱効果を実証
傘の製品遮熱性評価試験において、32.9℃の差が認められました。
サーモグラフィー試験で頭頂部-14.1℃、右肩-3.4℃温度差が認められました。
【商品概要】
商品名：kowaza 簡単にたためるガイドシート付折りたたみ傘
晴雨兼用（遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+・遮熱効果・5級撥水）
■＜NEW＞50cm手開き ライトウェイトカーボン
価格：\6,600（税込）
重さ 約173g
親骨：50cm 全長：約21.5cm 広げたサイズ：約89cm
カラー：全12色
プレーン（ホワイト・ライトグレー・ブラック・ベージュ・ライトグリーン・ペールスカイ・ディープブルー・ライトパープル）
ボーダー（ホワイト・ペールピンク・ライトイエロー・ライトグリーン）
■50cm手開き 5段折りたたみ傘
価格：\6,050（税込）
重さ 約248 g
親骨：50cm 全長：約17cm 広げたサイズ：約93cm
カラー：全16色
プレーン（ホワイト・ライトグレー・ブラック・ベージュ・ライトグリーン・ペールスカイ・ディープブルー・ライトパープル）
ポピー（イエロー・ターコイズブルー）、ラウンドフラワー（ピーチ・ライトパープル）
ボーダー（ホワイト・ペールピンク・ライトイエロー・ライトグリーン）
■自動開閉50cm
価格：\6,600（税込）
重さ 約278g
親骨：50cm 全長：約23.5cm 広げたサイズ：約91cm
カラー：全8色
プレーン（ホワイト・ライトグレー・ブラック・ベージュ・ライトグリーン・ペールスカイ・ディープブルー・ライトパープル）
商品サイト：https://estaa.jp/kowaza/
＜発売先＞
MOONBAT ONLINE SHOP（https://shop.moonbat.co.jp）
ハンズ、ロフト他全国小売店にて
天気と暮らす日常を彩るestaa(エスタ) 公式サイト
https://estaa.jp/
＜会社概要＞
社名 ：ムーンバット株式会社（MOONBAT CO.,LTD）
本社 ：京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地
東京本部：東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル4階
支店 ：京都・福岡
創業 ：明治18年3月（西暦1885年）
設立 ：昭和16年9月（西暦1941年）
代表者 ：代表取締役社長 執行役員 鎌田尚
事業内容：洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾品、帽子などアクセントファッション商品の企画、輸入、製造、仕入、販売等を主な事業内容としております。
ムーンバット公式サイト：https://www.moonbat.co.jp/
estaa公式Instagram：https://www.instagram.com/estaa_official/
estaa公式X：https://twitter.com/estaa_official