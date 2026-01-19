不登校は「受験の武器」にできる！1.4万人の卒業生から見えた「不登校を有利にする大学合格への近道」を、東大卒の元不登校が解説

株式会社キズキ

「不登校だと、大学受験は難しいのでは」

そう感じている親御さんは少なくありません。

しかし、不登校であっても大学受験に合格することは十分に可能です。実際にキズキ共育塾では、1.4万人の卒業生の多くが、不登校という状況から大学受験に挑戦し、合格をつかんできました。

2026年1月23日（金）、不登校のお子さんのための完全個別指導塾「キズキ共育塾」（運営：株式会社キズキ）は、無料オンラインイベントを開催します。

本イベントのテーマは、「不登校は『受験の武器』にできる」です。

登壇者は、キズキ共育塾の半村進です。半村は、「不登校からの大学受験」の相談を13年で8,000名以上から承ってきました。

本イベントでは、長年の相談実績と実例をもとに、次のようなことをわかりやすくお伝えします。

- 不登校を武器にして、大学受験を有利に進めるための具体的な方法- 合格に至った生徒さんの時間の使い方・勉強の仕方・志望校の見つけ方などの実例- キズキ共育塾だからこそできる、大学受験合格までのサポート法

「新高3で不登校」のお子さんがいる親御さんが、大学合格までの現実的な道筋を、今からどう描いていくかを整理するための機会です。

イベント詳細

- タイトル：不登校は「受験の武器」にできる！1.4万人の卒業生から見えた「不登校を有利にする大学合格への近道」を、東大卒の元不登校が完全解説- 実施日時：2026年1月23日（金） 19：30～20：15- 開催場所：オンライン- 参加費：無料- 対象：「不登校の状況から大学受験を考えている高校新3年生」の親御さん- お申し込みフォーム：https://form.run/@20260123-kizukijuku-event

以下補足

登壇者・半村進紹介

- 主には「不登校の高校新3年生の親御さん」を想定した内容ですが、そのご本人さまや、新2年生、通信制高校生、定時制高校生、高校中退の親御さん・ご本人さまにも参考になる内容です。- イベント参加者さまは、無料のオンライン個別相談もセットでご利用いただけます。- すでにキズキにご入会されている方もご参加可能です。ただし、オンライン個別相談はご遠慮ください。ご相談はご所属の校舎で承ります。

半村進（はんむら・すすむ）

東京大学 文学部 歴史文化学科卒

不登校経験者

キズキ共育塾・不登校相談員

略歴：自身も不登校・5年半のひきこもりを経験した後、キズキ共育塾の講師として数多くの生徒の学び直しをサポート。その後、キズキ共育塾の相談員として、累計8,000名以上の保護者・生徒の相談業務に携わる。現在も相談員としての業務を行いながら、日経新聞や朝日新聞など数多くの媒体で「不登校や学び直し」について発信している。

半村進からのメッセージ

「大学受験」という言葉に、「高い壁」を感じてしまう方は少なくありません。特に、不登校を経験している、あるいはいま不登校の状況にある方にとっては、その壁はとても越えられないものに見えるかもしれません。

「勉強を続けられる気がしない」

「体力や気力がもつだろうか」

--そうした不安から、あきらめたくなることもあるでしょう。

しかし、いまの大学入試をよく見てみると、不登校の方でもチャレンジしやすい仕組みが増えています。そして何よりも、不登校の経験そのものを“強み”として活かすことが可能なのです。

今回のイベントでは、その具体的な考え方や進め方に加え、大学選びのヒントや「合格後に通えるか不安」という悩みへの視点もお伝えします。

「高い壁」に見えていた大学受験が、ぐっと現実的なものに感じられるはずです。一人で悩まず、まずは情報を整理する機会として、ぜひご参加ください。

【運営会社概要】

- 会社名：株式会社キズキ- 所在地：東京都新宿区新宿6-28-7 新宿EAST COURT 2階- 代表者：代表取締役 安田祐輔- 事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など- キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/- 不登校オンライン：https://futoko-online.jp/- 株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/