約11.7cm、世界最小級の折りたたみ傘が遮光率・UVカット率100％に進化！晴雨兼用日傘「ミラクルテック プロテクション」 1月15日より新発売

ムーンバット株式会社

ムーンバット株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：鎌田 尚、以下「ムーンバット」）は、世界最小級の折りたたみ傘として大反響の「ミラクルテック」シリーズから、新たに遮光率・UVカット率100％の機能を搭載した「ミラクルテック プロテクション」を1月15日より順次発売開始いたします。

ムーンバットは、2024年2月に世界最小級の折りたたみ傘として「ミラクルテック」を発売いたしました。“世の中で一番小さく折りたためる傘を作りたい”という発想から、約2年の開発期間を経て、一般的にコンパクトとされる折りたたみ傘よりも元親骨から先親骨までの関節を一節増やしたことで（実用新案登録第3243958号）、収納時「約11.7cm」という「ミラクルサイズの折りたたみ傘」を実現しました。発売開始以降、小さなバッグやポケットにもすっぽり収まる携帯性の高さから、「とにかくかさばらない傘」として支持を集めています。突然の雨など天候の変化が増える中、バッグに入れて持ち歩ける安心感も評価されています。

今年は、約11.7cmの小ささはそのままに、遮光率・UVカット率100％の機能を備えた晴雨兼用日傘「ミラクルテック プロテクション」が新たに登場。暑さや紫外線対策にも対応したモデルへと進化しました。 2026年2月4日より、東京ビッグサイトにて3日間開催される日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市『東京インターナショナル・ギフト・ショー』へも出展予定です。

【新商品特徴】

■世界最小級の小ささ＋晴雨兼用

「ミラクルテックシリーズ」の最大の特徴はその小ささ。独自開発の骨構造で、ミラクルサイズを実現。手開きタイプの収納時の全長は約11.7cm、自動開閉タイプの収納時の全長は約19.2cmと、まさに手のひらサイズです。傘であることを忘れるほどのコンパクトさを実現した、世界最小級モデルの6段折りたたみ日傘です。

■遮光率100％・UVカット率100％

15デニールポリエステルに施された、独自の多層コーティングにより軽量と高機能を両立。

試験方法・・・遮熱効果：JIS L 1951 / 遮光率：JIS L 1055 A 法 / UV カット率・UPF 値：JIS L 1925 表記数値は、生地の状態での測定値です。傘全体の性能を示すものではありません。

■雨にも安心の撥水と高い防水性能

表面の撥水加工と内側の多層コーティングで、耐水圧10,000mm以上の防水を実現。

■遮熱効果

傘の製品遮熱性評価試験において、32.5℃の差が認められました。

サーモグラフィー試験で、頭頂部-14.4℃、右肩-4.0℃温度差が認められました。

【商品概要】

商品名：ミラクルテック プロテクション

最小級晴雨兼用日傘（遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+・遮熱効果・撥水加工）

カラー：全10色

無地（ホワイト・ブラック・ペールピンク・ライトイエロー・ライトグリーン・ライトパープル）

カラフルドット（ライトグレー・ペールピンク・ライトイエロー・ペールスカイ）

■手のひらサイズの6段コンパクト折りたたみ日傘

価格：\4,400（税込）

重さ：約190g

親骨：50cm 全長：約11.7cm 広げたサイズ：約78cm

・プレーン50cm

・カラフルドット50cm

■手のひらサイズの自動開閉日傘

価格：\5,500（税込）

重さ：約255g

親骨：50cm 全長：約19.2cm 広げたサイズ：約89cm

・自動開閉プレーン50cm

・自動開閉カラフルドット50cm

商品サイト：https://estaa.jp/miracle/

【発売先】

MOONBAT ONLINE SHOP（https://shop.moonbat.co.jp）

ハンズ、ロフト他全国小売店にて

天気と暮らす日常を彩るestaa(エスタ) 公式サイト（https://estaa.jp/）

＜会社概要＞

社名 ：ムーンバット株式会社（MOONBAT CO.,LTD）

本社 ：京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地

東京本部：東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル4階

支店 ：京都・福岡

創業 ：明治18年3月（西暦1885年）

設立 ：昭和16年9月（西暦1941年）

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 鎌田尚

事業内容：洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾品、帽子などアクセントファッション商品の企画、輸入、製造、仕入、販売等を主な事業内容としております。

ムーンバット公式サイト：https://www.moonbat.co.jp/

estaa公式Instagram：https://www.instagram.com/estaa_official/

estaa公式X：https://twitter.com/estaa_official