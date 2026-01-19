60以上のブランド・企業が参画。ファッションのサーキュラーエコノミー体験イベントを開催

Free Standard株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明）、東急不動産SCマネジメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大久保 次朗）、Free Standard 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：張本 貴雄）は、今年で2回目の開催となるサステナブルなファッションイベント「The First CIRCULAR -PLAY-（ザ ファースト サーキュラー、 以下「本イベント」）」を、広域渋谷圏※内の渋谷サクラステージ、フォレストゲート代官山の2施設にて2026年1月30日（金）から2月1日（日）までの3日間で開催します。

※ 広域渋谷圏：東急グループが渋谷まちづくり戦略において定める、渋谷駅から半径約 2.5km のエリア。

■ 「The First CIRCULAR」とは

※昨年の様子より

本イベントは、20代～30代をメインターゲットにした、ファッションのサーキュラーエコノミーを体験できるイベントで、昨年東急プラザ原宿「ハラカド」（東京都渋谷区）内にて初開催しました。多数のブランドやメーカー、パートナー企業が協力し、サステナブルな循環型社会への「最初の一歩」を参加者に提案することでサステナブルを身近なカルチャーとして体感いただくことをめざしています。

多くの方に来場いただきやすい広域渋谷圏内の商業施設で開催し、申込不要で無料（※販売を除く）のイベントにつき、気軽に環境とファッションについて触れていただくことができます。

2回目の開催となる今年は、より気軽に参加いただけるよう、着用している革靴やスニーカーをその場でリペアを体験いただく場や、サステナブルなドリンクを提供するカフェも展開します。

企画運営は、ブランドのリコマース支援を行うFree Standard株式会社が担います。ファッションに関する企業はもちろん、その他多数の企業が協力企業（サーキュラーパートナー）として参加し、60社を超える企業で開催します。各種コンテンツを通じて、リペアやリユース、リサイクルなどのファッションのサーキュラーエコノミーについて、楽しみながら体験いただけます。

■ イベント内容

・CIRCULAR MIX「サーキュラー・ミックス」 セレクトショップによる古着コーディネートアドバイス

▼渋谷サクラステージ

「BARNEYS NEW YORK」「BAYCREW'S」「BEAMS」「SHIPS」のショップスタッフが各社の古着と通常商品を組み合わせて、骨格や顔立ちに合わせたオンリーワンのコーディネートを提案します。大手4社のコラボレーションのイベントは初となります。※予約優先制となります。

WEB予約フォーム：https://reserva.be/tfc2

・CYCLE CAFE 「サイクル・カフェ」地球にやさしい一杯を提供

オーガニックのコーヒーやグリーンティーのほか、サンドイッチなどの加工過程で捨てられてしまうパンの耳から酵母を抽出した“ブレッド“ビールや国内生産のオーガニックワインなど、環境に配慮したストーリーを持つ飲料をセレクト。数量限定で一杯無料でお配りし、気軽にサーキュラーなライフスタイルに参加いただけます。

・FIRST PIECE「ファースト・ピース」廃棄予定品を長く着用する取り組み

「自社ブランドの最初の1着」を気軽に体験してもらう機会に賛同いただいたブランド各社から預かった廃棄予定の寄付品を、お客様に1着無料でプレゼントします。

・CIRCULAR QUEST「サーキュラー・クエスト」知ればもっと好きになるブランドのクイズ

参加ブランドの商品の中でサーキュラーなストーリーのある実物を紹介するコンテンツです。展示だけでなく、クイズ形式で素材へのこだわりやリユース・リサイクルの事例など、ブランドのフィロソフィーを伝える企画です。

・CIRCULAR CHANNEL「サーキュラー・チャンネル」各社の取り組みや背景を巨大モニターで紹介

ブランド各社のサステナブルな取り組みをイベント会場内の巨大モニターで紹介します。約60ものブランドが参加し、通常の消費体験だけでは分からない工房でのリペア作業の様子や、衣類回収の倉庫の紹介など、リアルな現場や臨場感のあるメッセージを体感いただけます。

・MAINTENANCE BAR「メンテナンス・バー」世界トップレベルの技で愛用品を再び輝かせる

※Day1（1月30日（金））のみ渋谷会場で実施

フォレストゲート代官山で実施する、衣類のメンテナンス、スニーカーのクリーニングや革靴の磨き

サービスを1月30日（金）のみ渋谷会場で実施します。

・CIRCULAR STORE「サーキュラー・ストア」公式リユース商品の販売ポップアップ

▼フォレストゲート代官山

2025年4月、下北沢にリユースの旗艦店をオープンしたベイクルーズ社の「CIRCULABLE SUPPLY（サーキュラブル サプライ）」と、2025年7月に公式サイトでのリユース商品販売を開始したシップス社の「SHIPS CYCLE MARKET（シップス サイクル マーケット）」の2社が、共同でポップアップストアを開催します。

・MAINTENANCE BAR「メンテナンス・バー」世界トップレベルの技で愛用品を再び輝かせる

※Day2・3（1月31日(土)、2月1日(日)）のみ

＜衣服＞

イギリスのライフスタイルブランド「Barbour」の大ヒット定番商品であるワックスジャケットのリワックス（メンテナンス）デモンストレーションを実施します。

＜スニーカー＞

南アフリカ発バイオテクノロジーを駆使して考案された革新的シューケアブランド「SNEAKER LAB」が参画。環境にもやさしい天然成分由来、バクテリアの作用によって汚れを分解する100％生分解性という革新的なテクノロジーで衣類やシューズの汚れやニオイを除去します。

＜革靴＞

革靴を中心に鞄、服の修理・メンテナンスを運営する「GMT FACTORY」が参画。世界最大の靴磨きイベント「SHOESHINE GRAND PRIX 2025」にて3位に輝いた世界トップレベルのシューシャイナー富樫氏が靴を磨く貴重な機会です。

■メディア向けオープニングイベント

1月30日（金）11時より、会場である渋谷サクラステージ内で、メディア向けオープニングイベントを実施します。「Barbour」（イギリス）、「三陽商会」（日本）、「THE NORTH FACE」（アメリカ）の3者による、事業拡大の中でのサーキュラーファッションの位置付けや推進内容をテーマにしたトークセッションなどを行います。

▼オープニングイベント概要

日時：2026年1月30日（金）11時～ ※12時30分終了予定

内容：

・関係者挨拶

・主催者挨拶（東急不動産）

・パネルディスカッション（Barbour・三陽商会・THE NORTH FACE、約20分）

・イベント概要紹介

・フォトセッション

会場：渋谷サクラステージ

セントラルビル12階「SAKURA DEEPTECH SHIBUYA」

※アクセスは下記ページをご参照ください。本イベント会場とは異なります。

https://www.sakuradeeptechshibuya.com/wp/wp-content/themes/sakuradeeptechshibuya_wp/assets/pdf/access_ja.pdf

申込フォーム：https://freestandard.co.jp/tfc2/form-media(https://freestandard.co.jp/tfc2/form-media)

※名刺を2枚お持ちください。一般の方も参加いただけます。事前申込優先となります。

■イベント概要

名 称：The First CIRCULAR -PLAY- (ザ ファースト サーキュラー）

日 時：2026年1月30日 (金） 12:00～18:00

1月31日 (土） 11:00～18:00

2月 1日 (日） 11:00～18:00

会 場：渋谷サクラステージSHIBUYAタワー3階イベントスペース「BLOOM GATE」

（東京都渋谷区桜丘町1-1）

フォレストゲート代官山内 TENOHA代官山

（東京都渋谷区代官山町20-12）

費 用：無料（ファッションアイテムの販売など一部コンテンツは有料）

企画運営：東急不動産株式会社、東急不動産SCマネジメント株式会社、Free Standard株式会社

イベントHP：https://freestandard.co.jp/tfc2(https://freestandard.co.jp/tfc2) ※イベント詳細はこちらをご覧ください。

■協賛企業・ブランド

A.P.C. / ABAHOUSE / agete / armoire caprice / Barbour / BAYCREW'S / BEAMS / Btrading / BURTON / Camper / Columbia / Crocodile / Daks / DIANA / DIESEL / fifth / G.H.BASS / GLENROYAL / GRACE CONTINENTAL / HOLLYWOOD RANCH MARKET / HUNTER / ISLAND SLIPPER / ITOKIN / Jalan Sriwijaya / JOHN SMEDLEY / JOIX / karrimor / KEEN / L’EQUIPE / LOSIR / Mademoiselle NON NON / MARGARET HOWELL / MEN'S BIGI / MidiUmi / MIKI HOUSE / new balance / NEWYORKER / Nordisk / PAL'LAS PALACE / PAPAS / Paraboot / PASTEQIDOR / PATRICK / Petit Bateau / PUMA / REGAL / RGB / SHIPS / SNEAKER-LAB / STAUB / TABASA / THE NORTH FACE / Theory / TSUCHIYA KABAN / UGG / UNITED ARROWS / URBAN RESEARCH / YAMADAYA -tsumugu & cycle by me- / YAMAHA / YANUK / 4℃ / 銀座山形屋 / 三陽商会 / バーニーズ ニューヨーク / 良品計画

※上記は変更となる可能性があります。

■東急不動産ホールディングスの環境取り組み

東急不動産ホールディングスグループでは環境経営を全社方針に定めており、持続可能な社会の実現を目指し、都市と自然の調和を図ることを目的に、お客さま、グループ従業員、株主・投資家・ビジネスパートナー、地域社会、未来社会といったステークホルダーと一緒に推進する環境保全の取り組み「みどりをつなぐプロジェクト」を実施しています。オフィス・商業施設・リゾート施設での間伐材の活用や、商業施設での環境啓発イベントのほか、長野県蓼科などでの自然体験ツアー、近隣学校に向けた環境に関する授業など幅広く活動を行っています。

■Free Standard について

消費財の一次生産者であるブランド・メーカーが独自の二次流通市場を構築可能にするリコマースオペレーティングシステム「Retailor（リテーラー）」を提供する会社です。

Retailorでは、ブランド独自のリユースサイト構築から、必要に応じて商品収集・真贋確認・商品メンテナンス・保管・撮影・登録といった機能をセミカスタマイズで提供することが可能であり、商品をヒトからヒトへ循環させながら、長く使う社会づくりを支援しています。

■施設概要

名 称：渋谷サクラステージ

SHIBUYAサイド 3階BLOOM GATE

所在地：東京都渋谷区桜丘町1-1

アクセス：JR 渋谷駅新南改札徒歩 1 分、

東京メトロ各線「渋谷」駅徒歩 2 分

施設HP: https://www.shibuya-sakura-stage.com/

名 称：フォレストゲート代官山

所在地：東京都渋谷区代官山町20-12

アクセス：東急東横線代官山駅 中央口徒歩1分

施設HP：https://tenoha-d.jp/